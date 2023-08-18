На Украине завели уголовное дело против российского бизнесмена Фридмана - СМИ - 18.08.2023 Украина.ру
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На Украине завели уголовное дело против российского бизнесмена Фридмана - СМИ
На Украине завели уголовное дело против российского бизнесмена Фридмана - СМИ - 18.08.2023 Украина.ру
На Украине завели уголовное дело против российского бизнесмена Фридмана - СМИ
На Украине завели уголовное дело против российского бизнесмена Михаила Фридмана. Об этом 18 августа сообщило местное издание "Страна.ua"
2023-08-18T13:37
2023-08-18T13:37
михаил фридман
новости
украина
дело
уголовное дело
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"Российскому олигарху Михаилу Фридману огласили подозрение. Тема - выведение средств из "Альфа-банка" (который после ребрендинга стал называться "Сенс банк" – ред.).Сумма - около 700 миллионов долларов", - говорится в материале. В конце июля депутат Верховной Рады Ярослав Железняк информировал, что Кабмин Украины принял решение о национализации банка "Сенс банк" российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, государство станет единственным владельцем акций банка за одну гривну.Владимир Зеленский ранее подписал закон, позволяющий Нацбанку Украины национализировать банки подсанкционных лиц. В декабре 2022 года власти страны сообщали о начале процедуры национализации украинского "Альфа-банка", который прошел ребрендинг и стал называться "Сенс банк".Минфин США ранее сообщил о введении санкций против предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.
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михаил фридман, новости, украина, дело, уголовное дело
Михаил Фридман, Новости, Украина, дело, уголовное дело

На Украине завели уголовное дело против российского бизнесмена Фридмана - СМИ

13:37 18.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМихаил Фридман
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Читать в
На Украине завели уголовное дело против российского бизнесмена Михаила Фридмана. Об этом 18 августа сообщило местное издание "Страна.ua"
"Российскому олигарху Михаилу Фридману огласили подозрение. Тема - выведение средств из "Альфа-банка" (который после ребрендинга стал называться "Сенс банк" – ред.).Сумма - около 700 миллионов долларов", - говорится в материале.
В конце июля депутат Верховной Рады Ярослав Железняк информировал, что Кабмин Украины принял решение о национализации банка "Сенс банк" российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, государство станет единственным владельцем акций банка за одну гривну.
Владимир Зеленский ранее подписал закон, позволяющий Нацбанку Украины национализировать банки подсанкционных лиц. В декабре 2022 года власти страны сообщали о начале процедуры национализации украинского "Альфа-банка", который прошел ребрендинг и стал называться "Сенс банк".
Минфин США ранее сообщил о введении санкций против предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
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Российского бизнесмена Михаила Фридмана задержали в Лондоне - СМИПолиция Лондона задержала российского бизнесмена Михаила Фридмана. Об этом стало сообщил источник в окружении предпринимателя
 
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