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Шелковый путь во льдах. Как Китай проникает в Арктику

Шелковый путь во льдах. Как Китай проникает в Арктику - 20.08.2023 Украина.ру

Шелковый путь во льдах. Как Китай проникает в Арктику

Китай не имеет официальной арктической стратегии, но по факту считает себя приарктической державой, добился статуса наблюдателя в Арктическом совете, инвестирует в канадские и скандинавские разработки полезных ископаемых, строит ледоколы и помогает России создать единую логистическую систему, соединяющую Сибирь и порты Северного ледовитого океана.

2023-08-20T11:14

2023-08-20T11:14

2023-08-20T11:14

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Как Китай стал приарктической державойВ 2009 году Китай на уровне МИД заявлял, что арктической стратегии у него нет. Однако уже в следующем году на конференции "Арктические рубежи – 2010" в норвежском Тромсё посол КНР сообщил, что события в циркумполярном регионе прямо влияют на развитие Китая, а тогдашний вице-премьер Ли Кэцян сказал, что деятельность человечества все больше перемещается в моря, а значит следует усилить арктические исследования. В 2012 году на 18-м Национальном конгрессе Председатель КПК Ху Цзиньтао заявил о стремлении Китая стать сильной морской державой.В то же время китайские эксперты вводят в политический оборот определение "приарктическая держава", которое конечно же относится к КНР. Оснований для такого определения было выделено три:Несмотря на отсутствие на тот момент специальной арктической стратегии, Китай еще до начала обострения, связанного с украинскими событиями, заявил свою позицию по международным отношениям в циркумполярном регионе. КНР, в соответствии с Оттавской декларацией Арктического Совета 1996 г., подтверждает приоритет субарктических стран на основе суверенитета и Конвенции ООН по морскому праву с одновременным требованием пересмотра положений международного права на основании того, что значение Арктики стало глобальным, а значит должны быть учтены интересы всех. На неофициальном уровне эти интересы конкретизируются до невозможности делимитации более 80% арктического шельфа без участия Китая. Соответственно руководство Пекина стало рваться в Арктический совет, куда и было допущено в качестве постоянного наблюдателя в 2013 году.Китай готовит постоянно действующий полярный флот (в 2014 году спущен на воду ледокол, способный проходить льды толщиной до 4,5 м, а в 2018 — первый ледокол, сделанный в самом Китае), а также спецавиацию, которая может приземляться на Северном полюсе. Кроме расширения загруженных до 2027 года шанхайских верфей, КНР арендует у Северной Кореи расположенные недалеко от российского Приморья два порта – Чхон-чжин и Раджин.В том же 2018 году пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала "Белую книгу" по Арктике, в которой указано, что участие в освоении региона и развитии СМП Китай может принимать только при взаимодействии с Россией — естественным союзником в условиях санкционной политики США и Евросоюза.Мы проложим магистралиАрктический интерес Китая в России безусловно связан с доступом к сырью и неконтролируемому странами НАТО, безопасному пути для доставки товаров. Арктический трек рассматривается Пекином как составная часть Большого Евразийского партнерства и инициативы "Один пояс-один путь", ветвью которого потенциально может стать Северный морской путь (СПМ), проходящий через российские воды. Инвесторы из КНР заинтересованы во вложениях в строительство глубоководного морского торгового порта в Архангельске, которое планируют завершить к 2031 году. Также принципиальным для Китая является прокладка железнодорожной магистрали Белкомур (Белое море – Коми – Урал), которая сократит путь из Сибири к Белому морю примерно на 800 км. Таким образом Архангельский порт соединит СМП с системой железных дорог и станет потенциально альтернативным путем транспортировки китайских грузов в Европу и Америку. Главным же на сегодняшний день российско-китайским проектом в Арктике является месторождение "Ямал-СПГ", газ из которого отправляется через современный, открытый в 2013 году, порт Сабетта. Летом 2018 года танкеры с продукцией "Ямал-СПГ" впервые в истории прошли СМП из Сабетты в Цзянсу Жудун без ледокольного сопровождения. Так начались регулярные поставки СПГ по Севморпути.Однако у Китая с Россией по арктическому вопросу существует одно потенциальное разногласие, которое при определенных раскладах может привести даже к конфликту. Это заявка России в ООН на признание подводных хребтов Ломоносова и Менделеева, которые являются продолжением ее континентального шельфа, территорией РФ. Сомнительно, чтобы в ближайшие годы она была удовлетворена, но если это все-таки произойдет, то Китай лишится ряда позиций в области освоения ресурсов Арктики и может потребовать признания СМП международной акваторией. Правда тогда Пекин рискует нарваться на ответ в виде признания международной акваторией пролива Хайнань между островной и материковой частями Китая. Поэтому пока что Китай однозначно дает понять России, что на фоне конфликта с Западом общие проекты гораздо важнее, чем противодействие проникновению КНР в регион. Тем более, что без китайского содействия в виде привлечения норвежских технологий Россия пока не может добывать сырье с больших глубин.Скандинавское партнерствоВ арктическом регионе Китай умело вбивает колья в единство стран НАТО, активно инвестируя в т.н. малые страны, хотя Канада, которая пытается диверсифицировать свой, ориентированный на США, рынок сбыта энергоносителей, тоже получает от Китая немало инвестиций в нефтегазовые проекты, благодаря которым Пекин имеет дополнительный доступ к Арктике.Норвегия крайне важна для Китая, прежде всего из-за норвежского опыта в глубоководном бурении. Норвегии же нужны деньги для развитие портовой инфраструктуры. Особое внимание приковано к острову Шпицберген. Первую научную станцию по глубоководному бурению "Хуанхэ" в Ню-Олесунн на Шпицбергене Китай открыл в далеком 2004 году, причем строили ее норвежцы. А в 2014 году китайский миллиардер и экс-сотрудник отдела пропаганды КПК Хуан Нубо купил большой участок земли на Шпицбергене якобы для элитного северного туризма, но существуют небезосновательные подозрения, что расположенный в 800 км от континента архипелаг Пекин рассматривает как будущую базу для китайских судов, чтобы не полностью зависеть от российских портов на СМП. Кроме того, на Шпицбергене есть крупные залежи высококалорийного каменного угля (от 10 до 25 млрд тонн по разным оценкам), которые очень нужны Китаю, доля угля в системе энергопотребления которого составляет почти 70%.Датско-китайское сотрудничество в Арктике зиждется на разработке полезных ископаемых в Гренландии. Таяние гренландских ледников постепенно открывает возможность добычи редкоземельных металлов (Китай добывает 97% редкоземельных металлов в мире), урана, железной руды, свинца, нефти, меди, никеля, цинка, золота, алмазов и платины. КНР готова это все у Дании покупать, поэтому сейчас финансирует мелкие компании, которые разрабатывают полезные ископаемые в Гренландии.Но номером один для Китая в Арктике (после России, конечно) является Исландия. В 2008 году, во время мирового экономического кризиса, Пекин выдал Рейкьявику крупные кредиты, а в 2012 году страны заключили соглашение о сотрудничестве в Арктике и соглашение о зоне свободной торговли — первое для Китая с европейским государством. В 2013 году Китайская национальная морская нефтяная корпорация объявила о сделке по разведке нефти у юго‑восточного побережья Исландии. Инвестпроекты продолжаются.Ледовый шелковый путь для выхода из Малаккского тупикаОколо половины ВВП КНР зависит от морских перевозок, а порядка 85% нефти, идущей в Китай из Африки и Ближнего Востока, проходит через Малаккский пролив, где постоянно идут учения ВМС США и их азиатских сателлитов. Такая ситуация даже получила специальное название — "Малаккский тупик". Выйти из него объективно можно только через СМП, куда постепенно планируется перевести до 15% внешнеторгового логистического потока.Это позволит не только обезопасить значительную часть экономики, но и сократить расстояние транзита почти на 5200 км и экономить 60 — 120 млрд долл. в год. Один "северный" рейс сухогруза может сэкономить до 3,5 млн долл. Для КНР этот вопрос крайне важен, если учесть то, что экономика этой крупнейшей страны-экспортера на 46% зависит от международного судоходства.Удешевление транзита важно, поскольку в Китае стремительно растет стоимость рабочей силы, что поднимает цены на экспортные товары.Как известно, в 2013 году Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию "Нового шелкового пути" под лозунгом "Один пояс – один путь", включающую проекты "Экономический пояс Шелкового пути" (ЭПШП) и "Морской Шелковый путь XXI века". Развитие СМП, превращение арктических портов России и устьев сибирских рек в единую транспортную систему, вошло в эту стратегию. В 2017 году Си Цзиньпин и Владимир Путин договорились о создании Ледового Шелкового пути — морского пути через северный полярный круг, объединяющего Северную Америку, Восточную Азию и Западную Европу. Проект концептуализирован следующим образом: "стабилизироваться на востоке – укрепляться на севере – спускаться на юге – продвигаться на западе". Этот принцип считается долгосрочной китайской доктриной логистического выхода за пределы КНР.

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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