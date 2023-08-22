https://ukraina.ru/20230822/1048865990.html

План Запада для Украины: польский Львов и Бандера-2

План Запада для Украины: польский Львов и Бандера-2 - 22.08.2023 Украина.ру

План Запада для Украины: польский Львов и Бандера-2

Запад решил расчленить Украину. Отдав её часть России. Именно об этом говорят частые и даже назойливые информационные сигналы с Запада последнего времени. Они анонсируют подготовку Западом некоего плана по Украине, который, дескать, не понравится ни Киеву, ни Москве.

2023-08-22T16:55

2023-08-22T16:55

2023-08-22T16:55

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России вообще не может и не должно нравиться то, что делает Запад против России. Здесь откровений нет. Главное откровение в том, что это теперь не понравится и Украине. Речь идёт о её расчленении - теперь уже Западом.Сначала современная Украина расчленила сама себя. Она получила от СССР, Ленина, Сталина и Хрущёва территорию огромной УССР, никогда прежде, ни при каких обстоятельствах не находившуюся в составе одного государства, этнографически пёструю, гигантскую. Этнический украинский национализм, ставший государственной идеологией на Украине наряду с неонацизмом имени Бандеры, начал разрушение этой территории УССР. И уже в 2014 году потерял Крым и Севастополь, а затем начал терять Донецк и Луганск, земли Всевеликого Войска Донского, ранее присоединённые к Советской (!!!) Украине.Теперь и ДНР, ЛНР, и Херсонская и Запорожская области Украины – конституционная территория России. И Конституция России с Западом теперь не обсуждается, даже если кем-то, в Смуту, она обсуждалась ранее. Так что Западу не нравится само не колониальное, не компрадорское, не расчленённое государственное существование России. И это – исторический факт, с которым надо смириться – и жить дальше, утверждая свободу и независимость России от Запада.Но что должно по плану Запада не понравиться Украине? На этот счёт я хочу вспомнить мою примечательную встречу с послом Польши в Москве в 2016-2020 годах Влодзимежем Марчиняком. По его приглашению, в эти годы его официальных полномочий я провёл с ним весьма длительный разговор один на один на территории посольства Польши в России (и я думаю, что, несмотря на непубличность и "наедине", разговор этот вполне был официальным, хоть тогда и не для печати). В те годы посол был глубок и свободомыслящ, не то что теперь, по возвращении в Варшаву, когда он встроился в пропагандистский антирусский хор.Речь зашла о планах России на Украине. Посол Польши, любезно улыбаясь, лишь по форме вопросительно, но по сути вполне утвердительно сказал мне, что Россия хочет захватить всю Украину и погрязнет в ней. Я ответил, что Россия на Украине берёт и возьмёт своё – Восток. А вот Польша хочет взять на Украине своё, свои бывшие Кресы, Западную Украину – и тяжело погрязнет в ней.Что тут произошло! Ироничный и свободомыслящий посол Польши изменился в лице, улыбка исчезла с его уст, глаза покрылись тревогой. Ему нечего было ответить мне об этом. Он понимал и понимает, как это понимают все ответственные лица в Варшаве, что Польша хочет взять Западную Украину, может взять Западную Украину, уже получила от Киева признание особых прав граждан Польши на Украине, но должна с ужасом думать о том, что это будет значить для Польши.Напомню, что вождь украинского этнического национализма и неонацизма Бандера родился и вырос на польской территории, был выращен германской агентурой против Польши. Его подельники и ученики совершили геноцид поляков на Волыни в 1943 году. И я абсолютно убеждён: Бандера-2 уже живёт, растёт и уже сформировался как духовный наследник организаторов геноцида – сейчас, в современной Польше. И растущее число украинцев (даже без знания украинского языка) в современной Польше даёт ему большое число сторонников. Они и не прячутся. Широко известно саморекламное фото таких молодых сторонников, демонстративно, с открытыми лицами сфотографировавшихся на территории Польши с широко развёрнутым бандеровским флагом. Они плевать хотели на Польшу. Они открыто и демонстративно поддерживают геноцид поляков на территории Польши. Они ничего не боятся. И их будет больше.И их будет многомиллионно больше в результате инкорпорации Западной Украины в Польшу. Вот что испортило настроение искреннему послу Польши в России.И что же делает Польша, судя по последним новостям? Правильно, как передовой бастион Запада на Украине, она официально и публично готовится ввести свои войска на Западную Украину. Эта территория уже хорошо известна компетентным органам Польши: и через специальные службы, и через тысячи польских наёмников на Украине (впрочем, многие из них уже мертвы). И через добровольных украинских помощников оккупантов, где самый первый помощник – сама киевская власть во главе с Зеленским.Итак, Польша берёт Западную Украину. Вопрос с Киевом и центральной Украиной не ясен. В этом, очевидно, и состоит всемирно-исторический план Запада для Украины. Покрытая с ног до головы долгами перед Западом, воюющая только благодаря усилиям Запада киевская власть Зеленского не может и не сможет противостоять этому, как и любому, плану Запада для Украины.Борьба теперь идёт исключительно за линию, границу колониальной ответственности Запада на Украине. Ясно как день, что эта линия не может не учитывать конституционную территорию России, которая теперь включает в себя Севастополь, Крым, Херсонскую, Запорожскую области, ДНР и ЛНР. Но борьба продолжается. В эти часы продолжается освобождение Харьковской области от нацизма.Что важно в ближайших перспективах освобождения? На первом месте – судьба героической, священной для каждого патриота России Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Это – наша земля.Особенно теперь, когда ей прямо угрожает бандеровский Киев.Особенно наша потому, что весь состав Конституционного суда Молдавии, сама президент Молдавии – граждане Румынии, и вопрос о поглощении Молдавии Румынией прямо стоит на повестке дня. Россия должна признать результаты референдума в ПМР, который в сентябре 2006 года с большинством уверенно более 90% решил присоединиться к России. И не просто признать на словах, но и признать на деле: прийти и спасти наших людей в ПМР, среди которых более 200 тысяч человек – граждане России, от прямой угрозы подчинения и истребления. Для этого должна быть, как минимум, освобождена Одесса.На этом можно пока остановить этот разговор. И подумать далее о Харькове, Запорожье, Херсоне и Днепропетровске.

https://ukraina.ru/20230821/1048810424.html

https://ukraina.ru/20230822/1048867846.html

https://ukraina.ru/20230818/1048792604.html

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