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Минфин и ЦБ придумали план по высвобождению замороженных активов

Минфин и ЦБ придумали план по высвобождению замороженных активов - 23.08.2023 Украина.ру

Минфин и ЦБ придумали план по высвобождению замороженных активов

Правительство и Центральный банк (ЦБ) России подготовили проект указа президента РФ, предусматривающий механизм высвобождения заблокированных иностранных ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам.

2023-08-23T12:03

2023-08-23T12:03

2023-08-23T12:03

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Ожидается, что на первом этапе этой работы будут высвобождены 100 миллиардов рублей.По оценке ЦБ, в рамках антироссийских санкций за рубежом заблокированы активы российских частных инвесторов и организаций на общую сумму 5,7 трлн рублей. На активы физических лиц приходится порядка 20% от этой суммы. В настоящее время эти средства находятся на счетах в европейских депозитариях - Euroclear и Сlearstream.Ранее власти ЕС подчеркивали, что россияне все же могут вернуть доступ к своим иностранным активам, если получат соответствующие лицензии от Минфинов Бельгии, где зарегистрирован Euroclear, и Люксембурга, где зарегистрирован Сlearstream.Известно, что некоторым частным инвесторам уже удалось таким способом получить эти лицензии.

https://ukraina.ru/20230821/1048848646.html

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новости, минфин, центробанк рф, план, замороженные активы