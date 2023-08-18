Washington Post: в этом году Киев не сможет добраться до Мелитополя - 18.08.2023 Украина.ру
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Washington Post: в этом году Киев не сможет добраться до Мелитополя
Washington Post: в этом году Киев не сможет добраться до Мелитополя - 18.08.2023 Украина.ру
Washington Post: в этом году Киев не сможет добраться до Мелитополя
В этом году Украина не сможет выполнить ключевую цель своего контрнаступления на юге - добраться до Мелитополя в Запорожской области. Такой прогноз разведсообщества США 18 августа опубликовала американская газета Washington Post
2023-08-18T10:44
2023-08-18T10:44
новости
новости украины
всу
контрнаступление
мелитополь
the washington post
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В публикации издания говорится, что некоторые конгрессмены из числа республиканцев выступают против нового 24-миллиардного пакета помощи Киеву. И причина такого решения - негативный прогноз разведки США.А именно, в ЦРУ пришли к выводу, что Киев не сможет в ближайшее время дойти до ключевого города Мелитополь в Запорожской области, перерезав России сухопутный коридор в Крым."За то до Бандеры с легкостью дойдут. А деньги все равно выделят", "Что это за разведка такая интересная? Эстонская что ли?", "Это было и так понятно, что наступление ВСУ - только пиар, и распил денег по карман Зеленкого, но за счет жизней солдат Украины", "Придется признать свое поражение, ребята", "Уже хозяева говорят, что устали", "Отбить территории они уже никогда не смогут. Им предлагали хорошие переговорные условия, когда были под Киевом. Но они кинули, по итогу минус 2 области еще", - отреагировали пользователи.В четверг, 17 августа, немецкая газета Bild написала о том, что Киев несет критические потери в технике. Авторы статьи подсчитали, что если Киев продолжит терять от 10 до 30 западных бронетранспортеров в боях за один поселок, а новые поступать не будут, то наступление остановится, и ВСУ не смогут дойти до таких стратегически важных городов, таких как Токмак, Пологи, Мелитополь, Волноваха или Мариуполь.В тот же день, 17 августа, американский журналист Сеймур Херш обнародовал инсайдерскую информацию о том, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что ВСУ не добьются успеха в ходе контрнаступления.Принятие желаемого за действительное по-прежнему является правилом для команды Байдена, поскольку "резня в Украине продолжается", написал Херш.В то же время, журналист отметил, что по его информации, Блинкен хочет повторить судьбу бывшего госсектертаря США Генри Киссинджера, который заключил в 1973 году Парижское мирное соглашение, тем самым остановив Вьетнамскую войну. Блинкен планирует повторить этот сценарий на Украине.Украинское контрнаступление началось 4 июня. На прошлой неделе Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.Чуть позже, в субботу, 12 августа, американская газета New York Times написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.
https://ukraina.ru/20230817/1048770133.html
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новости, новости украины, всу, контрнаступление, мелитополь, the washington post
Новости, Новости Украины, ВСУ, контрнаступление, Мелитополь, The Washington Post

Washington Post: в этом году Киев не сможет добраться до Мелитополя

10:44 18.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части Артемовска
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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В этом году Украина не сможет выполнить ключевую цель своего контрнаступления на юге - добраться до Мелитополя в Запорожской области. Такой прогноз разведсообщества США 18 августа опубликовала американская газета Washington Post
В публикации издания говорится, что некоторые конгрессмены из числа республиканцев выступают против нового 24-миллиардного пакета помощи Киеву. И причина такого решения - негативный прогноз разведки США.
А именно, в ЦРУ пришли к выводу, что Киев не сможет в ближайшее время дойти до ключевого города Мелитополь в Запорожской области, перерезав России сухопутный коридор в Крым.
"За то до Бандеры с легкостью дойдут. А деньги все равно выделят", "Что это за разведка такая интересная? Эстонская что ли?", "Это было и так понятно, что наступление ВСУ - только пиар, и распил денег по карман Зеленкого, но за счет жизней солдат Украины", "Придется признать свое поражение, ребята", "Уже хозяева говорят, что устали", "Отбить территории они уже никогда не смогут. Им предлагали хорошие переговорные условия, когда были под Киевом. Но они кинули, по итогу минус 2 области еще", - отреагировали пользователи.
В четверг, 17 августа, немецкая газета Bild написала о том, что Киев несет критические потери в технике. Авторы статьи подсчитали, что если Киев продолжит терять от 10 до 30 западных бронетранспортеров в боях за один поселок, а новые поступать не будут, то наступление остановится, и ВСУ не смогут дойти до таких стратегически важных городов, таких как Токмак, Пологи, Мелитополь, Волноваха или Мариуполь.
Села на освобожденной территории в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Вчера, 20:49
Bild: Если Украина продолжит терять технику НАТО, она никогда не дойдёт до МариуполяВо время боёв за Старомайорское ВСУ потеряли 31 единицу техники, в том числе 23 переданных странами НАТО бронетранспортера с противоминной защитой. Об этом пишет издание Bild 17 августа
В тот же день, 17 августа, американский журналист Сеймур Херш обнародовал инсайдерскую информацию о том, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что ВСУ не добьются успеха в ходе контрнаступления.
Принятие желаемого за действительное по-прежнему является правилом для команды Байдена, поскольку "резня в Украине продолжается", написал Херш.
В то же время, журналист отметил, что по его информации, Блинкен хочет повторить судьбу бывшего госсектертаря США Генри Киссинджера, который заключил в 1973 году Парижское мирное соглашение, тем самым остановив Вьетнамскую войну. Блинкен планирует повторить этот сценарий на Украине.
- РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Вчера, 17:55
ЦРУ предупредило Блинкена о провале контрнаступления Украины: Сеймур Херш раскрыл подробностиЦентральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что ВСУ не добьются успеха в ходе контрнаступления. Такое заявление в своей новой публикации сделал 17 августа американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на информацию от неназванного сотрудника спецслужб
Украинское контрнаступление началось 4 июня. На прошлой неделе Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.
Чуть позже, в субботу, 12 августа, американская газета New York Times написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.
 
НовостиНовости УкраиныВСУконтрнаступлениеМелитопольThe Washington Post
 
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