https://ukraina.ru/20230821/1048817811.html

"Эммануэль Макрон, выйди вон!" Почему президент Франции хочет в БРИКС, а его не пускают

"Эммануэль Макрон, выйди вон!" Почему президент Франции хочет в БРИКС, а его не пускают - 21.08.2023 Украина.ру

"Эммануэль Макрон, выйди вон!" Почему президент Франции хочет в БРИКС, а его не пускают

В ЮАР с 22 по 24 августа пройдёт саммит БРИКС, крупнейшего объединения стран не западного мира. Будут обсуждаться такие вопросы, как создание единой валюты БРИКС, единой платежной системы стран БРИКС, расширение состава союза.

2023-08-21T04:43

2023-08-21T04:43

2023-08-21T04:43

эксклюзив

зарубежье

франция

брикс

эммануэль макрон

си цзиньпин

китай

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Своё участие уже подтвердили представителей 34 государств глобального Юга. Приглашены, в частности, все страны Африки. Запланировано множество бизнес - мероприятий, в том числе, с участием банка развития БРИКС.Собирается крупнейшее бизнес-сообщество в мире. Приглашения получили 70 государств мира, а также представители ООН.Но там не будет президента одной европейской страны, который очень хотел и даже публично просил пригласить его на этот глобальный бизнес-форум.Интрига всё-таки чуть-чуть ещё сохраняется. Но уже практически окончательно решено - в Йоханнесбурге не появится президент Франции Эммануэль Макрон."Политический нарцисс" и его мечтыЗачем президент Франции просил пригласить его на саммит БРИКС?Это не такой простой вопрос.Макрон, конечно, "политический нарцисс", и готов появляться где угодно, где есть возможность продемонстрировать самого себя, великого и непревзойдённого политика, практически "нового французского Наполеона" - Эммануэля Макрона.Но всё-таки ведь было очевидно, что ему откажут. Значит, он рисковал получить болезненный удар по самолюбию. Кроме того, такие встречи готовятся заранее и поначалу согласовываются дипломатами.Но Макрон с упорством и изяществом слона в посудной лавке устроил публичный отказ самому себе. Прозвучал недоуменный ответ российского МИДа, высказался с удивлением хозяин предстоящего саммита, президент ЮАР Сирил Рамафоса.Значит, он хотел именно этого: продемонстрировать свою позицию "скромного просителя". И не просто продемонстрировать, а сделать это максимально публично."Можно я тут на приставном стульчике немножко посижу? А, нельзя. Спасибо, что выслушали ..."Макрон (и элиты, стоящие за ним), безусловно, хотят продемонстрировать свою лояльность и желание сотрудничать.Что заставило это сделать "банкира Ротшильдов", как часто называют Эммануэля Макрона? Причины надо искать, в первую очередь, в экономике. Ведь БРИКС - экономический союз.Визит французов в КитайБРИКС уже сейчас представляет интересы 40% населения планеты, то есть 3,2 млрд человек. Совокупный ВВП уже сейчас - 31% мирового, а к 2030 году он будет составлять 50%.Кроме того, в БРИКС собираются войти ещё 30 стран "глобального Юга".То, что Франция стремится укрепить свою экономику через связи с "Востоком" и "Югом", стало понятно давно, и особенно ясно - когда в апреле этого года Макрон отправился в Китай.Тогда, после встречи и беседы с "товарищем Си", Эммануэль Макрон за одну ночь кардинально поменял свои взгляды. Это выглядело как какое-то "китайское чудо". "Что председатель Си сделал с Эммануэлем Макроном?" - задавались вопросом журналисты.Первый день визита к "красному императору Китая" Макрон начал с поднадоевшей заунывной мантры "Поддержите Зеленского и Украину", и вообще демонстрировал верность прозападной "линии партии".Во второй день пребывания в Китае президент Франции не только ничего не говорил уже про Украину и Зеленского, но стал вдруг вести речь об "автономии Европы" от США.В интервью изданию "Политико" он заявил, что надо избавляться от долларовой зависимости, что "мы, европейцы, должны проснуться. Наш приоритет не в том, чтобы приспосабливаться к повестке дня других стран во всех регионах мира."И что для Франции очень опасно "быть втянутыми в кризисы, спровоцированные другими странами".Более того, отказался "форсировать тему Тайваня, приспосабливаясь к американскому ритму."Что-то произошло за один апрельский вечер в Китае.Возможно, это был контракт на покупку Китаем 160 французских самолётов Эйрбас (сумма сделки - 51 миллиард долларов, хорошее подспорье в постоянной борьбе французского авиагиганта с "Боингом").А может быть, первый контракт в юанях, который на шанхайской нефтяной бирже заключил как раз в эти дни французский энергетический гигант "Тоталь"?Или договор о том, что тот же "Эйрбас" удвоит свои мощности в Китае?И множество других договоров и контрактов, только крупных насчитали 38.Макрон ведь приехал не один. Да, была там Урсула фон дер Ляйен, которая тоже что-то пыталась говорить о Зеленском, Украине, о том, как Китай должен поддержать Евросоюз. Но скука и недовольство явно читались на лице "председателя Си". "Он вздыхал во время беседы" - написали газеты. Встреча Урсулы и Си Цзиньпина продолжалась не больше 15 минут. Меньше просто было бы уже совсем неприлично.Однако гораздо важнее то, что с Макроном приехали представители французской экономики, и это была очень серьёзная делегация. Их "обшипела" вся западная пресса: "Разве Макрон не знает, что нельзя договариваться с авторитарными лидерами?"Уже тогда прозвучали предположения, что это - первый шаг Франции в БРИКС.Тем более, что Франция прекрасно знает, к чему приводят договора с другими странами "развитой демократии", якобы не такими "авторитарными", как Китай.Унижения от англосаксовМакрон, конечно же, не забыл изгнание Франции из нового союза AUKUS, и отказ Австралии покупать французские подводные лодки.Кроме того, Франция, как и вся Европа, подвергается, можно сказать, "рэкету" со стороны США.Из-за подорожавших в Европе энергоносителей и специального закона США, который гарантирует европейским фирмам протекцию в Америке, французские, немецкие и другие фирмы начинают массово переезжать в Америку.Макрон пытался договориться с США, но вернулся из Вашингтона ни с чем.И очень серьезный вопрос с "Северными потоками" и с тем, кто их на самом деле подорвал. Говорят, что в Китае Макрон узнал какие-то новые доказательства от руководителей страны.Это очень сильно повлияло на его решимость заявить о "стратегической автономии" Франции и Европы.А что с Украиной?Очень хотелось Макрону стать "великим посредником", тем человеком, который остановит эскалацию конфликта на Украине. Сколько звонков он совершил президенту России, как позировал возле телефона фотокорреспондентам. Даже устроил знаменитый "публичный разговор" с президентом России, когда позвал корреспондентов присутствовать во время разговора с главой другого государства, вопреки всем дипломатическим нормам.Но ничего не помогло, Макрон не вошёл в историю как великий переговорщик. Францию переиграли те же США и Британия.Да, сегодня Франция поставляет оружие Украине, и это очень печально. Франция накладывает санкции на Россию, в числе других стран Европы. Франция, естественно, член НАТО и выполняет указания альянса.Но кажется, уже начинается движение к "стратегической автономии" (что подразумевает Макрон? Стратегическая - это экономическая, или военная тоже?)Вот и получается, что Украина - это "повестка дня других стран", не Франции. Как сказал почти прямым текстом Макрон еще в Китае.Примите в БРИКС?Ещё немного, и ... Макрон подаст заявку на вступление в БРИКС.Это трудно пока представить. А как же любимое НАТО? Можно ли совместить членство в БРИКС и в Северо-Атлантическом военном союзе?Или Франция хочет умудриться посидеть на двух стульях?Многое происходило в истории. Даже и совсем недавно. С 1966 по 2009 год войска Франции, например, не подчинялись командованию НАТО. Хотя из союза Франция формально не выходила. Но даже штаб-квартиру НАТО тогда вынуждены были перенести из Парижа в Брюссель.Генерал де Голль принял такое решение, и причины для этого были похожие на те, что и сегодня заставляют Макрона стучаться в двери БРИКС и ездить в Китай.Тогда, во времена де Голля, с Францией совершенно демонстративно перестали считаться "старшие партнёры" по НАТО - Англия и США, Франция потеряла свои огромные колонии в Африке и в Юго-Восточной Азии, после второй мировой войны стремительно стала терять свой вес в мировой политике. Де Голль хотел возродить былое величие Франции, а в НАТО и с НАТО его страна, по сути, теряла военный суверенитет.Разве сейчас не происходит то же самое?Хочет ли Эммануэль Макрон войти в историю как "второй де Голль"? Конечно. Это его кумир.Где только можно он использует фото де Голля. Цитаты де Голля. Поездки на мемориал де Голля.Кстати, когда Макрон позировал для своего первого официального портрета, он демонстративно положил на свой письменный стол открытый том "Мемуаров о войне" Шарля де Голля. Читает. Мысленно советуется. Так можно перевести этот жест.Но главное, конечно, экономика. А прогнозы для Франции неутешительные.Поэтому и происходит такая странная ситуация: президент - глобалист стучится в двери БРИКС - союза, который хочет разрушить мировое глобалистское управление.Пока получает отказ. Но Эммануэль Макрон не теряет надежды. Смотрит на портрет де Голля.Он постучится ещё не раз в двери БРИКС, России, Китая, Бразилии. У него просто нет другого выхода.

https://ukraina.ru/20230713/1047987004.html

https://ukraina.ru/20230711/1047938693.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, зарубежье, франция, брикс, эммануэль макрон, си цзиньпин, китай