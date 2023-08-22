Патрушев: США бесцеремонно приближают военную инфраструктуру к границам России и Китая - 22.08.2023 Украина.ру
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Патрушев: США бесцеремонно приближают военную инфраструктуру к границам России и Китая
Патрушев: США бесцеремонно приближают военную инфраструктуру к границам России и Китая - 22.08.2023 Украина.ру
Патрушев: США бесцеремонно приближают военную инфраструктуру к границам России и Китая
По словам секретаря СБ РФ, это делается ради сохранения мнимой гегемонии США
2023-08-22T10:46
2023-08-22T10:46
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россия
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США бесцеремонно расширяют свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе и приближают ее к границам России и Китая. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 22 августа в Магадане, на совещании по вопросам обеспечения безопасности Дальнего Востока."Следует отметить, что в целях сохранения своей мнимой гегемонии США продолжают провоцировать напряженность и нестабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Бесцеремонно расширяют военную инфраструктуру, приближая ее к границам России и Китая, образовали военный союз AUKUS (США, Англия, Австралия), рассматривают возможность поставок оружия Тайваню и создания нового союза "тихоокеанской четверки" США-Япония-Австралия-Филиппины", - процитировали РИА Новости слова Патрушева.В сентябре 2021 года Австралия, США и Великобритания объявили о создании стратегического пакта AUKUS. В рамках альянса ВМФ Австралии получит возможность строить атомные подводные лодки.
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новости, россия, сша, китай, границы
Новости, Россия, США, Китай, границы

Патрушев: США бесцеремонно приближают военную инфраструктуру к границам России и Китая

10:46 22.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ
Президент РФ В.Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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По словам секретаря СБ РФ, это делается ради сохранения мнимой гегемонии США
США бесцеремонно расширяют свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе и приближают ее к границам России и Китая. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 22 августа в Магадане, на совещании по вопросам обеспечения безопасности Дальнего Востока.
"Следует отметить, что в целях сохранения своей мнимой гегемонии США продолжают провоцировать напряженность и нестабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Бесцеремонно расширяют военную инфраструктуру, приближая ее к границам России и Китая, образовали военный союз AUKUS (США, Англия, Австралия), рассматривают возможность поставок оружия Тайваню и создания нового союза "тихоокеанской четверки" США-Япония-Австралия-Филиппины", - процитировали РИА Новости слова Патрушева.
В сентябре 2021 года Австралия, США и Великобритания объявили о создании стратегического пакта AUKUS. В рамках альянса ВМФ Австралии получит возможность строить атомные подводные лодки.
XI Московская конференция по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
15 августа, 12:41
Лавров рассказал, как Запад, накачивая Украину оружием, провоцирует ядерный конфликтРади поддержания конфронтации с Россией, Запад накачивает Украину оружием и увеличивает этим угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 августа, во время выступления на Московской конференции по международной безопасности
 
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