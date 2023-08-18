https://ukraina.ru/20230818/1048780729.html

Главу ЛНР будут выбирать через Народный совет

Главу ЛНР будут выбирать через Народный совет - 18.08.2023 Украина.ру

Главу ЛНР будут выбирать через Народный совет

Закон "Об избрании главы ЛНР" принят на очередном пленарном заседании Народного совета Луганской Народной Республики, состоявшемся 18 августа. Об этом сообщил Луганский информационный центр.

2023-08-18T13:44

2023-08-18T13:44

2023-08-18T13:44

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"Глава республики избирается депутатами Народного совета из числа трех кандидатов, представленных президентом России. <...> Выборы проводятся путем тайного голосования", - сказал на пленарном заседании Народного совета его председатель Денис Мирошниченко.Решение было принято единогласно, 44 депутата проголосовали "за".В октябре 2022 года президент России Владимир Путин назначил врио Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, врио главы Донецкой Народной Республики – Дениса Пушилина, Евгения Балицкого – врио губернатора Запорожской области и Владимира Сальдо – врио губернатора Херсонской области.Евгений Балицкий ранее заявил, что намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать его кандидатуру в качестве главы региона.Право субъектов РФ заменить прямые выборы глав регионов их избранием через парламенты было введено в России в 2013 году. На сегодняшний день, например, так проходят выборы главы Крыма.

https://ukraina.ru/20230802/1048415124.html

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новости, лнр, глава, избрание