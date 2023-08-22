Балканские лидеры подписали декларацию в поддержку Украины - 22.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230822/1048857866.html
Балканские лидеры подписали декларацию в поддержку Украины
Балканские лидеры подписали декларацию в поддержку Украины - 22.08.2023 Украина.ру
Балканские лидеры подписали декларацию в поддержку Украины
В документе осуждается "агрессия России против Украины" и отмечается необходимость привлечения к ответственности военных преступников, ответственных за гибель мирных жителей и разрушении инфраструктуры
2023-08-22T12:00
2023-08-22T12:00
новости
балканы
украина
владимир зеленский
ес
декларация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/16/1048857712_0:109:1042:695_1920x0_80_0_0_7552db11c9641ee7baed307a7f5fc267.jpg
Декларацию, осуждающую "агрессию России против Украины" подписали 22 августа в Афинах одиннадцать представителей стран балканского региона и президент Украины Владимир Зеленский.Документ, в котором отмечается, что "вторжение России в Украину является поворотным моментом для Европы" и критическим периодом для безопасности, мира и стабильности всего континента, подписал в том числе президент Сербии Александр Вучич – лидер единственной в Европе стране, которая все еще не присоединилась к антироссийским санкциям."Перед вызовом российской агрессии мы выражаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отмечается в тексте декларации, опубликованном на официальном сайте президента Украины.В документе также выражается поддержка и благодарность Владимиру Зеленскому "за его упорные усилия, направленные на установление принципов мира в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций в его Формуле мира".Подписанты декларации также поприветствовали усилия Генеральной ассамблеи ООН, направленные на содействие всеобъемлющему, справедливому и длительному миру в Украине."Мы согласились с тем, что не может быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства, такие как нападения на мирных жителей и разрушение инфраструктуры, и все виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в четвертом пункте документа, подписанного в Афинах.В итоговом документе неформальной встречи, которая, как было заявлено, посвящалась вопросам евроинтеграции стран Западных Балкан, четыре из восьми пунктов относятся к конфликту на Украине, в оставшихся четырех отмечается принадлежность региона, вместе с Украиной и Молдавией, общему европейскому семейству."Мы подчеркнули, что Западные Балканы, Украина и Республика Молдова, географически прилегающие к государствам – членам ЕС, имеют общее европейское наследие, историю и будущее, определенное общими возможностями и вызовами. Как стратегическая инвестиция в мир, безопасность и стабильность в Европе важно, чтобы эти регионы были приняты в качестве полноправных членов европейской семьи", - подчеркивается в декларации.Страны, подписавшие декларацию, поддержали Украину и Молдавию в их стремлениях присоединиться к ЕС и отметили необходимость активизации процесса расширения Евросоюза."Афинскую декларацию" подписали президент Сербии Александр Вучич, президент Молдавии Майя Санду, президент Черногории Яков Милатович, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, премьер сепаратистского Косово Альбин Курти, председатель совета министров Боснии и Герецеговины Боряна Кришто, премьер Северной Македонии Димитар Ковачевски, премьер Болгарии Николай Денков, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и Зеленский в присутствии председателя Европейского Совета и председателя Европейской комиссии.Неформальную встречу лидеров балканских стран с представителями ЕС Мицотакис организовал по случаю двадцатилетия проведения саммита ЕС-Западные Балканы в Салониках.
https://ukraina.ru/20230802/1048419968.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/16/1048857712_52:0:979:695_1920x0_80_0_0_3b4887ed84b6fc7fa201a78659c92db6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, балканы, украина, владимир зеленский, ес, декларация
Новости, Балканы, Украина, Владимир Зеленский, ЕС, декларация

Балканские лидеры подписали декларацию в поддержку Украины

12:00 22.08.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
В документе осуждается "агрессия России против Украины" и отмечается необходимость привлечения к ответственности военных преступников, ответственных за гибель мирных жителей и разрушении инфраструктуры
Декларацию, осуждающую "агрессию России против Украины" подписали 22 августа в Афинах одиннадцать представителей стран балканского региона и президент Украины Владимир Зеленский.
Документ, в котором отмечается, что "вторжение России в Украину является поворотным моментом для Европы" и критическим периодом для безопасности, мира и стабильности всего континента, подписал в том числе президент Сербии Александр Вучич – лидер единственной в Европе стране, которая все еще не присоединилась к антироссийским санкциям.
"Перед вызовом российской агрессии мы выражаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отмечается в тексте декларации, опубликованном на официальном сайте президента Украины.
В документе также выражается поддержка и благодарность Владимиру Зеленскому "за его упорные усилия, направленные на установление принципов мира в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций в его Формуле мира".
Подписанты декларации также поприветствовали усилия Генеральной ассамблеи ООН, направленные на содействие всеобъемлющему, справедливому и длительному миру в Украине.
"Мы согласились с тем, что не может быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства, такие как нападения на мирных жителей и разрушение инфраструктуры, и все виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в четвертом пункте документа, подписанного в Афинах.
В итоговом документе неформальной встречи, которая, как было заявлено, посвящалась вопросам евроинтеграции стран Западных Балкан, четыре из восьми пунктов относятся к конфликту на Украине, в оставшихся четырех отмечается принадлежность региона, вместе с Украиной и Молдавией, общему европейскому семейству.
"Мы подчеркнули, что Западные Балканы, Украина и Республика Молдова, географически прилегающие к государствам – членам ЕС, имеют общее европейское наследие, историю и будущее, определенное общими возможностями и вызовами. Как стратегическая инвестиция в мир, безопасность и стабильность в Европе важно, чтобы эти регионы были приняты в качестве полноправных членов европейской семьи", - подчеркивается в декларации.
Страны, подписавшие декларацию, поддержали Украину и Молдавию в их стремлениях присоединиться к ЕС и отметили необходимость активизации процесса расширения Евросоюза.
"Афинскую декларацию" подписали президент Сербии Александр Вучич, президент Молдавии Майя Санду, президент Черногории Яков Милатович, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, премьер сепаратистского Косово Альбин Курти, председатель совета министров Боснии и Герецеговины Боряна Кришто, премьер Северной Македонии Димитар Ковачевски, премьер Болгарии Николай Денков, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и Зеленский в присутствии председателя Европейского Совета и председателя Европейской комиссии.
Неформальную встречу лидеров балканских стран с представителями ЕС Мицотакис организовал по случаю двадцатилетия проведения саммита ЕС-Западные Балканы в Салониках.
Строительство железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
2 августа, 12:18
ЕС планирует проложить магистральную железную дорогу с Украины в МолдавиюВ Европе разрабатывают стратегию по модернизации железных дорог Украины и Молдавии, сообщила Railway Gazette
 
НовостиБалканыУкраинаВладимир ЗеленскийЕСдекларация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:04На Украине открывают выставку в честь декоммунизированного монумента "Родина-мать"
12:54Буданов пообещал новый теракт на Крымском мосту, украинцы отреагировали
12:46Анатолий Вассерман: С фальшивкой "Украина – не Россия" пора заканчивать
12:36Болгария передаст Украине 100 единиц советской бронетехники - СМИ
12:31Украинский военный получил срок за соучастие в убийстве жителя Мариуполя
12:29Вучич рассказал, почему он подписал декларацию, осуждающую действия России на Украине
12:25"Хороший разговор": Зеленский пообщался с Вучичем о будущем сербов и украинцев
12:06На Украине призвали не забирать у граждан право на экстренное избавление от потомства
12:00Балканские лидеры подписали декларацию в поддержку Украины
11:58Украинские раскольники захватили храмы канонической церкви в Хмельницкой области
11:57В Киеве задержали банду наркоторговцев с контрабандой на 100 млн гривен
11:47В Большом театре пройдет премьера "Донбасс оперы"
11:44Отпросись у Залужного: Киев запретил журналистам доступ на фронт
11:28Марочко: на Купянском направлении ВСУ устраивают "радиоигры" и строят ложные позиции
11:27Евросоюз вложил в Украину больше 77 миллиардов евро
11:24Кто и зачем подрывает мосты через Оскол и почему для взятия Харькова нужна мобилизация - Евсеев. Видео
10:59Швейцария расследует попытку продажи танков Leopard ради Украины
10:47Депутат Шеремет предложил приравнять участников "Крымской платформы" к военным преступникам
10:46Патрушев: США бесцеремонно приближают военную инфраструктуру к границам России и Китая
10:30Царёв впервые предсказал Украине развал и ещё одну гражданскую войну. Видео
Лента новостейМолния