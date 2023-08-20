"Ошеломляющий голод ВСУ": New York Times рассказала, зачем Пентагон ждет зиму - 20.08.2023 Украина.ру
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"Ошеломляющий голод ВСУ": New York Times рассказала, зачем Пентагон ждет зиму
"Ошеломляющий голод ВСУ": New York Times рассказала, зачем Пентагон ждет зиму - 20.08.2023 Украина.ру
"Ошеломляющий голод ВСУ": New York Times рассказала, зачем Пентагон ждет зиму
Минобороны США надеется, что зимой интенсивность боев в зоне СВО снизится, что позволит восполнить запасы вооружений. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники в военном ведомстве США
2023-08-20T09:58
2023-08-20T09:58
новости
всу
пентагон
вооружения
боеприпасы
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Затишье на фронте позволит США и союзникам "наверстать и поддерживать" производство вооружений. На Западе надеются покрыть "ошеломляющий голод" армии киевского режима по артиллерийским боеприпасам.Однако экспертное сообщество в США называет вызовом необходимость не только снабжать ВСУ боеприпасами, но и поддерживать боеспособность собственной армии на случай военного конфликта с Россией и Китаем.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, прошлогодние боевые действия России были привязаны к выборам в Конгресс.В Москве ожидали, что в Америке несколько изменится расстановка сил, но никто не добился решающего успеха. Теперь боевые действия привязаны к президентским выборам 2024 года. Если у власти останется "Байден", боевые действия будут еще затягиваться. Если победит "Трамп", с ним можно будет вести конструктивный диалог.
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новости, всу, пентагон, вооружения, боеприпасы, сво
Новости, ВСУ, Пентагон, вооружения, боеприпасы, СВО

"Ошеломляющий голод ВСУ": New York Times рассказала, зачем Пентагон ждет зиму

09:58 20.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия обстрел пушка
ВСУ артиллерия обстрел пушка - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Минобороны США надеется, что зимой интенсивность боев в зоне СВО снизится, что позволит восполнить запасы вооружений. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники в военном ведомстве США
Затишье на фронте позволит США и союзникам "наверстать и поддерживать" производство вооружений. На Западе надеются покрыть "ошеломляющий голод" армии киевского режима по артиллерийским боеприпасам.
Однако экспертное сообщество в США называет вызовом необходимость не только снабжать ВСУ боеприпасами, но и поддерживать боеспособность собственной армии на случай военного конфликта с Россией и Китаем.
"Это включает в себя преодоление дефицита ключевых компонентов, включая тротил, а также поддержание повышенной мощности при неустойчивых бюджетах и неопределенности относительно будущих военных потребностей", - говорится в сообщении.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, прошлогодние боевые действия России были привязаны к выборам в Конгресс.
В Москве ожидали, что в Америке несколько изменится расстановка сил, но никто не добился решающего успеха. Теперь боевые действия привязаны к президентским выборам 2024 года. Если у власти останется "Байден", боевые действия будут еще затягиваться. Если победит "Трамп", с ним можно будет вести конструктивный диалог.
Данияр Ашимбаев интервью - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
16 августа, 10:07
Данияр Ашимбаев: Если Россия разгромит ВСУ и возьмет Львов до ноября 2024 года, миру грозит катастрофа
 
НовостиВСУПентагонвооружениябоеприпасыСВО
 
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