https://ukraina.ru/20230821/1048810424.html

Война с НАТО. У России теперь другие цели и задачи, пора это объявить

Война с НАТО. У России теперь другие цели и задачи, пора это объявить - 21.08.2023 Украина.ру

Война с НАТО. У России теперь другие цели и задачи, пора это объявить

Ситуация в российско-украинском конфликте изменилась за полтора года. И поэтому рассматривать то, что сейчас происходит на фронте и вокруг него, необходимо не с точки зрения того, какой все это было до 24 февраля 2022 года, а с учетом новых условий — и политических, и военных, и дипломатических

2023-08-21T03:36

2023-08-21T03:36

2023-08-21T03:36

эксклюзив

украина

зарубежье

россия

запад

нато

захар виноградов

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24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию с ясными целями, хотя и без необходимой идеологической подготовки. Например, в своих статьях до операции мне неоднократно приходилось писать, насколько России невыгодна война с Украиной — ни экономически, ни политически, ни дипломатически. Потому что при любом раскладе победить-то мы отдельно взятую Украину побеждаем, но не знаем потом, что с ней делать. А кроме того, начав войну с Украиной, неминуемо ввязываемся в войну со всем Западом.Сейчас нет смысла говорить, в чем были правы или не правы «ястребы» и «голуби». Мы имеем то, что имеем.Политико-экономические условия — к западу от УкраиныРоссия сохранила экономический потенциал, а в некоторых чисто внутренних вопросах даже улучшила ситуацию. Например, доказала не только свою полную продовольственную независимость, но и возможность экспорта зерна и некоторых других видов продукции.В военном отношении Россия стала много сильнее. Во-первых, чего никто (ну кроме, может, нашего Генштаба) не ожидал, оказалось, что у России вооружения не только не уступают, но значительно превосходят все известные западные образцы. Во всяком случае, пока мы практически справляемся с любыми новыми вооружениями, которые Запад выставляет на украинском театре военных действий (ТВД).Во-вторых, в ходе военных действий Россия получила как негативный, так и позитивный опыт ведения боевых действий не в теории, а на практике. Важнейшим, хотя и в полной мере недооцененным является опыт практических действий офицерского и рядового состава на уровне взводов-батальонов-батарей. То есть младшие командиры и рядовой состав войск России прошел боевую выучку и приобрел специфический опыт работы в реальных условиях фронта, опыт, которого не приобретешь ни на каких учениях.В-третьих, если исключить всякие фейковые измышления украинского ЦИПсО (Центра информационно-психологических операций Украины), Россия доказала, что может воевать, соблюдая Женевскую конвенцию о военнопленных, может воевать честно, не загораживаясь щитом мирного населения, а наш противник полностью себя дискредитировал в этом плане.Из негативных сторон спецоперации выделю, пожалуй, три.Первое. Экономика Украины разрушена не только в результате военных действий, но и полной, чудовищной некомпетентности правительства, как нынешнего, так и предыдущих. Украина не способна собирать налоги даже для обеспечения и выполнения своих внутренних социальных обязательств, а не только для ведения самостоятельного финансирования военных действий (в отличие от России, которая все это делает).Второе. В результате военных действий Украина не только утратила значительную часть промышленного потенциала, но, что еще хуже, значительную часть аграрного сектора, который давал и мог бы продолжать давать стране до 40 процентов ВВП. Сейчас этого нет и, видимо, не будет в ближайшие десятилетия. Значительная часть территорий заминирована, значительная часть сельхозработников Южной части, Центральной и Восточной Украины (самых хлебородных территорий) либо погибли, либо получили увечья на войне, либо покинули страну и вряд ли вернуться.Третье. И очень важное. Работоспособная, креативная часть населения страны оказалась за ее пределами. Чтобы их вернуть, потребуются огромные усилия и средства, которых у Украины нет, и вряд ли будут. Никто не даст бесперспективной стране (даже если ей по окончании военных действий останутся какие-то территории) деньги не на войну, а на реальное мирное восстановление с тем, чтобы она «вынимала» из уже сложившихся производственных комплексов, вросшие в нее бывшие «украинские» кадры — а это примерно 10–12 миллионов человек.Таким образом, хотя война еще и не выиграна какой-либо из сторон конфликта, экономически ее Украина уже проиграла. И в этом есть большой негатив для России, потому что присоединение новых территорий с экономической (не берем военную и политическую стороны этого вопроса) точки зрения, особенно те, которые еще только предстоит присоединять, не представляют почти никакого экономического и производственного интереса.Запад до и после УкраиныРовно тоже можно сказать и о Западе. По тем же причинам Украина теперь интересует Запад (США и ЕС), не с точки зрения экономики, а с точки зрения чисто военной — как театр военных действий против России с привлечением пока в виде наемников, а в ближайшее время и с участием различных сил НАТО, слегка закамуфлированных под наемников и новоиспеченных граждан Украины.На Западе прекрасно понимают, что уже никогда не вернут деньги, вложенные в эту страну. Они невозвратимы — либо потому, что территории войдут в состав России, либо, даже если что-то из территорий останется Зеленскому и его команде (или тем, кто придет вместо них), вернуть Западу при вышеперечисленных потерях в экономике, аграрном секторе и производственном и кадровом потенциале, не смогут в ближайшие 100 лет. Украина в результате безумных действий бывшего актера, ставшего президентом, превратилась окончательно в самую отсталую страну Европы, а возможно, и мира. Без перспектив самостоятельного восстановления.На восстановление, в отличие от ведения военных действий, денег давать не будут. Кто будет кредитовать страну, не имеющую перспектив?И это тоже имеет свою негативную сторону для России. Понимание Западом невозможности вернуть уже вложенное (а большая часть средств, которые дают Украине, это, между прочим, кредиты, которые гипотетически надо возвращать, но уже ясно, что никто никогда не вернет), делает украинский конфликт для Запада еще более ожесточенным. Раз нельзя вернуть с Украины, надо возвращать с России — либо через кражу ее золотовалютных запасов (к чему уже приступили тихой сапой), либо, что на Западе считают более перспективным, через расчленение России и разграбление (присвоение под видом контрибуций или возмещением понесенных Западом на украинском ТВД расходов) ее природных богатств и человеческих ресурсов.То есть военный конфликт, который начинался из-за нежелания Западом обеспечить безопасность России в виде отказа от планов приема Украины в НАТО, за полтора года превратился в войну Запада и России на украинском ТВД:— Запад полностью финансирует эти военные действия против России;— Запад полностью обеспечивает эти военные действия против России вооружениями, все в более возрастающих количествах. А также производит на своей территории ремонт и переоборудование этой техники под нужды украинской армии;— Запад не только ведет подготовку военнослужащих к военным действиям, но и обеспечивает эти действия человеческим потенциалом — как наемниками, так и опытными офицерами;— Запад обеспечивает армию Украины разведданными со своих спутников и агентурной разведки;— Запад ведет против России санкционную войну, направленную на экономическое и военно-техническое ослабление России.Новый театр военных действий (ТВД)Остается только еще одно, чего пока, именно пока, не сделал Запад для полноценного участия в военных действиях против России — не начал войну со своей территории. Но эта угроза созревает именно в эти дни, когда принято окончательное решение и начаты поставки самолетов F-16 на Украину. Дело в том, что Украина не имеет соответствующей инфраструктуры для обслуживания этих самолетов. Более того, как показали полтора года СВО, для России не является проблемой уничтожение любого аэродромного комплекса на территории Украины. Тот самолет, который не может взлететь с аэродрома, и сбивать не надо. Рисков меньше.Очевидно, что проблема для Запада (и Украины как реального места ТВД) здесь решается размещением истребителей F-16 на аэродромах сопредельных с Украиной государств — Болгарии, Румынии и Польши. То есть всех тех, кто является, помимо всего, еще и членами НАТО. Они надеются в этой ситуации на пресловутую 5-ю статью Устава НАТО, в которой нападение на одно из государств — членов НАТО является нападением на весь блок.При этом размещение на их территориях самолетов, которые будут наносить удары по российской армии и, возможно, российским территориям, как вновь присоединенным, так и «старым», неизбежно.Но и для России это уже другая война и потенциально другие цели.Во-первых, это уже не спецоперация против Украины по ее демилитаризации и денацификации, а полноценная война с Западом (не только с НАТО, но в основном с ним). И об этом нужно сказать заранее и открыто, иначе мы опять будем догонять Запад с его лукавством — якобы неучастием, а всего лишь оказанием помощи одной из воюющих сторон. Нет, это уже будет не помощь, а в любом случае — война.Во-вторых, мы, конечно, должны из гуманитарных соображений объявить заранее жителям тех стран, которые согласятся разместить на своей территории истребители F-16, что их аэродромы, а также инфраструктурные объекты, обеспечивающие деятельность этих аэродромов, являются потенциальными целями ракетно-бомбовых ударов российских Вооруженных Сил, в результате действия которых по независящим от России причинам может пострадать гражданское население (в результате действий ПВО, нахождения самих аэродромов вблизи гражданских объектов и т. д.).В-третьих, как мне кажется, должный быть четко обозначены и названы те государства НАТО, которые находятся вблизи границ союзного государства (России и Белоруссии), как враждебные мирной и прогрессивной политике России, направленной на обеспечение безопасности собственного населения. Это касается Финляндии, прибалтийских государств, Польши, Румынии и Болгарии. Население этих государств должно четко понимать, что театр военных действий с украинской территории переходит на их города и села. И это не агрессия России, а ответ на агрессивные планы Запада, НАТО, пока в настоящий момент подло использующих Украину и ее населения для решения своих проблем — уничтожения и разграбления России в пользу транснациональных компаний Запада.Таким образом, в-четвертых, Россия должна будет, как мне кажется, объявить, что целями этой уже не спецоперации, а полноценной военной кампании, должно стать обеспечение безопасности Российского государства и его граждан по всему периметру (границы) союзного государства с НАТО (теперь уже не важно, кто в альянс входит, а кто только собирается). А вторая задача — денацификация Восточной Европы, намеренно и отрыто поддерживающая украинский нацистский режим и фактически создающая (как в Прибалтике и Польше) подобные нацистские русофобские режимы.Россия и НАТОВозникает, конечно, закономерный вопрос, а сможет ли Россия справиться с потенциальными угрозами со стороны НАТО, если начнется война с Альянсом?По подсчетам экспертов издания Украина.ру, потенциально армия НАТО имеет численность в 3,5 млн человек. Но это при условии уже пусть и не тотальной, но все же существенной мобилизации.В этой ситуации мы должны уже, как говорится, вчера начать готовить население нашей страны к тотальной мобилизации для участия в полноценной войне с НАТО. Мобилизационный потенциал России с учетом психологической и физической подготовки намного выше, чем на Западе.Война в нынешних условиях, это не совсем война людей. Как выяснилось, это прежде всего война различных военных технологий и вообще вооружений. И наша армия, как уже было сказано, в этом смысле доказала свое превосходство. Но уже сейчас и срочно надо готовить новые тысячи «техников войны». Может быть, пока без отрыва от производства.Что касается «редкой птицы, которая долетит до середины Москвы-реки», то есть постоянных угроз центру и южным окраинам России со стороны «армии дронов», так она, угроза, и сейчас существует и будет существовать, пока существует украинский режим во главе с Зеленским.Все эти вопросы, которые возникают в связи с изменениями (хотим мы того или нет) целей и задач нового ТВД, надо решать радикально. И прежде всего готовить свое население к продолжительной и кровопролитной войне с НАТО и Западом в целом. Другого варианта, в том числе дипломатического решения, этой проблемы нет. Приостановка военных действий (перемирие без капитуляции режима Зеленского) или сохранение в любой форме нынешнего украинского режима приведет к новому конфликту после обеспечения его Западом необходимым вооружением и новыми финансами для ведения дальнейшей войны на уничтожение России. А значит, после перемирия снова будет война, но, возможно, в худших для нас условиях.Запад открыто вышел на войну на уничтожение России и ее разграбление. Теперь слово за нами.

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Захар Виноградов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_2b12cd92d183ab08668d0d3b617dae69.jpg

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