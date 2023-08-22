Минобороны: ВС РФ отразили шесть террористических атак БПЛА в Подмосковье, Крыму и Брянской области - 22.08.2023 Украина.ру
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Минобороны: ВС РФ отразили шесть террористических атак БПЛА в Подмосковье, Крыму и Брянской области
Минобороны: ВС РФ отразили шесть террористических атак БПЛА в Подмосковье, Крыму и Брянской области - 22.08.2023 Украина.ру
Минобороны: ВС РФ отразили шесть террористических атак БПЛА в Подмосковье, Крыму и Брянской области
Российские подразделения пресекли шесть террористических атак беспилотников в разных регионах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 22 августа
2023-08-22T10:15
2023-08-22T10:15
новости
бпла
беспилотники
брянская область
подмосковье
крым
атаки
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Ночью 22 августа в Брянской области два украинских БПЛА были обнаружены средствами ПВО. Они были подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ещё два беспилотника были обнаружены и уничтожены в Подмосковье, говорится в сообщении.21 августа около 23.00 два украинских беспилотника самолётного типа были уничтожены над акваторией Чёрного моря у берегов Крыма. Все беспилотники были обнаружены дежурными силами ПВО и подавлены средствами РЭБ, жертв и разрушений нет.Ранее Народный фронт презентовал приложение "Радар", который поможет гражданам РФ узнать о возможной чрезвычайной ситуации или беспилотниках.Согласно описанию, если пользователи приложения заметят беспилотники, ракеты, взрывы, подозрительные группы людей, они могут сообщить об этом через приложение.Приложение моментально сфотографирует пролетающий объект, после чего сигнал пользователя будет направлен в ответственные федеральные службы для проверки и принятия мер.
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новости, бпла, беспилотники, брянская область, подмосковье, крым, атаки
Новости, БПЛА, беспилотники, Брянская область, Подмосковье, Крым, атаки

Минобороны: ВС РФ отразили шесть террористических атак БПЛА в Подмосковье, Крыму и Брянской области

10:15 22.08.2023
 
© commons.wikimedia.org / POA(Phot) Tam McDonald
- РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© commons.wikimedia.org / POA(Phot) Tam McDonald
Читать в
Российские подразделения пресекли шесть террористических атак беспилотников в разных регионах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 22 августа
Ночью 22 августа в Брянской области два украинских БПЛА были обнаружены средствами ПВО. Они были подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ещё два беспилотника были обнаружены и уничтожены в Подмосковье, говорится в сообщении.
21 августа около 23.00 два украинских беспилотника самолётного типа были уничтожены над акваторией Чёрного моря у берегов Крыма.

"Потеряв управление, БПЛА потерпели крушение над акваторией Чёрного моря в 40 км. северо-западнее полуострова Крым", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Все беспилотники были обнаружены дежурными силами ПВО и подавлены средствами РЭБ, жертв и разрушений нет.
Ранее Народный фронт презентовал приложение "Радар", который поможет гражданам РФ узнать о возможной чрезвычайной ситуации или беспилотниках.
Согласно описанию, если пользователи приложения заметят беспилотники, ракеты, взрывы, подозрительные группы людей, они могут сообщить об этом через приложение.
Приложение моментально сфотографирует пролетающий объект, после чего сигнал пользователя будет направлен в ответственные федеральные службы для проверки и принятия мер.
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