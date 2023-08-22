Вучич рассказал, почему он подписал декларацию, осуждающую действия России на Украине - 22.08.2023 Украина.ру
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Вучич рассказал, почему он подписал декларацию, осуждающую действия России на Украине
Вучич рассказал, почему он подписал декларацию, осуждающую действия России на Украине - 22.08.2023 Украина.ру
Вучич рассказал, почему он подписал декларацию, осуждающую действия России на Украине
Президент Сербии заявил, что он настаивал на том, чтобы в тексте декларации не упоминались санкции против России
2023-08-22T12:29
2023-08-22T12:29
новости
сербия
александр вучич
украина
владимир зеленский
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В тексте декларации, которую лидеры стран Западных Балкан подписали в Афинах 21 августа, нет ничего, что было бы направлено против интересов Сербии. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 22 августа после саммита в Афинах.По словам сербского лидера, участники встречи требовали, чтобы текст документа содержал "четкий нарратив по поводу антироссийских санкций". Вучич заявил, что настаивал на том, чтобы в тексте не оказалось ничего, что было бы противоположно интересам и политике Сербии."Существуют вещи, на которые мы в данный момент не готовы и не желаем определиться. Мы не можем говорить, кто преступник, мы не можем быть прокурорами и судьями. В той степени, в которой мы могли защитить свои интересы, мы это и сделали", - процитировал телеканал РТС слова Александра Вучича.Глава Сербии также рассказал о его двухсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась на полях саммита в Афинах."Я сказал, что, когда речь идет о территориальной целостности, Сербия в отличие от других искреннее поддерживает территориальную целостность Украины. Это был искренний, дружеский разговор, и я надеюсь, что нам удастся продолжит развивать сотрудничество с страной, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии", - рассказал Вучич.Президент Сербии высказал надежду, что Украина не поменяет позицию по отношению к непризнанию Косово.В Афинах 21 августа прошел неформальный саммит лидеров стран Западных Балкан, в котором в том числе приняли участие официальные представители ЕС и лидеры Украины и Молдавии Владимир Зеленский и Майа Санду. По итогам встречи была подписана декларация в которой осуждается "вторжение России в Украину", подчеркивается необходимость наказания виновных в гибели мирных жителей и разрушении инфраструктуры и поддерживаются усилия Зеленского, направление на достижение мира на Украине по его же формуле.
https://ukraina.ru/20230822/1048857866.html
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новости, сербия, александр вучич, украина, владимир зеленский
Новости, Сербия, Александр Вучич, Украина, Владимир Зеленский

Вучич рассказал, почему он подписал декларацию, осуждающую действия России на Украине

12:29 22.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Сербия А. Вучичем в Сочи
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Сербия А. Вучичем в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Президент Сербии заявил, что он настаивал на том, чтобы в тексте декларации не упоминались санкции против России
В тексте декларации, которую лидеры стран Западных Балкан подписали в Афинах 21 августа, нет ничего, что было бы направлено против интересов Сербии. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 22 августа после саммита в Афинах.
По словам сербского лидера, участники встречи требовали, чтобы текст документа содержал "четкий нарратив по поводу антироссийских санкций". Вучич заявил, что настаивал на том, чтобы в тексте не оказалось ничего, что было бы противоположно интересам и политике Сербии.
"Существуют вещи, на которые мы в данный момент не готовы и не желаем определиться. Мы не можем говорить, кто преступник, мы не можем быть прокурорами и судьями. В той степени, в которой мы могли защитить свои интересы, мы это и сделали", - процитировал телеканал РТС слова Александра Вучича.
Глава Сербии также рассказал о его двухсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась на полях саммита в Афинах.
"Я сказал, что, когда речь идет о территориальной целостности, Сербия в отличие от других искреннее поддерживает территориальную целостность Украины. Это был искренний, дружеский разговор, и я надеюсь, что нам удастся продолжит развивать сотрудничество с страной, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии", - рассказал Вучич.
Президент Сербии высказал надежду, что Украина не поменяет позицию по отношению к непризнанию Косово.
В Афинах 21 августа прошел неформальный саммит лидеров стран Западных Балкан, в котором в том числе приняли участие официальные представители ЕС и лидеры Украины и Молдавии Владимир Зеленский и Майа Санду. По итогам встречи была подписана декларация в которой осуждается "вторжение России в Украину", подчеркивается необходимость наказания виновных в гибели мирных жителей и разрушении инфраструктуры и поддерживаются усилия Зеленского, направление на достижение мира на Украине по его же формуле.
12:00
Балканские лидеры подписали декларацию в поддержку УкраиныВ документе осуждается "агрессия России против Украины" и отмечается необходимость привлечения к ответственности военных преступников, ответственных за гибель мирных жителей и разрушении инфраструктуры
 
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