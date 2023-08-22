https://ukraina.ru/20230822/1048857866.html
Балканские лидеры подписали декларацию в поддержку Украины
Балканские лидеры подписали декларацию в поддержку Украины - 22.08.2023 Украина.ру
Балканские лидеры подписали декларацию в поддержку Украины
В документе осуждается "агрессия России против Украины" и отмечается необходимость привлечения к ответственности военных преступников, ответственных за гибель мирных жителей и разрушении инфраструктуры
2023-08-22T12:00
2023-08-22T12:00
2023-08-22T12:00
новости
балканы
украина
владимир зеленский
ес
декларация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/16/1048857712_0:109:1042:695_1920x0_80_0_0_7552db11c9641ee7baed307a7f5fc267.jpg
Декларацию, осуждающую "агрессию России против Украины" подписали 22 августа в Афинах одиннадцать представителей стран балканского региона и президент Украины Владимир Зеленский.Документ, в котором отмечается, что "вторжение России в Украину является поворотным моментом для Европы" и критическим периодом для безопасности, мира и стабильности всего континента, подписал в том числе президент Сербии Александр Вучич – лидер единственной в Европе стране, которая все еще не присоединилась к антироссийским санкциям."Перед вызовом российской агрессии мы выражаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отмечается в тексте декларации, опубликованном на официальном сайте президента Украины.В документе также выражается поддержка и благодарность Владимиру Зеленскому "за его упорные усилия, направленные на установление принципов мира в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций в его Формуле мира".Подписанты декларации также поприветствовали усилия Генеральной ассамблеи ООН, направленные на содействие всеобъемлющему, справедливому и длительному миру в Украине."Мы согласились с тем, что не может быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства, такие как нападения на мирных жителей и разрушение инфраструктуры, и все виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в четвертом пункте документа, подписанного в Афинах.В итоговом документе неформальной встречи, которая, как было заявлено, посвящалась вопросам евроинтеграции стран Западных Балкан, четыре из восьми пунктов относятся к конфликту на Украине, в оставшихся четырех отмечается принадлежность региона, вместе с Украиной и Молдавией, общему европейскому семейству."Мы подчеркнули, что Западные Балканы, Украина и Республика Молдова, географически прилегающие к государствам – членам ЕС, имеют общее европейское наследие, историю и будущее, определенное общими возможностями и вызовами. Как стратегическая инвестиция в мир, безопасность и стабильность в Европе важно, чтобы эти регионы были приняты в качестве полноправных членов европейской семьи", - подчеркивается в декларации.Страны, подписавшие декларацию, поддержали Украину и Молдавию в их стремлениях присоединиться к ЕС и отметили необходимость активизации процесса расширения Евросоюза."Афинскую декларацию" подписали президент Сербии Александр Вучич, президент Молдавии Майя Санду, президент Черногории Яков Милатович, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, премьер сепаратистского Косово Альбин Курти, председатель совета министров Боснии и Герецеговины Боряна Кришто, премьер Северной Македонии Димитар Ковачевски, премьер Болгарии Николай Денков, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и Зеленский в присутствии председателя Европейского Совета и председателя Европейской комиссии.Неформальную встречу лидеров балканских стран с представителями ЕС Мицотакис организовал по случаю двадцатилетия проведения саммита ЕС-Западные Балканы в Салониках.
https://ukraina.ru/20230802/1048419968.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/16/1048857712_52:0:979:695_1920x0_80_0_0_3b4887ed84b6fc7fa201a78659c92db6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, балканы, украина, владимир зеленский, ес, декларация
Балканские лидеры подписали декларацию в поддержку Украины
В документе осуждается "агрессия России против Украины" и отмечается необходимость привлечения к ответственности военных преступников, ответственных за гибель мирных жителей и разрушении инфраструктуры
Декларацию, осуждающую "агрессию России против Украины" подписали 22 августа в Афинах одиннадцать представителей стран балканского региона и президент Украины Владимир Зеленский.
Документ, в котором отмечается, что "вторжение России в Украину является поворотным моментом для Европы" и критическим периодом для безопасности, мира и стабильности всего континента, подписал в том числе президент Сербии Александр Вучич – лидер единственной в Европе стране, которая все еще не присоединилась к антироссийским санкциям.
"Перед вызовом российской агрессии мы выражаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отмечается в тексте декларации, опубликованном на официальном сайте президента Украины.
В документе также выражается поддержка и благодарность Владимиру Зеленскому "за его упорные усилия, направленные на установление принципов мира в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций в его Формуле мира".
Подписанты декларации также поприветствовали усилия Генеральной ассамблеи ООН, направленные на содействие всеобъемлющему, справедливому и длительному миру в Украине.
"Мы согласились с тем, что не может быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства, такие как нападения на мирных жителей и разрушение инфраструктуры, и все виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в четвертом пункте документа, подписанного в Афинах.
В итоговом документе неформальной встречи, которая, как было заявлено, посвящалась вопросам евроинтеграции стран Западных Балкан, четыре из восьми пунктов относятся к конфликту на Украине, в оставшихся четырех отмечается принадлежность региона, вместе с Украиной и Молдавией, общему европейскому семейству.
"Мы подчеркнули, что Западные Балканы, Украина и Республика Молдова, географически прилегающие к государствам – членам ЕС, имеют общее европейское наследие, историю и будущее, определенное общими возможностями и вызовами. Как стратегическая инвестиция в мир, безопасность и стабильность в Европе важно, чтобы эти регионы были приняты в качестве полноправных членов европейской семьи", - подчеркивается в декларации.
Страны, подписавшие декларацию, поддержали Украину и Молдавию в их стремлениях присоединиться к ЕС и отметили необходимость активизации процесса расширения Евросоюза.
"Афинскую декларацию" подписали президент Сербии Александр Вучич, президент Молдавии Майя Санду, президент Черногории Яков Милатович, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, премьер сепаратистского Косово Альбин Курти, председатель совета министров Боснии и Герецеговины Боряна Кришто, премьер Северной Македонии Димитар Ковачевски, премьер Болгарии Николай Денков, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и Зеленский в присутствии председателя Европейского Совета и председателя Европейской комиссии.
Неформальную встречу лидеров балканских стран с представителями ЕС Мицотакис организовал по случаю двадцатилетия проведения саммита ЕС-Западные Балканы в Салониках.