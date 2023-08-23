Минфин и ЦБ придумали план по высвобождению замороженных активов - 23.08.2023 Украина.ру
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Минфин и ЦБ придумали план по высвобождению замороженных активов
Минфин и ЦБ придумали план по высвобождению замороженных активов - 23.08.2023 Украина.ру
Минфин и ЦБ придумали план по высвобождению замороженных активов
Правительство и Центральный банк (ЦБ) России подготовили проект указа президента РФ, предусматривающий механизм высвобождения заблокированных иностранных ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам.
2023-08-23T12:03
2023-08-23T12:03
новости
минфин
центробанк рф
план
замороженные активы
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Ожидается, что на первом этапе этой работы будут высвобождены 100 миллиардов рублей.По оценке ЦБ, в рамках антироссийских санкций за рубежом заблокированы активы российских частных инвесторов и организаций на общую сумму 5,7 трлн рублей. На активы физических лиц приходится порядка 20% от этой суммы. В настоящее время эти средства находятся на счетах в европейских депозитариях - Euroclear и Сlearstream.Ранее власти ЕС подчеркивали, что россияне все же могут вернуть доступ к своим иностранным активам, если получат соответствующие лицензии от Минфинов Бельгии, где зарегистрирован Euroclear, и Люксембурга, где зарегистрирован Сlearstream.Известно, что некоторым частным инвесторам уже удалось таким способом получить эти лицензии.
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новости, минфин, центробанк рф, план, замороженные активы
Новости, Минфин, Центробанк РФ, план, замороженные активы

Минфин и ЦБ придумали план по высвобождению замороженных активов

12:03 23.08.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЦБ сделал заявление на введение санкций
ЦБ сделал заявление на введение санкций - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Правительство и Центральный банк (ЦБ) России подготовили проект указа президента РФ, предусматривающий механизм высвобождения заблокированных иностранных ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам.
"Предполагается, что на начальном этапе будут созданы условия для "разблокировки" активов в первую очередь розничным инвесторам: заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие "заблокированные" иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа "С". Участие инвесторов (как российских, так и иностранных) в этом процессе будет добровольным", - пояснили в ЦБ РФ.
Ожидается, что на первом этапе этой работы будут высвобождены 100 миллиардов рублей.
По оценке ЦБ, в рамках антироссийских санкций за рубежом заблокированы активы российских частных инвесторов и организаций на общую сумму 5,7 трлн рублей. На активы физических лиц приходится порядка 20% от этой суммы. В настоящее время эти средства находятся на счетах в европейских депозитариях - Euroclear и Сlearstream.
Ранее власти ЕС подчеркивали, что россияне все же могут вернуть доступ к своим иностранным активам, если получат соответствующие лицензии от Минфинов Бельгии, где зарегистрирован Euroclear, и Люксембурга, где зарегистрирован Сlearstream.
Известно, что некоторым частным инвесторам уже удалось таким способом получить эти лицензии.
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