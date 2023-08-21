https://ukraina.ru/20230821/1048841812.html

Спикер ВСУ Игнат объяснил, чего не хватает Украине для эксплуатации F-16

Спикер ВСУ Игнат объяснил, чего не хватает Украине для эксплуатации F-16 - 21.08.2023 Украина.ру

Спикер ВСУ Игнат объяснил, чего не хватает Украине для эксплуатации F-16

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 21 августа в эфире телемарафона рассказал о неготовности Украины к получению истребителей F-16

2023-08-21T15:28

2023-08-21T15:28

2023-08-21T15:29

f-16

новости

взлетно-посадочная полоса

украина

всу

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"F-16 способен изменить ход событий (спецоперации — ред.). Больше всего нам нужно преимущество в воздухе. Это ключ к успеху на земле, мы должны это понимать", - заверил Игнат.При этом, по его словам, украинские взлетно-посадочные полосы построены из бетонных плит со швами, которые необходимо "заглаживать" перед получением западных истребителей.Он добавил, что до получения истребителей необходимо также подготовить логистику с инфраструктурой, чтобы "россияне не могли уничтожить самолеты на аэродромах".На днях высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители после завершения подготовки ее летчиков.Как писала газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников и военных первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на F-16 не ранее следующего лета.При этом бывший разведчик США Скотт Риттер назвал старые истребители F-16 "ловушкой для самоубийц". Он заверил, что они не соответствуют современным стандартам и представляют опасность для пилотов Вооруженных сил Украины. Посол РФ в США Анатолий Антонов сравнил решение о передаче Украине американских истребителей с "несущимся на всех парах железнодорожным составом без тормозов".Как заверяет российская сторона, новая техника может помочь киевскому режиму поднять упавший боевой дух своих боевиков, но не изменит ситуацию на поле боя.

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f-16, новости, взлетно-посадочная полоса, украина, всу