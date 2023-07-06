https://ukraina.ru/20230706/1047852193.html

Во Франции разгромлены 200 городов. Макрон сходил выпить пива и подружился с наркоторговцами

Во Франции разгромлены 200 городов. Макрон сходил выпить пива и подружился с наркоторговцами - 06.07.2023 Украина.ру

Во Франции разгромлены 200 городов. Макрон сходил выпить пива и подружился с наркоторговцами

Массовые протесты во Франции, которые продолжались в течение последней недели, постепенно пошли на спад. Страна подсчитывает убытки, понесенные в результате вспышки уличного насилия

2023-07-06T16:02

2023-07-06T16:02

2023-07-06T16:02

эксклюзив

франция

эммануэль макрон

беспорядки

полиция

евросоюз

наркотрафик

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Согласно неполным предварительным данным беспорядки охватили большинство департаментов Французской республики. Ранено свыше 700 полицейских и менее тысячи протестующих, а около 4000 французов арестованы жандармерией.В результате столкновений пострадали 200 городов, было повреждено несколько тысяч зданий, пострадало 300 банковских отделений, сожжено 5000 автомобилей. Как сообщает американское агентство Bloomberg, французские страховщики на сегодняшний момент получили около 6 000 заявлений о выплате компенсаций – на сумму около 280 миллионов евро.Это само по себе немало. Однако в страховые компании продолжают поступать новые заявки от собственников разгромленных магазинов и сгоревших авто. А их данные практически не учитывают государственную собственность, которая тоже пострадала в ходе волнений. Поэтому эксперты не сомневаются, что реальный ущерб в итоге будет выражен в более внушительных цифрах.Глава союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье убежден, что французская экономика потеряет в результате этих событий примерно миллиард евро. И это без учета ущерба для туристического сезона, который фактически сорван. Потому что многие турпоездки были отменены на фоне протестов, в ходе которых пострадали иностранцы – в частности, туристы из КНР.Однако все понимают, что беспорядки могут возобновиться в любой момент, и власти не в силах это предотвратить. Причем, официальные представители французского правительства ожидают, что протесты вспыхнут уже через неделю, во время предстоящего празднования Дня взятия Бастилии."Я не считаю, что все уже позади. Посмотрим, что произойдет 13 и 14 июля, и в последующие месяцы. До тех пор обращение к полиции и жандармерии остается прежним: оставайтесь в состоянии максимальной боевой готовности", – предупредил Эммануэль Макрон.Под конец "Огненной недели" президент осмелел и решил отправиться в полицейский участок, расположенный в 17-м округе Парижа – чтобы выпить с полицейскими пива в сопровождении журналистов.Однако это вызвало новый шквал возмущения, потому что французы увидели в действиях Макрона дешевый самопиар.Беспрецедентно масштабные беспорядки не смогли сплотить французское общество вокруг президента, как это обычно бывает в периоды нестабильности и угроз. По данным социологического исследования агентства IFOP, действия главы государства поддержали всего 33% граждан, а остальные не верят в их эффективность. Причем, этот пессимизм разделяют даже стражи правопорядка."Теперь, каждый раз, когда что-то происходит, даже футбольный матч, мы знаем, что все закончится именно так. Они пользуются возможностью все разгромить. Что касается нас, то мы их больше не пугаем", – безрадостно сказал Эммануэлю Макрону один из представителей парижской полиции.Однако у французской власти появились неожиданные союзники, которые помогают справиться с народными бунтами. Это представители наркобизнеса – влиятельные боссы криминального сообщества, заинтересованные в сохранении стабильности и порядка."Кого же слушают эти дети?" – спросил за пивом Макрон, рассуждая о том, как усмирить бунтующую на улицах молодежь.Полицейские дали на его слова шокирующий ответ:"Они слушают наркоторговцев, господин президент. На самом деле, это они (наркоторговцы) просят их успокоиться в течение последних двух дней, потому что весь этот беспорядок вредит их бизнесу. Наркобизнес простаивает уже неделю".Представители правоохранительных органов хорошо знали, о чем они говорят.Как сообщает французская пресса, могущественная наркомафия установила с французской полицией что-то вроде союза, направленного на борьбу с беспорядками. Криминальные банды защищали от бунтующей молодежи свою собственность – дома, офисы, автосалоны и магазины, а также угрожали подросткам расправой. И это очень помогло растерявшимся французским жандармам.Кроме того, на стороне Макрона действовали тайные эскадроны с участием французских военных, которых официально не привлекали к подавлению бунтов.Как установили журналисты, против молодежи бросили морских пехотинцев – военнослужащих элитного подразделения, расквартированного в городе Лорьян. Они выходили на улицах в масках, в составе ультраправых экстремистских групп, избивая участников беспорядков.Эта информация уже нашла свое подтверждение, и под давлением общественности французские власти открыли по данным фактам расследование. Но правозащитники не сомневаются, что власти не дадут в обиду своих защитников. Воюющих против народа солдат не накажут – скорее даже наградят.Макрон пользуется удобным для себя случаем, чтобы уничтожить остатки демократии. Национальное собрание Франции одобрило новую статью законопроекта о правосудии. Она разрешает дистанционно активировать камеры и микрофоны телефонов – или других подключенных устройств – без ведома их владельцев.Полиция и спецслужбы получат возможность тайно следить за каждым французом, используя его собственные гаджеты. А право на на неприкосновенность личной жизни будет полностью уничтожено. Европейцам предстоит жить в мире Джорджа Оруэлла, где Большому Брату позволено следить за ними всегда и везде – во имя демократии, именем которой совершается этот узаконенный произвол.Кроме того, французское правительство намерено внести изменения в законы об использовании социальных сетей, чтобы поставить их под жесткий контроль.Как сообщил вчера официальный представитель кабмина Оливье Веран, занимающий пост министра-делегата демократического обновления, цифровые платформы обяжут в кратчайшие сроки удалять неудобные для правительства публикации. Под предлогом того, что они могут способствовать разжиганию беспорядков.Кроме того, во время протестов власти смогут отключить на телефонах функцию передачи геопозиции – чтобы людям было сложнее собираться вместе на демонстрации, облегчая работу для полицейских.Одним словом, Макрон готовит французам невиданное демократическое обновление. Однако его правительство не устранило ни одной реальной причины уличных беспорядков, которые так или иначе сводятся к растущей бедности населения.А это значит, что страну ожидают в будущем новые потрясения.

https://ukraina.ru/20230702/1047749664.html

https://ukraina.ru/20230630/1047722323.html

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Александр Савко

Александр Савко

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Александр Савко

эксклюзив, франция, эммануэль макрон, беспорядки, полиция, евросоюз, наркотрафик