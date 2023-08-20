https://ukraina.ru/20230820/1048807585.html

"Ошеломляющий голод ВСУ": New York Times рассказала, зачем Пентагон ждет зиму

"Ошеломляющий голод ВСУ": New York Times рассказала, зачем Пентагон ждет зиму - 20.08.2023 Украина.ру

"Ошеломляющий голод ВСУ": New York Times рассказала, зачем Пентагон ждет зиму

Минобороны США надеется, что зимой интенсивность боев в зоне СВО снизится, что позволит восполнить запасы вооружений. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники в военном ведомстве США

2023-08-20T09:58

2023-08-20T09:58

2023-08-20T09:58

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Затишье на фронте позволит США и союзникам "наверстать и поддерживать" производство вооружений. На Западе надеются покрыть "ошеломляющий голод" армии киевского режима по артиллерийским боеприпасам.Однако экспертное сообщество в США называет вызовом необходимость не только снабжать ВСУ боеприпасами, но и поддерживать боеспособность собственной армии на случай военного конфликта с Россией и Китаем.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, прошлогодние боевые действия России были привязаны к выборам в Конгресс.В Москве ожидали, что в Америке несколько изменится расстановка сил, но никто не добился решающего успеха. Теперь боевые действия привязаны к президентским выборам 2024 года. Если у власти останется "Байден", боевые действия будут еще затягиваться. Если победит "Трамп", с ним можно будет вести конструктивный диалог.

https://ukraina.ru/20230816/1048712373.html

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новости, всу, пентагон, вооружения, боеприпасы, сво