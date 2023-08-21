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Иллюзия безопасности. Что истребители F-16 принесут Украине

Иллюзия безопасности. Что истребители F-16 принесут Украине - 21.08.2023 Украина.ру

Иллюзия безопасности. Что истребители F-16 принесут Украине

Украина получит боевые самолеты F-16. 18 августа высокопоставленный представитель администрации Белого дома рассказал РИА Новости, что США решили одобрить передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов

2023-08-21T14:36

2023-08-21T14:36

2023-08-21T14:38

эксклюзив

f-16

истребитель

самолеты

украина

россия

нато

сша

аэродромы

storm shadow

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По его словам, Киев получит их от третьих стран после завершения подготовки летчиков ВСУ.Важно, что Украина сможет использовать истребители F-16, которые ей предоставит Копенгаген, только на территории, которую считает своей, отметил в публикации Рейтерс министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.При этом в прошлый четверг советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что Украина не сможет получить эти самолеты ближайшей осенью или зимой.При этом в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте. После переговоров он сообщил о согласии Амстердама предоставить 42 истребителя F-16 для нужд ВСУ.О новом возможном витке эскалации размышляли эксперты и лидеры мнений на своих страницах в соцсетях.Политолог Юрий Баранчик:Ряд соображений по поводу F-16, неминуемой эскалации и тому подобного.США официально одобрили передачу Украине F-16 из Дании и Нидерландов. Не свои же отдавать. Передадут их, как только будут готовы пилоты. По официальным сведениям, готовность состоится весной, а неофициальным – со дня на день.Таким образом, срок предоставления самолетов и их численность остаются неизвестными. А значит прогнозы и то, что это значит, будут чистой спекуляцией.Если исходить из известного, то погоды F-16 не сделают непосредственно на поле боя. Но смогут усложнить обстановку в тылу, потому что самолеты будут использоваться сугубо как платформа запуска крылатых ракет SCALP/STORM SHADOW и т.д. по нашим штабам, складам и инфраструктурным объектам.Одобрение США поступило после того, как наступ уже официально увяз. "После" не обязательно означает "в следствие", даже если F-16 появятся завтра, (украинцы – ред.) разительного перевеса не получат, и решение конфликта всё равно уползет "вправо".Будет ли появление F-16 эскалацией? Да. С учетом того, что кроме SCALP/STORM SHADOW F-16 могут нести и тактические ядерные бомбы В61. И мы не будем знать, с чем летает конкретный самолет.Но факт применения ТЯО врагом будет означать автоматическую реализацию тех российских доктрин, которые предусматривают реакцию РВСН.Если советские Су-24 перепилили для использования SCALP/STORM SHADOW и теперь они их кидают по Крыму, то какая разница, будет ли запускать эти ракеты самолет, под который они создавались изначально?Чтобы понять, будет ли за F-16 поставлен какой-нибудь F-22, нарушит ли Турция Монтрё, войдут ли в Черное море средиземноморские корабли НАТО и какой может быть новая эскалация, стоит оперировать совсем другими категориями.Это баланс выгод, которые США получают от украинского конфликта и издержек от него. Если получится недорого и безопасно нанести урон России, то на Украину поедет военное снаряжение, соответствующее понятию затраты/результат. Как сейчас и происходит.Если результат не радует, но шансы есть, меняется состав оборудования. И так будет продолжаться до тех пор, пока подбирать ключ к России безопасно, и никто не торопит.Концепций военных у НАТО – много, какая именно будет активизирована, сказать сложно, а значит и подготовиться к ней. Стратегия должна быть простой: каждая попытка врага пойти на эскалацию должна ему обходиться дороже, чем прибыль от неё.Как это сделать? Думать. Военно, экономически, геополитически. Для этого у нас целые министерства есть и службы. Может, открывать по новой точке давления на американские базы за рубежом. Может, поставить крушения поездов на профессиональный уровень.Директор Международного института экономических и политических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Вашингтон разрешил передачу Дании учебных материалов (руководств по эксплуатации и авиасимуляторов) по истребителям F-16.Это было последним бюрократическим препятствием со стороны США перед началом обучения", — пишет американское Politico.Таким образом, подтвердился наш прогноз. Как мы и указывали, прежняя задержка с разрешением Госдепа США на передачу учебных материалов — это не более чем дань обычной бюрократической процедуре.Кроме того, госсекретарь США дал письменные гарантии Копенгагену и Амстердаму, что американская администрация быстро одобрит их запросы на передачу самолётов Украине, как только пилоты пройдут обучение.Можно констатировать, что истребительная тема для киевского режима вышла на финишную прямою. Началась гонка за первым боевым вылетом. Цели, полагаем, уже выбирают.Кстати, первым украинским пилотом легко может стать и не всушник. А какой-нибудь наёмник, преподаватель от Lockheed Martin или вообще пилот НАТО. Принадлежность не определишь, пока не собьёшь, не захватишь пилота или не сможешь опознать его труп.Другими словами, удар дальнобойной ракетой с "украинского" истребителя F-16 может состояться в любой момент. Уже проявилась закономерность, что сообщение с Запада о передаче той или иной системы вооружения Киеву проходит после его фактического получения в ВСУ.Политолог Сергей Марков:Украинской армии будут переданы F-16, боевые истребители. Что там важно.1. Сейчас решили Нидерланды 42 и Дания 19. Но там и другие страны близки, всего передадут видимо около 200 таких самолётов.2. Это решение США.3. Страны, которые передают F-16, взамен купят у США современные F-35.4. Военное значение F-16 в том, что он выступит платформой для применения большого количества новых современных западных ракет и управляемых бомб, которые не могут быть применены с советских самолётов, которые сейчас есть у ВСУ.5. Но потребуется создание большой инфраструктуры по поддержке этих самолётов.6. Самая большая проблема – аэродромы. F-16 – капризный самолёт с точки зрения полосы взлёта. Ему нужна значительно лучше полоса чем МИГ и Су. На Украине аэродромы разбиты.7. Это может привести к тому, что украинские F-16 будут взлетать с аэродромов в Польше или Румынии.Американский военный эксперт Скотт Риттер:Все они будут сбиты в течение месяца. Это защитное одеяло, иллюзия безопасности, навязанная вам теми же, кто заставил вас пожертвовать более чем 400 000 украинских мужчин в провальном гамбите НАТО за региональное влияние. Позорно, что вы допустили такое.Юрист и общественный деятель Татьяна Монтян:Риттер ставит Вальдемара на место.­Бывший американский разведчик и инспектор ООН по вооружениям Скотт #Риттер ответил на высокопарный пост Зелебобуса в присущей ему бескомпромиссной манере. Вальдемар растекся зелеными соплями по поводу вожделенных F-16, которые пообещали передать Нидерланды и Дания.Риттер же, достаточно авторитетный эксперт в военной области, отвел американским "птичкам" всего месяц жизни в небе. Также он напрямую обвинил Зельца в потери 400 тысяч человек.Не знаю, месяц пролетают "птички" или больше, но я давно утверждаю, что увлечение салорейховцами спасительными "вундервафлями" отдает болезненной маниакальностью. По факту, ни одно из переданных супероружий кардинально ситуацию на фронте не переломило.По жертвам же точных данных у меня, разумеется, нет, но шестизначные цифры назывались чуть больше чем всеми еще до фееричного "контрнаступа". Осмелюсь предположить, что после его начала меньше они вряд ли стали.Журналист Андрей Медведев:Залихватские реляции и смешки над "хваленой западной техникой", это не просто дурное дело. Это просто показатель некомпетентности человека.Техника может быть плохая, не самая эффективная, может быть устаревшая. Но она же, при этом, продолжает стрелять, летать, наносить нам урон.Приведу очень простой пример. Афганистан. Моджахеды воевали против Советской Армии в том числе и совершенно устаревшими британскими Westley Richards калибра прочти 12мм, или такими же древними Vetterli. Так сказать, что от прадеда досталось со времен битвы при Майванде, с тем и ушел в горы.И что? Мы не несли потери от этого старого оружия? Ладно, еще пример. Т-62. Старый танк? А с закрытой позиции работает прекрасно. И в бою с легкой бронетехникой, при случае, опасен весьма. Хотя и устарел, с какой стороны не взгляни.А заявления о том, что как только прибудут F16, мы тут же разбомбим все взлетные полосы противника, вообще звучит как издевка. Откуда сейчас взлетают носители Shadow Storm? А чего мы эти ВПП не уничтожили?Возможно, потому что это не так просто, как кажется. "Господь гнушается всех надменных." Вот правда, хорошо бы с этими преждевременными разговорами о победе, и рассуждениями о плохих вражеских самолетах, завязать раз и навсегда.Не время.* Орфография и пунктуация авторов сохранены

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