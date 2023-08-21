https://ukraina.ru/20230821/1048839901.html

"Мы должны защищаться": Швеция отказалась снабжать Киев истребителями

"Мы должны защищаться": Швеция отказалась снабжать Киев истребителями - 21.08.2023 Украина.ру

"Мы должны защищаться": Швеция отказалась снабжать Киев истребителями

Швеция пока не планирует поставлять Украине истребители Gripen. Об этом заявил 21 августа премьер-министр королевства Ульф Кристерссон местному телеканалу TV4

2023-08-21T14:33

2023-08-21T14:33

2023-08-21T14:40

истребители

швеция

украина

новости

нато

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"Швеция - географически большая страна, мы должны защищаться, и мы еще не входим в НАТО... Это баланс между тем, что мы можем выделить для них, и тем, что мы должны иметь сами", - сказал Кристерссон.Однако он подчеркнул, что Швеция работает в коалиции с другими странами для "улучшения летного потенциала" Украины.В мае стало известно, что Украина официально обратилась к Швеции с просьбой рассмотреть возможность передачи истребителей Gripen в Киев. Однако, предварительные заявления министра обороны Швеции указывают на то, что страна не намерена отправлять Украине истребители.При этом в июне правительство Швеции приняло решение выделить 12-й пакет помощи Киеву на сумму в 250 миллионов шведских крон (около 23 миллионов долларов), который, среди прочего, включал в себя обучение украинских пилотов управлению шведскими истребителями JAS Gripen.В минувшую субботу пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что передача шведских истребителей JAS Gripen Украине рассматривается пока теоретически, для этого необходимо в том числе политическое согласие.

https://ukraina.ru/20230819/1048804520.html

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истребители, швеция, украина, новости, нато, помощь