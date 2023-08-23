https://ukraina.ru/20230823/1048882361.html
Минфин и ЦБ придумали план по высвобождению замороженных активов
Минфин и ЦБ придумали план по высвобождению замороженных активов - 23.08.2023 Украина.ру
Минфин и ЦБ придумали план по высвобождению замороженных активов
Правительство и Центральный банк (ЦБ) России подготовили проект указа президента РФ, предусматривающий механизм высвобождения заблокированных иностранных ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам.
2023-08-23T12:03
2023-08-23T12:03
2023-08-23T12:03
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минфин
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план
замороженные активы
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Ожидается, что на первом этапе этой работы будут высвобождены 100 миллиардов рублей.По оценке ЦБ, в рамках антироссийских санкций за рубежом заблокированы активы российских частных инвесторов и организаций на общую сумму 5,7 трлн рублей. На активы физических лиц приходится порядка 20% от этой суммы. В настоящее время эти средства находятся на счетах в европейских депозитариях - Euroclear и Сlearstream.Ранее власти ЕС подчеркивали, что россияне все же могут вернуть доступ к своим иностранным активам, если получат соответствующие лицензии от Минфинов Бельгии, где зарегистрирован Euroclear, и Люксембурга, где зарегистрирован Сlearstream.Известно, что некоторым частным инвесторам уже удалось таким способом получить эти лицензии.
https://ukraina.ru/20230821/1048848646.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минфин, центробанк рф, план, замороженные активы
Новости, Минфин, Центробанк РФ, план, замороженные активы
Минфин и ЦБ придумали план по высвобождению замороженных активов
Правительство и Центральный банк (ЦБ) России подготовили проект указа президента РФ, предусматривающий механизм высвобождения заблокированных иностранных ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам.
"Предполагается, что на начальном этапе будут созданы условия для "разблокировки" активов в первую очередь розничным инвесторам: заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие "заблокированные" иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа "С". Участие инвесторов (как российских, так и иностранных) в этом процессе будет добровольным", - пояснили в ЦБ РФ.
Ожидается, что на первом этапе этой работы будут высвобождены 100 миллиардов рублей.
По оценке ЦБ, в рамках антироссийских санкций за рубежом заблокированы активы российских частных инвесторов и организаций на общую сумму 5,7 трлн рублей. На активы физических лиц приходится порядка 20% от этой суммы. В настоящее время эти средства находятся на счетах в европейских депозитариях - Euroclear и Сlearstream.
Ранее власти ЕС подчеркивали, что россияне все же могут вернуть доступ к своим иностранным активам, если получат соответствующие лицензии от Минфинов Бельгии, где зарегистрирован Euroclear, и Люксембурга, где зарегистрирован Сlearstream.
Известно, что некоторым частным инвесторам уже удалось таким способом получить эти лицензии.