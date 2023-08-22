https://ukraina.ru/20230822/1048868306.html

Повестка от повестки: на Украине задержали военкома, заработавшего на новой схеме уклонения

Повестка от повестки: на Украине задержали военкома, заработавшего на новой схеме уклонения - 22.08.2023 Украина.ру

Повестка от повестки: на Украине задержали военкома, заработавшего на новой схеме уклонения

В Винницкой области задержали командира отделения одного из отделов территориального центра комплектования (ТЦК), которого обвиняют в получении неправомерной выгоды от потенциальных призывников. Информация об этом 22 августа появилась в Телеграм-канале Офиса генпрокурора

2023-08-22T16:41

2023-08-22T16:41

2023-08-22T16:41

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Обвиняемый продавал военнообязанным официальные, но не заполненные бланки с подписью военного комиссара и гербовой печатью.В нужный момент клиенты главного сержанта могли заполнить их и предъявить другим военкомам.По информации следствия, таким образом командир отделения успел "обилетить" 70 человек. Одна пустая повестка стоила две тысячи долларов (почти 190 тысяч рублей).В сообщении Офиса генпрокурора уточняется, что задержанному предъявлено обвинение по статье "Взятка".Несколько дней назад СБУ раскрыла другую оригинальную схему уклонения от мобилизации: потенциальным призывникам продавали липовые свидетельства о рождении на несуществующих детей, таким образом делая из мужчины многодетного отца, не подлежащего отправке на фронт.Главному фигуранту грозит до девяти лет тюрьмы.Совсем недавно британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.По последним данным Министерства обороны РФ, с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.А американская газета New York Times написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.

https://ukraina.ru/20230815/1048689312.html

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новости, украина, повестка, уклонение, мобилизация, военком, задержание