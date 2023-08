https://ukraina.ru/20230821/1048845717.html

Черное море: в бой вступают дельфины

Издание The New York Times обвинило российских военных в массовом убийстве черноморских дельфинов

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, на данные которого ссылается американская газета, заявляет, что за полтора года в акватории Черного моря погибло около тысячи этих морских животных.Потому что Россия якобы развернула против них необъявленную войну."Российские боевые корабли постоянно используют сонары, которые мешают чувству направления у дельфинов. Взрывы, пуски ракет, низколетящие российские истребители создают какофонию, травматизирующую дельфинов.Морские мины в прибрежных водах представляют собой смертельную угрозу. Загрязнения от взрывчатых веществ, утечек горючего, множество обломков, связанных с войной, испортили обширные участки Черноморского биосферного заповедника", – рассказывает автор статьи Марк Сантора.Этот пропагандист – активный сторонник морской войны, которую ведет Украина.Всего несколько дней Сантора с одобрением говорил о том, что украинское военное командование постоянно наращивает военные усилия в черноморских водах – при поддержке натовской авиации."Скользя по поверхности воды, украинские морские беспилотники незаметно несут взрывчатку к российским судам и портам, становятся довольно угрожающим оружием в арсенале Киева. В воздухе над международными водами летают разведывательные самолеты и беспилотники НАТО и союзников", – писал он на страницах все той же The New York Times.По логике западных медиа, украинские морские мины и нагруженные взрывчатками дроны не наносят дельфинам никакого вреда, а "угрожающее оружие" Киева совершенно не угрожает черноморской биосфере.Но это звучит настолько абсурдно, что лицемерная позиция Санторы вызывает насмешки даже у вполне лояльной американской аудитории.Более того, западные медиа, которые обвиняют россиян в убийствах дельфинов, одновременно пишут о том, что Москва разводит специально обученных боевых дельфинов – называя такую практику преступной и негуманной.Подобные сообщения идут в информационном поле настоящим девятым валом, смывая последние остатки объективности и элементарного здравого смысла.К примеру, читателям объясняют, что россияне используют морских млекопитающих, потому что полагаются на них больше, чем на солдат."У Путина есть истребители-невидимки, авианосцы и гиперзвуковые ракеты-убийцы. Но не стоит забывать и про дельфинов.Поскольку современные технологии России – это новобранцы, сидящие за пультами управления, толку от них мало, ключевым элементом является бдительность. В такой ситуации ничто не может сравниться с животным, которое всегда в сознании, даже когда спит", – пишет еще один американский журналист Блейк Стилуэлл.Британская пресса рассказывает о черноморских боевых дельфинах практически каждый день, утверждая, что на защите Севастополя дежурит целая флотилия, сформированная из этих животных.Причем, по мнению журналистов, число таких дельфинов растет – очевидно, за счет специальной подводной мобилизации, которую проводит российский флот."После серии контрнаступательных ударов ВСУ по крымским портам Россия увеличила численность дрессированных морских млекопитающих в Севастополе.Россия удвоила количество специально обученных дельфинов, развернутых для защиты Черноморского флота от украинских атак.Загоны для боевых дельфинов расположены у входа в Севастопольскую гавань, об этом было известно в первые дни конфликта на Украине. Их предназначение – не дать украинским водолазам проникнуть на военно-морскую базу и предотвратить диверсию против российских военных кораблей.Подразделение черноморских дельфинов было создано во время холодной войны и перешло под контроль Украины с распадом Советского Союза в 1991 году. Однако после присоединения Крыма к России в 2014 году боевые дельфины снова влились в состав ВМФ России", – сообщает The Telegraph.Эта статья тоже вызвала множество иронических комментариев. Британцы недоверчиво спрашивают, почему никто не видел этих пресловутых дельфинов-убийц – ни живыми, ни мертвыми?Некоторые западные читатели высказывают предположение, что подобные истории представляют собой старую байку, которая постоянно подогревается западной пропагандой.Потому что, согласно данным открытых источников советская программа исследования морских животных была закрыта еще в девяностые годы, вскоре после распада СССР."С военной базы в Севастополе сбежали вооруженные боевые дельфины", "крымские боевые дельфины перешли на службу России", "вооруженные дельфины наводят ужас на Крым" – такие новости периодически всплывают в информационных лентах последние пару лет. В Крыму каждый что-то видел или слышал о боевых дельфинах, кто-то даже стал свидетелем их военных учений (едва ли не на лазерных мечах). Крымский боевой дельфин – одна из главных мифологем полуострова.Сборник статей "Дельфины служат флоту", изданный в 1998 году, рассказывает о печальной судьбе 184-ой исследовательской базы ВМФ в Севастополе. Авторы этого сборника – бывшие сотрудники станции, долгое время изучавшие дельфинов и готовившие их к боевым заданиям. Уже во введении сообщается, что из-за отсутствия средств база практически прекратила свое существование после развала Советского Союза", – писало об этом литовское издание Delfi.Впрочем, дрессировка боевых дельфинов не является чем-то невероятным и невозможным. Программа ВМС США по использованию морских млекопитающих реализуется еще с пятидесятых годов прошлого века.Американские военные проводили тренировки специально отловленных дельфинов-афалин и калифорнийских морских львов, чтобы использовать их в разнообразных военных целях. Например, для разминирования морской акватории, подводной разведки или борьбы с диверсантами.По некоторым данным, США применяли таких животных уже во время агрессии против Вьетнама, где их видели на рейде морской базы Камрань. А во время вторжения в Ирак американский флот официально подтвердил применение 75 дельфинов, с помощью которых обезвреживали установленные в Персидском заливе мины.Западные медиа не видят в этом проблемы. Они поддерживают использование мин, боевых беспилотников и животных – при условии, если их применяют против врагов Вашингтона.И, в то же время, активно обвиняют своих противников в геноциде дельфинов, раздувая с этой целью пропагандистские мифы.

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

