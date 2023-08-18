На Украине завели уголовное дело против российского бизнесмена Фридмана - СМИ
На Украине завели уголовное дело против российского бизнесмена Михаила Фридмана. Об этом 18 августа сообщило местное издание "Страна.ua"
"Российскому олигарху Михаилу Фридману огласили подозрение. Тема - выведение средств из "Альфа-банка" (который после ребрендинга стал называться "Сенс банк" – ред.).Сумма - около 700 миллионов долларов", - говорится в материале.
В конце июля депутат Верховной Рады Ярослав Железняк информировал, что Кабмин Украины принял решение о национализации банка "Сенс банк" российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, государство станет единственным владельцем акций банка за одну гривну.
Владимир Зеленский ранее подписал закон, позволяющий Нацбанку Украины национализировать банки подсанкционных лиц. В декабре 2022 года власти страны сообщали о начале процедуры национализации украинского "Альфа-банка", который прошел ребрендинг и стал называться "Сенс банк".
Минфин США ранее сообщил о введении санкций против предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.