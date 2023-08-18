https://ukraina.ru/20230818/1048784623.html

На Украине завели уголовное дело против российского бизнесмена Фридмана - СМИ

На Украине завели уголовное дело против российского бизнесмена Фридмана - СМИ - 18.08.2023 Украина.ру

На Украине завели уголовное дело против российского бизнесмена Фридмана - СМИ

На Украине завели уголовное дело против российского бизнесмена Михаила Фридмана. Об этом 18 августа сообщило местное издание "Страна.ua"

2023-08-18T13:37

2023-08-18T13:37

2023-08-18T13:37

михаил фридман

новости

украина

дело

уголовное дело

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102356/49/1023564908_0:51:2362:1379_1920x0_80_0_0_1cb5201e4507863fc60bfed2dac1a980.jpg

"Российскому олигарху Михаилу Фридману огласили подозрение. Тема - выведение средств из "Альфа-банка" (который после ребрендинга стал называться "Сенс банк" – ред.).Сумма - около 700 миллионов долларов", - говорится в материале. В конце июля депутат Верховной Рады Ярослав Железняк информировал, что Кабмин Украины принял решение о национализации банка "Сенс банк" российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, государство станет единственным владельцем акций банка за одну гривну.Владимир Зеленский ранее подписал закон, позволяющий Нацбанку Украины национализировать банки подсанкционных лиц. В декабре 2022 года власти страны сообщали о начале процедуры национализации украинского "Альфа-банка", который прошел ребрендинг и стал называться "Сенс банк".Минфин США ранее сообщил о введении санкций против предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.

https://ukraina.ru/20221204/1041486149.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

михаил фридман, новости, украина, дело, уголовное дело