Обещали победу, а победы нет. Эксперты в Киеве заговорили об усталости от войны - 19.08.2023 Украина.ру
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Обещали победу, а победы нет. Эксперты в Киеве заговорили об усталости от войны
Обещали победу, а победы нет. Эксперты в Киеве заговорили об усталости от войны - 19.08.2023 Украина.ру
Обещали победу, а победы нет. Эксперты в Киеве заговорили об усталости от войны
Заявления представителей украинской власти о том, что война надолго, что в перспективе воевать придется всем мужчинам, вызвали неоднозначную реакцию в стране. И без того регулярно появляется информация о росте количества украинцев, пытающихся выехать за границу, не желающих попасть под призыв.
2023-08-19T09:06
2023-08-19T09:06
эксклюзив
сво
украина
россия
всу
мобилизация
политика
экономика
вадим карасев
владимир фесенко
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О долгой войне говорила, в частности, вице-премьер Украины Ирина Верещук, которая призвала всех настроиться на длительную и тяжелую борьбу. В вязи с этим в украинском экспертном сообществе снова вспомнили о неопределенности с целями войны – точнее, военного положения, ведь война не объявлена. Политолог Вадим Карасев задается вопросом: когда говорят о войне до победного конца, то – до чьего конца?Зачем пугать людей тем, что война будет долгая, пугать и накликать войну - это ведь не задача политиков, их задача не создавать условия для войны, делать все для предотвращения войны, отметил эксперт в интервью ютуб-каналу Politeka. По его словам, "создается такое впечатление, что политики у нас за то, чтобы эта война длилась столько, сколько им хочется или сколько они могут вынести"."А вы подумали о людях, о стране? Она теряет перспективы, она теряет – закрывается, с каждым днем закрывается перспектива страны", - сказал Карасев. Он добавил: "Повыбирали мы, конечно, политиков – будь здоров! - в 2019 году. Только и рассказывают, что вот – надо, надо, надо, война, война, война. Может, им хорошо, комфортно в войне?".Он напомнил, что Украина воюет за счет помощи Запада, напомнил о цене этой войны в человеческих жизнях, о военном потенциале, о моральном и психологическом состоянии страны. По мнению эксперта, многие украинцы не согласятся с тезисом о продолжении войны, не согласятся с такой перспективой – будут выезжать. Карасев предположил, что целью, возможно, и является существенное сокращение населения Украины – как когда-то ставилась такая задача политиками в Зимбабве.Эксперт подчеркнул, что сейчас каждый день гибнут молодые украинцы, гибнет будущее страны. Поэтому политики должны думать о цене. Кстати, цена для всех разная – правящий класс не очень-то сильно вовлечен в войну."И в последнее время народ тоже не так уж сильно хочет вовлекаться в войну. Потому что – а какая цель?", - отметил политолог. По его словам, если цель – возвращение Крыма, то ждут ли там прихода украинской власти? Карасев предположил, что украинскому правящему классу просто выгодно нынешнее положение вещей – например, при военном положении не будет выборов.Но перед каждым украинцем встанет вопрос – как жить, если такая война будет продолжаться десятилетиями, какая будет цена, продолжил политолог. По его словам, украинским политикам нужно думать о том, как найти выход из войны.С другой стороны, тезис о выходе к границам 1991 года разделяют сейчас большинство украинцев. Об этом сказал политолог Андрей Золотарев, комментируя высказывание главы штаба генсека НАТО - который, впрочем, уже взял свои слова обратно — о членство Украины в НАТО в обмен на территории. Эксперт отметил, что общественное мнение на Украине не настроено на территориальные уступки — "но "окошко Овертона приоткрыто".Относительно будущего членства в НАТО есть большие сомнения, поскольку старая Европа задумывается о том, как восстановить в какой-то части экономическое сотрудничество с Россией, отметил эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту. Он добавил, что такие обещания членства в НАТО в будущем — "скорее, морковка для Украины".Странной считает политолог и методику оказания Западом военной помощи Киеву: дают столько, чтобы украинцы не проиграли, но и – "чтобы не победили". По словам Золотарева, это не вопрос денег, вероятно, нет политического решения. И 24 миллиарда долларов (помощи от США Киеву – Ред.) на следующий год — не те средства, с которыми можно побеждать.В то же время, продолжил он, прогнозы относительно краха российской экономики не оправдались."Деньги у Кремля есть. И на войну он отваливает щедро — 150 миллиардов", - сказал Золотарев. Он добавил, что в то же время у Киева есть внутренние проблемы, если "только отловленных беглецов — на пять бригад ВСУ".Почему так? Гуманитарная политика в стране направлена на разделение на "правильных" и "неправильных" украинцев, продолжил эксперт, напомнив слова из Евангелия от Матвея ("Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет..."). Делается все это сознательно, плюс к тому — социальное разделение, в стране "есть класс, кому война — мать родна". Сословное деление общества налицо, да и вообще многое во внутренней политике в последние годы удивляет, отметил Золотарев.Что до внешней политики, то канадский политолог Фикрет Шабанов в интервью каналу "Да это так" отметил признаки того, что страны Запада начинают подталкивать Киев к переговорам. По его словам, украинский народ слепо верит, что на Западе — его союзники, но есть прагматическая политика. Западные страны опосредованно участвуют в этой войне, исходя только из своих национальных интересов, подчеркнул эксперт.США и Англия сейчас хотят положить предел "ожирению" Европы, слишком много о себе возомнившей, потому и идет эта война, считает Шабанов. Однако, по его мнению, в период приближающихся выборов во многих странах украинский конфликт Западу нужно заморозить, кроме того, США готовятся к другой войне в другой части света. Украинцам нужно правильное понимание миропорядка, отметил политолог.Кроме того, по его словам, украинцам надо самим определиться в том, что они строят. Хотят ли они создать национальное государство? Или хотят многонациональное? От этого зависит и система управления, и география. Пока такой определенности нет, на Западе нет понимания, чего хотят в Киеве, нет проектности — а без этого не будет и помощи. Но без этой помощи Украина не сможет воевать.Тем временем на Украине накапливается усталость от войны, отметил в интервью тому же каналу "Да это так" украинский политолог Владимир Фесенко. По его словам, эта усталость проявляется в разных формах."Ещё полгода назад были невозможны дискуссии о том, что "мы заслужили эту войну". И раскритиковали её очень сильно, но многие и поддержали. А потому, что усталость: "Нам обещали победу, а победы нет". Значит, кто-то виноват. Кто-то критикует власть, кто-то критикует Запад. Это всё синдром усталости от войны", – сказал Фесенко.По словам эксперта, еще сильнее устали на фронте. Там видят, что, пока они рискуют жизнью - "тут народ веселится, пытается жить мирной жизнью". Фесенко отметил, что это вызывает у воюющих раздражение - "и общество начинает расслаиваться".Украинский политтехнолог Дмитрий Раимов высказался на канале Шелеста об "усталости от войны на Западе". По его мнению, этот тезис бессмысленный. Усталость есть у граждан западных стран, по ряду причин — беженцы и прочее. В Италии ощущают исчезновение богатых русских туристов… А вот у европейских элит никакой усталости от войны на Украине нет, напротив, там считают выгоду. Строят военные заводы, а это рабочие места. В ближайшие 5-10 лет это будет в Европе развиваться, считает эксперт.
https://ukraina.ru/20230818/1048754184.html
https://ukraina.ru/20230817/1048734859.html
https://ukraina.ru/20230816/1048710201.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, сво, украина, россия, всу, мобилизация, политика, экономика, вадим карасев, владимир фесенко, андрей золотарев, эксперты
Эксклюзив, СВО, Украина, Россия, ВСУ, мобилизация, политика, экономика, Вадим Карасев, Владимир Фесенко, Андрей Золотарев, эксперты

Обещали победу, а победы нет. Эксперты в Киеве заговорили об усталости от войны

09:06 19.08.2023
 
© AFP2023 / ROMAN PILIPEY
- РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AFP2023 / ROMAN PILIPEY
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Заявления представителей украинской власти о том, что война надолго, что в перспективе воевать придется всем мужчинам, вызвали неоднозначную реакцию в стране. И без того регулярно появляется информация о росте количества украинцев, пытающихся выехать за границу, не желающих попасть под призыв.
О долгой войне говорила, в частности, вице-премьер Украины Ирина Верещук, которая призвала всех настроиться на длительную и тяжелую борьбу. В вязи с этим в украинском экспертном сообществе снова вспомнили о неопределенности с целями войны – точнее, военного положения, ведь война не объявлена. Политолог Вадим Карасев задается вопросом: когда говорят о войне до победного конца, то – до чьего конца?
Зачем пугать людей тем, что война будет долгая, пугать и накликать войну - это ведь не задача политиков, их задача не создавать условия для войны, делать все для предотвращения войны, отметил эксперт в интервью ютуб-каналу Politeka. По его словам, "создается такое впечатление, что политики у нас за то, чтобы эта война длилась столько, сколько им хочется или сколько они могут вынести".
"А вы подумали о людях, о стране? Она теряет перспективы, она теряет – закрывается, с каждым днем закрывается перспектива страны", - сказал Карасев. Он добавил: "Повыбирали мы, конечно, политиков – будь здоров! - в 2019 году. Только и рассказывают, что вот – надо, надо, надо, война, война, война. Может, им хорошо, комфортно в войне?".
Он напомнил, что Украина воюет за счет помощи Запада, напомнил о цене этой войны в человеческих жизнях, о военном потенциале, о моральном и психологическом состоянии страны. По мнению эксперта, многие украинцы не согласятся с тезисом о продолжении войны, не согласятся с такой перспективой – будут выезжать. Карасев предположил, что целью, возможно, и является существенное сокращение населения Украины – как когда-то ставилась такая задача политиками в Зимбабве.
Эксперт подчеркнул, что сейчас каждый день гибнут молодые украинцы, гибнет будущее страны. Поэтому политики должны думать о цене. Кстати, цена для всех разная – правящий класс не очень-то сильно вовлечен в войну.
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Вчера, 03:46
"Превратим граждан в рабов нации". В Киеве обсуждают, не пора ли менять стратегию В украинском обществе нет солидарного понимания того, что можно считать победой в конфликте, а возможность поражения вообще не анализируется. Власть говорит о возвращении всех утраченных территорий как о цели, но верный ли это подход? В украинском экспертном сообществе есть сомневающиеся, хотя заявлять о своей позиции им сложно
"И в последнее время народ тоже не так уж сильно хочет вовлекаться в войну. Потому что – а какая цель?", - отметил политолог. По его словам, если цель – возвращение Крыма, то ждут ли там прихода украинской власти? Карасев предположил, что украинскому правящему классу просто выгодно нынешнее положение вещей – например, при военном положении не будет выборов.
Но перед каждым украинцем встанет вопрос – как жить, если такая война будет продолжаться десятилетиями, какая будет цена, продолжил политолог. По его словам, украинским политикам нужно думать о том, как найти выход из войны.
С другой стороны, тезис о выходе к границам 1991 года разделяют сейчас большинство украинцев. Об этом сказал политолог Андрей Золотарев, комментируя высказывание главы штаба генсека НАТО - который, впрочем, уже взял свои слова обратно — о членство Украины в НАТО в обмен на территории. Эксперт отметил, что общественное мнение на Украине не настроено на территориальные уступки — "но "окошко Овертона приоткрыто".
Относительно будущего членства в НАТО есть большие сомнения, поскольку старая Европа задумывается о том, как восстановить в какой-то части экономическое сотрудничество с Россией, отметил эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту. Он добавил, что такие обещания членства в НАТО в будущем — "скорее, морковка для Украины".
Странной считает политолог и методику оказания Западом военной помощи Киеву: дают столько, чтобы украинцы не проиграли, но и – "чтобы не победили". По словам Золотарева, это не вопрос денег, вероятно, нет политического решения. И 24 миллиарда долларов (помощи от США Киеву – Ред.) на следующий год — не те средства, с которыми можно побеждать.
В то же время, продолжил он, прогнозы относительно краха российской экономики не оправдались.
Консульство Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
17 августа, 03:48
Украина: новый гетьманат или возвращение к нормальной жизни? Эксперты обсуждают варианты будущегоКак в ходе конфликта изменяются условия жизни и тают права граждан Украины, к чему это все неизбежно приведет? Удастся ли когда-нибудь потом, в будущем, вернуться к жизни нормальной? Да и будет ли кому возвращаться?
"Деньги у Кремля есть. И на войну он отваливает щедро — 150 миллиардов", - сказал Золотарев. Он добавил, что в то же время у Киева есть внутренние проблемы, если "только отловленных беглецов — на пять бригад ВСУ".
Почему так? Гуманитарная политика в стране направлена на разделение на "правильных" и "неправильных" украинцев, продолжил эксперт, напомнив слова из Евангелия от Матвея ("Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет..."). Делается все это сознательно, плюс к тому — социальное разделение, в стране "есть класс, кому война — мать родна". Сословное деление общества налицо, да и вообще многое во внутренней политике в последние годы удивляет, отметил Золотарев.
Что до внешней политики, то канадский политолог Фикрет Шабанов в интервью каналу "Да это так" отметил признаки того, что страны Запада начинают подталкивать Киев к переговорам. По его словам, украинский народ слепо верит, что на Западе — его союзники, но есть прагматическая политика. Западные страны опосредованно участвуют в этой войне, исходя только из своих национальных интересов, подчеркнул эксперт.
США и Англия сейчас хотят положить предел "ожирению" Европы, слишком много о себе возомнившей, потому и идет эта война, считает Шабанов. Однако, по его мнению, в период приближающихся выборов во многих странах украинский конфликт Западу нужно заморозить, кроме того, США готовятся к другой войне в другой части света. Украинцам нужно правильное понимание миропорядка, отметил политолог.
Кроме того, по его словам, украинцам надо самим определиться в том, что они строят. Хотят ли они создать национальное государство? Или хотят многонациональное? От этого зависит и система управления, и география. Пока такой определенности нет, на Западе нет понимания, чего хотят в Киеве, нет проектности — а без этого не будет и помощи. Но без этой помощи Украина не сможет воевать.
16 августа, 10:47
"А за что воевать?" В Киеве озабочены ростом пацифистских настроенийДля продолжения боевых действий ради попыток достижения заявленных целей киевскому режиму необходимо буде снова и снова проводить мобилизацию, но в обществе нет полной поддержки идеи продолжения конфликта, люди видят, что не все в равной степени несут его тяготы
Тем временем на Украине накапливается усталость от войны, отметил в интервью тому же каналу "Да это так" украинский политолог Владимир Фесенко. По его словам, эта усталость проявляется в разных формах.
"Ещё полгода назад были невозможны дискуссии о том, что "мы заслужили эту войну". И раскритиковали её очень сильно, но многие и поддержали. А потому, что усталость: "Нам обещали победу, а победы нет". Значит, кто-то виноват. Кто-то критикует власть, кто-то критикует Запад. Это всё синдром усталости от войны", – сказал Фесенко.
По словам эксперта, еще сильнее устали на фронте. Там видят, что, пока они рискуют жизнью - "тут народ веселится, пытается жить мирной жизнью". Фесенко отметил, что это вызывает у воюющих раздражение - "и общество начинает расслаиваться".
Украинский политтехнолог Дмитрий Раимов высказался на канале Шелеста об "усталости от войны на Западе". По его мнению, этот тезис бессмысленный. Усталость есть у граждан западных стран, по ряду причин — беженцы и прочее. В Италии ощущают исчезновение богатых русских туристов… А вот у европейских элит никакой усталости от войны на Украине нет, напротив, там считают выгоду. Строят военные заводы, а это рабочие места. В ближайшие 5-10 лет это будет в Европе развиваться, считает эксперт.
 
ЭксклюзивСВОУкраинаРоссияВСУмобилизацияполитикаэкономикаВадим КарасевВладимир ФесенкоАндрей Золотаревэксперты
 
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