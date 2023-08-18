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Хёрш продолжает троллить "ястребов"

Хёрш продолжает троллить "ястребов" - 18.08.2023 Украина.ру

Хёрш продолжает троллить "ястребов"

Известный журналист-разоблачитель Сеймур Хёрш 17 августа опубликовал в издании Substack сочинение на тему "как я провёл лето". Это шутка, на самом деле вопрос поставлен иначе – как провели лето американские "ястребы" Блинкен, Салливан и Нуланд. Хёрш считает, что провели они его плохо

2023-08-18T12:49

2023-08-18T12:49

2023-08-18T12:49

эксклюзив

сша

энтони блинкен

виктория нуланд

джейк салливан

сеймур херш

внешняя политика

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Советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан возглавил американскую делегацию на саммите в Джидде. По мнению Хёрша мероприятие бессмысленное, поскольку туда не был приглашён российский представитель. Главным же итогом было присутствие на одной конференции представителей КНР и Салливана, что стало возможным благодаря не так дипломатическим способностям хозяина саммита Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда, а заинтересованностью Китая в саудовской нефти.Самое интересное конечно – инсайд Хёрша из разведки: "Джидда изначально была детищем Салливана. Он планировал, что это будет некий новый Версаль, только не вильсоновский, а байденовский (имеется в виду Парижская мирная конференция 1919-20 годов, на которой формировались очертания послевоенного мира. – Авт). Великий союз свободного мира празднует триумфальную победу. Ненавистному врагу нанесено разгромное поражение, и страны собрались, чтобы определить систему взаимоотношений для грядущих поколений. Слава и ещё раз слава. Одним — повышение, другим — переизбрание. А вишенкой на торте должна была стать безоговорочная капитуляция Путина после молниеносного весеннего наступления Зеленского. Они даже запланировали мировой Нюрнбергский процесс, где бы нас представлял как раз Джейк".И.о. заместителя госсекретаря Виктория Нуланд ездила в Нигер. Хёрш описывает сложившуюся вокруг страны ситуацию (французский уран, американские военные базы, транссахарский газопровод) и констатирует, что переговоры Нуланд с захватившей власть в стране военной хунтой окончились ничем.Блинкен же вообще никакой активности не проявлял и Хёрш полагает, что связано это с получением им данных ЦРУ: "через Агентство до него доходила информация о том, что украинское наступление провалится. Зеленский устроил это шоу с контрнаступлением, и в администрации США некоторые поверили в его лживые речи". Между тем у Блинкена тоже были наполеоновские планы – он "хотел стать посредником в заключении мирного соглашения между Россией и Украиной", но "всё обернулось большим провалом; Блинкен слишком сильно забежал вперед. Но он не хочет, чтобы над ним все насмехались, как над придворным шутом".Неожиданно проявил активность директор ЦРУ Уильям Бёрнс, который высказался за расширение НАТО на восток. Справедливости ради надо сказать, что Бёрнс последний раз говорил о НАТО ещё в мае, сейчас же о нём вспомнили в контексте его предупреждений относительно опасности вступления Украины в НАТО, которые он делал, будучи послом в России.Общий вывод Хёрша: "выдача желаемого за действительное в рамках военной концепции Белого дома, при общении с американским народом, будет продолжаться и дальше. Но конец уже близок, даже если суждения, которые Байден доносит до общественности, взяты из комиксов".Мы, конечно, понимаем, что Хёрш выполняет определённый политический заказ и не просто так снимает стружку с американских "ястребов". Вполне вероятно, что присутствует определённый перебор – и Блинкен, и Салливан являются опытными серьёзными политиками, в то время как Хёрш выставляет их первоклассниками, которые поверили на слово Зеленскому. Ну и кто тут клоун и наркоман, так и хочется спросить – не Салливан ли?Очевидно, это игра в пользу Трампа, который представляет себя в качестве "голубя", при котором никакой войны не было бы. Соответственно, инвективы Хёрша имеют преимущественно внутриполитическое применение. Нам же не надо считать врагов из нынешней администрации дураками, а врагов из следующей (если Трамп каким-то образом опять станет президентом) – друзьями.Все, на самом деле, намного сложнее. Но мы победим!

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

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эксклюзив, сша, энтони блинкен, виктория нуланд, джейк салливан, сеймур херш, внешняя политика