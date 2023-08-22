https://ukraina.ru/20230822/1048857866.html

Балканские лидеры подписали декларацию в поддержку Украины

Балканские лидеры подписали декларацию в поддержку Украины - 22.08.2023 Украина.ру

Балканские лидеры подписали декларацию в поддержку Украины

В документе осуждается "агрессия России против Украины" и отмечается необходимость привлечения к ответственности военных преступников, ответственных за гибель мирных жителей и разрушении инфраструктуры

2023-08-22T12:00

2023-08-22T12:00

2023-08-22T12:00

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декларация

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Декларацию, осуждающую "агрессию России против Украины" подписали 22 августа в Афинах одиннадцать представителей стран балканского региона и президент Украины Владимир Зеленский.Документ, в котором отмечается, что "вторжение России в Украину является поворотным моментом для Европы" и критическим периодом для безопасности, мира и стабильности всего континента, подписал в том числе президент Сербии Александр Вучич – лидер единственной в Европе стране, которая все еще не присоединилась к антироссийским санкциям."Перед вызовом российской агрессии мы выражаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отмечается в тексте декларации, опубликованном на официальном сайте президента Украины.В документе также выражается поддержка и благодарность Владимиру Зеленскому "за его упорные усилия, направленные на установление принципов мира в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций в его Формуле мира".Подписанты декларации также поприветствовали усилия Генеральной ассамблеи ООН, направленные на содействие всеобъемлющему, справедливому и длительному миру в Украине."Мы согласились с тем, что не может быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства, такие как нападения на мирных жителей и разрушение инфраструктуры, и все виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в четвертом пункте документа, подписанного в Афинах.В итоговом документе неформальной встречи, которая, как было заявлено, посвящалась вопросам евроинтеграции стран Западных Балкан, четыре из восьми пунктов относятся к конфликту на Украине, в оставшихся четырех отмечается принадлежность региона, вместе с Украиной и Молдавией, общему европейскому семейству."Мы подчеркнули, что Западные Балканы, Украина и Республика Молдова, географически прилегающие к государствам – членам ЕС, имеют общее европейское наследие, историю и будущее, определенное общими возможностями и вызовами. Как стратегическая инвестиция в мир, безопасность и стабильность в Европе важно, чтобы эти регионы были приняты в качестве полноправных членов европейской семьи", - подчеркивается в декларации.Страны, подписавшие декларацию, поддержали Украину и Молдавию в их стремлениях присоединиться к ЕС и отметили необходимость активизации процесса расширения Евросоюза."Афинскую декларацию" подписали президент Сербии Александр Вучич, президент Молдавии Майя Санду, президент Черногории Яков Милатович, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, премьер сепаратистского Косово Альбин Курти, председатель совета министров Боснии и Герецеговины Боряна Кришто, премьер Северной Македонии Димитар Ковачевски, премьер Болгарии Николай Денков, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и Зеленский в присутствии председателя Европейского Совета и председателя Европейской комиссии.Неформальную встречу лидеров балканских стран с представителями ЕС Мицотакис организовал по случаю двадцатилетия проведения саммита ЕС-Западные Балканы в Салониках.

https://ukraina.ru/20230802/1048419968.html

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новости, балканы, украина, владимир зеленский, ес, декларация