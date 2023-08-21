https://ukraina.ru/20230821/1048845717.html
Черное море: в бой вступают дельфины
Черное море: в бой вступают дельфины - 21.08.2023 Украина.ру
Черное море: в бой вступают дельфины
Издание The New York Times обвинило российских военных в массовом убийстве черноморских дельфинов
2023-08-21T17:14
2023-08-21T17:14
2023-08-21T17:15
эксклюзив
украина
дельфины
сша
великобритания
сми
миф
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Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, на данные которого ссылается американская газета, заявляет, что за полтора года в акватории Черного моря погибло около тысячи этих морских животных.Потому что Россия якобы развернула против них необъявленную войну."Российские боевые корабли постоянно используют сонары, которые мешают чувству направления у дельфинов. Взрывы, пуски ракет, низколетящие российские истребители создают какофонию, травматизирующую дельфинов.Морские мины в прибрежных водах представляют собой смертельную угрозу. Загрязнения от взрывчатых веществ, утечек горючего, множество обломков, связанных с войной, испортили обширные участки Черноморского биосферного заповедника", – рассказывает автор статьи Марк Сантора.Этот пропагандист – активный сторонник морской войны, которую ведет Украина.Всего несколько дней Сантора с одобрением говорил о том, что украинское военное командование постоянно наращивает военные усилия в черноморских водах – при поддержке натовской авиации."Скользя по поверхности воды, украинские морские беспилотники незаметно несут взрывчатку к российским судам и портам, становятся довольно угрожающим оружием в арсенале Киева. В воздухе над международными водами летают разведывательные самолеты и беспилотники НАТО и союзников", – писал он на страницах все той же The New York Times.По логике западных медиа, украинские морские мины и нагруженные взрывчатками дроны не наносят дельфинам никакого вреда, а "угрожающее оружие" Киева совершенно не угрожает черноморской биосфере.Но это звучит настолько абсурдно, что лицемерная позиция Санторы вызывает насмешки даже у вполне лояльной американской аудитории.Более того, западные медиа, которые обвиняют россиян в убийствах дельфинов, одновременно пишут о том, что Москва разводит специально обученных боевых дельфинов – называя такую практику преступной и негуманной.Подобные сообщения идут в информационном поле настоящим девятым валом, смывая последние остатки объективности и элементарного здравого смысла.К примеру, читателям объясняют, что россияне используют морских млекопитающих, потому что полагаются на них больше, чем на солдат."У Путина есть истребители-невидимки, авианосцы и гиперзвуковые ракеты-убийцы. Но не стоит забывать и про дельфинов.Поскольку современные технологии России – это новобранцы, сидящие за пультами управления, толку от них мало, ключевым элементом является бдительность. В такой ситуации ничто не может сравниться с животным, которое всегда в сознании, даже когда спит", – пишет еще один американский журналист Блейк Стилуэлл.Британская пресса рассказывает о черноморских боевых дельфинах практически каждый день, утверждая, что на защите Севастополя дежурит целая флотилия, сформированная из этих животных.Причем, по мнению журналистов, число таких дельфинов растет – очевидно, за счет специальной подводной мобилизации, которую проводит российский флот."После серии контрнаступательных ударов ВСУ по крымским портам Россия увеличила численность дрессированных морских млекопитающих в Севастополе.Россия удвоила количество специально обученных дельфинов, развернутых для защиты Черноморского флота от украинских атак.Загоны для боевых дельфинов расположены у входа в Севастопольскую гавань, об этом было известно в первые дни конфликта на Украине. Их предназначение – не дать украинским водолазам проникнуть на военно-морскую базу и предотвратить диверсию против российских военных кораблей.Подразделение черноморских дельфинов было создано во время холодной войны и перешло под контроль Украины с распадом Советского Союза в 1991 году. Однако после присоединения Крыма к России в 2014 году боевые дельфины снова влились в состав ВМФ России", – сообщает The Telegraph.Эта статья тоже вызвала множество иронических комментариев. Британцы недоверчиво спрашивают, почему никто не видел этих пресловутых дельфинов-убийц – ни живыми, ни мертвыми?Некоторые западные читатели высказывают предположение, что подобные истории представляют собой старую байку, которая постоянно подогревается западной пропагандой.Потому что, согласно данным открытых источников советская программа исследования морских животных была закрыта еще в девяностые годы, вскоре после распада СССР."С военной базы в Севастополе сбежали вооруженные боевые дельфины", "крымские боевые дельфины перешли на службу России", "вооруженные дельфины наводят ужас на Крым" – такие новости периодически всплывают в информационных лентах последние пару лет. В Крыму каждый что-то видел или слышал о боевых дельфинах, кто-то даже стал свидетелем их военных учений (едва ли не на лазерных мечах). Крымский боевой дельфин – одна из главных мифологем полуострова.Сборник статей "Дельфины служат флоту", изданный в 1998 году, рассказывает о печальной судьбе 184-ой исследовательской базы ВМФ в Севастополе. Авторы этого сборника – бывшие сотрудники станции, долгое время изучавшие дельфинов и готовившие их к боевым заданиям. Уже во введении сообщается, что из-за отсутствия средств база практически прекратила свое существование после развала Советского Союза", – писало об этом литовское издание Delfi.Впрочем, дрессировка боевых дельфинов не является чем-то невероятным и невозможным. Программа ВМС США по использованию морских млекопитающих реализуется еще с пятидесятых годов прошлого века.Американские военные проводили тренировки специально отловленных дельфинов-афалин и калифорнийских морских львов, чтобы использовать их в разнообразных военных целях. Например, для разминирования морской акватории, подводной разведки или борьбы с диверсантами.По некоторым данным, США применяли таких животных уже во время агрессии против Вьетнама, где их видели на рейде морской базы Камрань. А во время вторжения в Ирак американский флот официально подтвердил применение 75 дельфинов, с помощью которых обезвреживали установленные в Персидском заливе мины.Западные медиа не видят в этом проблемы. Они поддерживают использование мин, боевых беспилотников и животных – при условии, если их применяют против врагов Вашингтона.И, в то же время, активно обвиняют своих противников в геноциде дельфинов, раздувая с этой целью пропагандистские мифы.
https://ukraina.ru/20210127/1030362190.html
https://ukraina.ru/20210607/1031575840.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, дельфины, сша, великобритания, сми, миф
Черное море: в бой вступают дельфины
17:14 21.08.2023 (обновлено: 17:15 21.08.2023)
Издание The New York Times обвинило российских военных в массовом убийстве черноморских дельфинов
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, на данные которого ссылается американская газета, заявляет, что за полтора года в акватории Черного моря погибло около тысячи этих морских животных.
Потому что Россия якобы развернула против них необъявленную войну.
"Российские боевые корабли постоянно используют сонары, которые мешают чувству направления у дельфинов. Взрывы, пуски ракет, низколетящие российские истребители создают какофонию, травматизирующую дельфинов.
Морские мины в прибрежных водах представляют собой смертельную угрозу. Загрязнения от взрывчатых веществ, утечек горючего, множество обломков, связанных с войной, испортили обширные участки Черноморского биосферного заповедника", – рассказывает автор статьи Марк Сантора.
Этот пропагандист – активный сторонник морской войны, которую ведет Украина.
Всего несколько дней Сантора с одобрением говорил о том, что украинское военное командование постоянно наращивает военные усилия в черноморских водах – при поддержке натовской авиации.
"Скользя по поверхности воды, украинские морские беспилотники незаметно несут взрывчатку к российским судам и портам, становятся довольно угрожающим оружием в арсенале Киева.
В воздухе над международными водами летают разведывательные самолеты и беспилотники НАТО и союзников", – писал он на страницах все той же The New York Times.
По логике западных медиа, украинские морские мины и нагруженные взрывчатками дроны не наносят дельфинам никакого вреда, а "угрожающее оружие" Киева совершенно не угрожает черноморской биосфере.
Но это звучит настолько абсурдно, что лицемерная позиция Санторы вызывает насмешки даже у вполне лояльной американской аудитории.
Более того, западные медиа, которые обвиняют россиян в убийствах дельфинов, одновременно пишут о том, что Москва разводит специально обученных боевых дельфинов – называя такую практику преступной и негуманной.
Подобные сообщения идут в информационном поле настоящим девятым валом, смывая последние остатки объективности и элементарного здравого смысла.
К примеру, читателям объясняют, что россияне используют морских млекопитающих, потому что полагаются на них больше, чем на солдат.
"У Путина есть истребители-невидимки, авианосцы и гиперзвуковые ракеты-убийцы. Но не стоит забывать и про дельфинов.
Поскольку современные технологии России – это новобранцы, сидящие за пультами управления, толку от них мало, ключевым элементом является бдительность. В такой ситуации ничто не может сравниться с животным, которое всегда в сознании, даже когда спит", – пишет еще один американский журналист Блейк Стилуэлл.
Британская пресса рассказывает о черноморских боевых дельфинах практически каждый день, утверждая, что на защите Севастополя дежурит целая флотилия, сформированная из этих животных.
Причем, по мнению журналистов, число таких дельфинов растет – очевидно, за счет специальной подводной мобилизации, которую проводит российский флот.
"После серии контрнаступательных ударов ВСУ по крымским портам Россия увеличила численность дрессированных морских млекопитающих в Севастополе.
Россия удвоила количество специально обученных дельфинов, развернутых для защиты Черноморского флота от украинских атак.
Загоны для боевых дельфинов расположены у входа в Севастопольскую гавань, об этом было известно в первые дни конфликта на Украине. Их предназначение – не дать украинским водолазам проникнуть на военно-морскую базу и предотвратить диверсию против российских военных кораблей.
Подразделение черноморских дельфинов было создано во время холодной войны и перешло под контроль Украины с распадом Советского Союза в 1991 году. Однако после присоединения Крыма к России в 2014 году боевые дельфины снова влились в состав ВМФ России", – сообщает The Telegraph.
Эта статья тоже вызвала множество иронических комментариев. Британцы недоверчиво спрашивают, почему никто не видел этих пресловутых дельфинов-убийц – ни живыми, ни мертвыми?
Некоторые западные читатели высказывают предположение, что подобные истории представляют собой старую байку, которая постоянно подогревается западной пропагандой.
Потому что, согласно данным открытых источников советская программа исследования морских животных была закрыта еще в девяностые годы, вскоре после распада СССР.
"С военной базы в Севастополе сбежали вооруженные боевые дельфины", "крымские боевые дельфины перешли на службу России", "вооруженные дельфины наводят ужас на Крым" – такие новости периодически всплывают в информационных лентах последние пару лет.
В Крыму каждый что-то видел или слышал о боевых дельфинах, кто-то даже стал свидетелем их военных учений (едва ли не на лазерных мечах). Крымский боевой дельфин – одна из главных мифологем полуострова.
Сборник статей "Дельфины служат флоту", изданный в 1998 году, рассказывает о печальной судьбе 184-ой исследовательской базы ВМФ в Севастополе. Авторы этого сборника – бывшие сотрудники станции, долгое время изучавшие дельфинов и готовившие их к боевым заданиям.
Уже во введении сообщается, что из-за отсутствия средств база практически прекратила свое существование после развала Советского Союза", – писало об этом литовское издание Delfi.
Впрочем, дрессировка боевых дельфинов не является чем-то невероятным и невозможным. Программа ВМС США по использованию морских млекопитающих реализуется еще с пятидесятых годов прошлого века.
Американские военные проводили тренировки специально отловленных дельфинов-афалин и калифорнийских морских львов, чтобы использовать их в разнообразных военных целях. Например, для разминирования морской акватории, подводной разведки или борьбы с диверсантами.
По некоторым данным, США применяли таких животных уже во время агрессии против Вьетнама, где их видели на рейде морской базы Камрань.
А во время вторжения в Ирак американский флот официально подтвердил применение 75 дельфинов, с помощью которых обезвреживали установленные в Персидском заливе мины.
Западные медиа не видят в этом проблемы. Они поддерживают использование мин, боевых беспилотников и животных – при условии, если их применяют против врагов Вашингтона.
И, в то же время, активно обвиняют своих противников в геноциде дельфинов, раздувая с этой целью пропагандистские мифы.