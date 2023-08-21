Спикер ВСУ Игнат объяснил, чего не хватает Украине для эксплуатации F-16 - 21.08.2023 Украина.ру
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Спикер ВСУ Игнат объяснил, чего не хватает Украине для эксплуатации F-16
Спикер ВСУ Игнат объяснил, чего не хватает Украине для эксплуатации F-16 - 21.08.2023 Украина.ру
Спикер ВСУ Игнат объяснил, чего не хватает Украине для эксплуатации F-16
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 21 августа в эфире телемарафона рассказал о неготовности Украины к получению истребителей F-16
2023-08-21T15:28
2023-08-21T15:29
f-16
новости
взлетно-посадочная полоса
украина
всу
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"F-16 способен изменить ход событий (спецоперации — ред.). Больше всего нам нужно преимущество в воздухе. Это ключ к успеху на земле, мы должны это понимать", - заверил Игнат.При этом, по его словам, украинские взлетно-посадочные полосы построены из бетонных плит со швами, которые необходимо "заглаживать" перед получением западных истребителей.Он добавил, что до получения истребителей необходимо также подготовить логистику с инфраструктурой, чтобы "россияне не могли уничтожить самолеты на аэродромах".На днях высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители после завершения подготовки ее летчиков.Как писала газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников и военных первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на F-16 не ранее следующего лета.При этом бывший разведчик США Скотт Риттер назвал старые истребители F-16 "ловушкой для самоубийц". Он заверил, что они не соответствуют современным стандартам и представляют опасность для пилотов Вооруженных сил Украины. Посол РФ в США Анатолий Антонов сравнил решение о передаче Украине американских истребителей с "несущимся на всех парах железнодорожным составом без тормозов".Как заверяет российская сторона, новая техника может помочь киевскому режиму поднять упавший боевой дух своих боевиков, но не изменит ситуацию на поле боя.
https://ukraina.ru/20230821/1048840207.html
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f-16, новости, взлетно-посадочная полоса, украина, всу
F-16, Новости, взлетно-посадочная полоса, Украина, ВСУ

Спикер ВСУ Игнат объяснил, чего не хватает Украине для эксплуатации F-16

15:28 21.08.2023 (обновлено: 15:29 21.08.2023)
 
© CC0, PixabayF-16
F-16
© CC0, Pixabay
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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 21 августа в эфире телемарафона рассказал о неготовности Украины к получению истребителей F-16
"F-16 способен изменить ход событий (спецоперации — ред.). Больше всего нам нужно преимущество в воздухе. Это ключ к успеху на земле, мы должны это понимать", - заверил Игнат.
При этом, по его словам, украинские взлетно-посадочные полосы построены из бетонных плит со швами, которые необходимо "заглаживать" перед получением западных истребителей.
"Еще F-16 испытывает проблему с низким воздухосборником, может засасывать посторонние предметы, это опасно, нужно следить, держать полосы в чистоте", - указал спикер.
Он добавил, что до получения истребителей необходимо также подготовить логистику с инфраструктурой, чтобы "россияне не могли уничтожить самолеты на аэродромах".
На днях высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители после завершения подготовки ее летчиков.
Как писала газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников и военных первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на F-16 не ранее следующего лета.
При этом бывший разведчик США Скотт Риттер назвал старые истребители F-16 "ловушкой для самоубийц". Он заверил, что они не соответствуют современным стандартам и представляют опасность для пилотов Вооруженных сил Украины.
Посол РФ в США Анатолий Антонов сравнил решение о передаче Украине американских истребителей с "несущимся на всех парах железнодорожным составом без тормозов".
Как заверяет российская сторона, новая техника может помочь киевскому режиму поднять упавший боевой дух своих боевиков, но не изменит ситуацию на поле боя.
Зеленский F-16
14:36
Иллюзия безопасности. Что истребители F-16 принесут УкраинеУкраина получит боевые самолеты F-16. 18 августа высокопоставленный представитель администрации Белого дома рассказал РИА Новости, что США решили одобрить передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов
 
F-16Новостивзлетно-посадочная полосаУкраинаВСУ
 
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