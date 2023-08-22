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Патрушев: США бесцеремонно приближают военную инфраструктуру к границам России и Китая

Патрушев: США бесцеремонно приближают военную инфраструктуру к границам России и Китая - 22.08.2023 Украина.ру

Патрушев: США бесцеремонно приближают военную инфраструктуру к границам России и Китая

По словам секретаря СБ РФ, это делается ради сохранения мнимой гегемонии США

2023-08-22T10:46

2023-08-22T10:46

2023-08-22T10:46

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США бесцеремонно расширяют свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе и приближают ее к границам России и Китая. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 22 августа в Магадане, на совещании по вопросам обеспечения безопасности Дальнего Востока."Следует отметить, что в целях сохранения своей мнимой гегемонии США продолжают провоцировать напряженность и нестабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Бесцеремонно расширяют военную инфраструктуру, приближая ее к границам России и Китая, образовали военный союз AUKUS (США, Англия, Австралия), рассматривают возможность поставок оружия Тайваню и создания нового союза "тихоокеанской четверки" США-Япония-Австралия-Филиппины", - процитировали РИА Новости слова Патрушева.В сентябре 2021 года Австралия, США и Великобритания объявили о создании стратегического пакта AUKUS. В рамках альянса ВМФ Австралии получит возможность строить атомные подводные лодки.

https://ukraina.ru/20230815/1048694640.html

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новости, россия, сша, китай, границы