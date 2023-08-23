Россия пытается глушить работу Starlink на Украине - командующий Космическими силами США - 23.08.2023 Украина.ру
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Россия пытается глушить работу Starlink на Украине - командующий Космическими силами США
Россия пытается глушить работу Starlink на Украине - командующий Космическими силами США - 23.08.2023 Украина.ру
Россия пытается глушить работу Starlink на Украине - командующий Космическими силами США
Таким образом Россия пытается помешать США вывести на низкую околоземную орбиту большую группировку спутников этого типа
2023-08-23T10:22
2023-08-23T10:22
новости
сша
спутник
илон маск
украина
всу
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Россия пытается глушить работу спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом заявил 23 августа командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен, передает The Washington Post.Таким образом Россия пытается помешать США вывести на низкую околоземную орбиту большую группировку этих спутников для нужд военных, считает Салтцмен. По его словам, речь идет о группировке численностью до 1000 аппаратов. Американский генерал назвал эти попытки безуспешными.Американское издание The New Yorker со ссылкой на источник в ВСУ сообщило о том, что Илон Маск отключил переданные украинским военным терминалы связи Starlink, из-за чего в рядах украинской армии начался хаос.
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новости, сша, спутник, илон маск, украина, всу
Новости, США, спутник, Илон Маск, Украина, ВСУ

Россия пытается глушить работу Starlink на Украине - командующий Космическими силами США

10:22 23.08.2023
 
© commons.wikimedia.org / Official SpaceX Photosмиссия Starlink
миссия Starlink - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© commons.wikimedia.org / Official SpaceX Photos
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Таким образом Россия пытается помешать США вывести на низкую околоземную орбиту большую группировку спутников этого типа
Россия пытается глушить работу спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом заявил 23 августа командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен, передает The Washington Post.
Таким образом Россия пытается помешать США вывести на низкую околоземную орбиту большую группировку этих спутников для нужд военных, считает Салтцмен. По его словам, речь идет о группировке численностью до 1000 аппаратов. Американский генерал назвал эти попытки безуспешными.
Американское издание The New Yorker со ссылкой на источник в ВСУ сообщило о том, что Илон Маск отключил переданные украинским военным терминалы связи Starlink, из-за чего в рядах украинской армии начался хаос.
Илон Маск
20 июня, 13:28
Илон Маск согласился с мнением о провале наступления ВСУВладелец американских компаний Space X и Tesla Илон Маск согласился с тем, что написал бизнесмен и инвестор из США Дэвид Сакс о наступлении ВСУ в своей статье в соцсетях
 
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