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Вырождение НАТО: Польше на Украине никто не поможет

Вырождение НАТО: Польше на Украине никто не поможет - 18.08.2023 Украина.ру

Вырождение НАТО: Польше на Украине никто не поможет

После 1945 года СССР боялись все. И было отчего. Объединённые армии Европы и США вермахт громил даже в начале 1945 года. Громил, не имея господства в воздухе, уступая технически и численно в разы, к тому же ещё и худшими своими дивизиями, на комплектацию которых шёл второразрядный материал.

2023-08-18T10:54

2023-08-18T10:54

2023-08-18T11:41

мнения

эксклюзив

зарубежье

ростислав ищенко

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В то время как на Восточном фронте, четыре года подряд лучшие дивизии вермахта, поддержанные миллионом солдат союзников, терпели поражение за поражением от РККА.Итак, на Западном фронте объединённая Европа вместе с США проигрывала вермахту, а на Восточном фронте объединённая Европа, вместе с вермахтом проигрывала СССР. Таким образом, результат любого конфликта в формате Европа/СССР, с участием хоть одного (любого), хоть всех европейских государств вместе был предсказуем. Спорить можно было лишь о том, сколько дней понадобится советским дивизиям, чтобы дойти до Атлантики.Это означало, что если оставить СССР один на один с Европой, Союзу не придётся даже воевать – европейцы от страха без сопротивления согласятся на статус зависимых государств. С учётом того, что зависимой от СССР Восточной Европе оказывалась объёмная помощь, при этом Москва не требовала буквально калькировать советские порядки, оставляя местным большую свободу рук во внутренней политике, вплоть до многопартийности, в рамках "народной демократии" (поначалу же в Румынии даже остался король, а в Чехословакии восстановлена довоенная буржуазная государственность) Западная Европа вполне могла пойти на поклон к Москве.Но такого развития событий не могли допустить США. Контроль Западной Европы с её колониальными империями, постепенно переформатировавшимися в американскую неоколониальную империю, был для Америки вопросом не столько даже стратегической безопасности, сколько экономического доминирования. Без доминирования в Западной Европе в средине ХХ века было невозможно глобальное доминирование США.Следовательно, Европе был нужен американский военный зонтик, который избавил бы её от страха перед СССР и гарантировал бы внутриполитическую победу в европейских странах проамериканских сил над просоветскими. С этой целью в 1949 году было создано НАТО.Тогда США были действительно готовы воевать за Европу. Тем более, что война не требовала от американцев больших жертв. На европейском континенте были развёрнуты значительные американские силы, но на передовой планировалось использовать сугубо европейские войска. Первый эшелон должны были обеспечить немцы (и до вступления ФРГ в НАТО и, тем более, после). Их подпирали французы и Британская рейнская армия.Американцы обеспечивали логистику, работу штабов, разведку, авиационное прикрытие и военно-морскую поддержку. Наличие у США стратегической авиации и ядерного оружия и отсутствие у СССР до начала 60-х годов средств доставки, способных массово достичь американского континента, делали войну для Вашингтона сравнительно безопасной. Европейцы должны были, истекая кровью держать фронт до тех пор, пока стратегическая авиация США ядерными бомбами не сравняет с землёй советский тыл, сделав дальнейшее сопротивление Советской Армии невозможным.Загвоздка была лишь в том, что США не были уверены в своей способности прорвать советскую ПВО, что делало исход войны несколько непредсказуемым. Поэтому вплоть до начала 70-х (когда стороны зафиксировали ядерный паритет) американцы пытались найти способ преодолеть советскую систему ПВО за счёт высокотехнологичных инноваций (отсюда и ракетно-космическая гонка). Но Европе ядерный зонтик на три четверти века гарантировал спокойствие и в конечном итоге сделал её послушной марионеткой Вашингтона.До начала 90-х НАТО было действенным механизмом и все страны-члены блока действительно были готовы воевать друг за друга, поскольку это соответствовало их долговременным стратегическим интересам. На этом прочность НАТО и базировалась.Но после распада СССР Европа перестала бояться его армии, разделённой между моментально обнищавшими республиками и надолго утратившей былую мощь. Чтобы сохранить НАТО США придумали ему новую работу в виде "глобальной ответственности", заодно стимулировав расширение блока на Восточную Европу. Аргумент заключался в том, что восточноевропейцы боятся возрождения имперских амбиций России, поэтому, мол, надо предоставить им такие же гарантии, как те, что в своё время были представлены западноевропейцам, заодно расширив "пространство демократии" до самых российских границ. Предполагалось, что такое продвижение НАТО на Восток сделает невозможным любое военное возрождение России, поставив Москву в заведомо проигрышную стратегическую позицию.Обратите внимание: новая концепция вовсе не предполагала, что за новых членов придётся воевать. Наоборот, она постулировала, что сам приём новых членов сделает войну с Россией невозможной, так как она будет обречена на поражение. Таким образом, изначально, с момента расширения, ни США, ни "старые члены" НАТО, не собирались воевать ни за Прагу, ни за Будапешт, ни за Варшаву, ни, тем более, за Прибалтику (как сегодня не собираются воевать за Финляндию). Расширение должно было обеспечить мирное удушение России.Если же совсем без сопротивления удушить не получится, против Москвы должны были выступить армии бывших союзных республик (расчёт был не только на Украину и Грузию, но и на остальной Кавказ и на Среднюю Азию – просто не всех удалось в нужные сроки переформатировать). Запад же должен был ввести санкции и добить Россию экономически, заодно обеспечив выступление пятой колонны изнутри. В такой расстановке сил, у российского ядерного оружия не оказывалось достойной цели (ядерные страны Запада формально не воюют). США рассчитывали, что разрушения экономики, выступления пятой колонны и военного пожара по всему периметру границ будет достаточно для того, чтобы Россия признала своё поражение. Опасность Третьей мировой ядерной войны Вашингтон при таком развитии событий в упор не видел, считая что Россия предпочтёт капитуляцию самоубийству.Как мы знаем эти планы реализовались лишь частично. Войну на российских границах развязать удалось, но только на одном направлении. При этом выяснилось, что российская экономика и российская политическая система значительно устойчивее западных, что обеспечивает Москве победу в схватке на истощение. Разумеется тут же возник вопрос: не пора ли задействовать коллективный потенциал НАТО, чтобы вырвать победу у России.Первыми на эту тему стали беспокоиться украинцы, почему-то считавшие, что у НАТО только и забот, что их защищать. Сейчас эта же тема начинает беспокоить восточноевропейцев (поляков, прибалтов, румын). Они видят неизбежность скорой военной катастрофы Украины и уже понимают, что как бы они ни пыжились, даже их совокупного военного потенциала хватит лишь на то, чтобы заставить Россию повоевать лишние год-два, понести дополнительные человеческие и экономические потери, но сами они при этом повторят судьбу Украины.С другой стороны, если Россию не остановить сейчас, то через несколько месяцев победоносная российская армия станет на их границах, буфер, отделявший их от России последние тридцать лет исчезнет, детские страхи вернутся, а политики, ратующие за отказ от русофобии и конструктивное сотрудничество с Москвой, получат поддержку избирателей, отодвинув от власти нынешние клики. Восточноевропейцы заявляют о своей готовности включиться в конфликт, чтобы предотвратить полную ликвидацию Украины, но требуют поддержки НАТО, так как без неё им не выстоять.Но этой поддержки нет и не будет. США открытым текстом говорят, что поддерживают намерение своих союзников втянуться в войну с Россией, но сами воевать с Москвой не собираются, так как это слишком опасно. Без задействования же американских ВМС, ВВС и ядерных сил (последних в виде угрозы) вся Европа, а не только Восточная, с Россией воевать не может. Свою позицию США мотивируют тем, что Россия, мол не напала ни на одну страну НАТО, а значит невозможно задействовать статью 5 Вашингтонского договора. Но мы прекрасно знаем, что кто на кого напал американцы решают, исходя из своих интересов. Захотели бы воевать, тут же бы "увидели" "российскую агрессию".МладоНАТОвцы не желают верить в то, что их так грубо использовали и всё ищут тот порог, переступив который США вступят в войну. Но США воевать с Россией не планируют. С Китаем пока планируют, поскольку он на порядки уступает американцам по числу ядерных боеголовок и по средствам доставки. А с Россией нет. Восточноевропейские члены НАТО просто не обратили внимания, что когда их принимали в блок, то речь шла о том, что НАТО самим фактом их принятия защитит их и нанесёт поражение России. Поскольку план не сработал – расхлёбывать кашу теперь восточноевропейцам предстоит самим. США могут помочь оружием, если после поставок Украины и резервирования для Тайваня ещё что-то останется, могут подкинуть немного денег и поручить Западной Европе дать ещё, но воевать они категорически отказываются.И правильно. Это Вильнюс, Рига и Варшава должны сгореть, чтобы благоденствовал Вашингтон, а никак не наоборот. Принимая в НАТО восточноевропейцев набирали пушечное мясо, потому и брали охотно и скопом. Если бы их реально собирались защищать, то риски расширения оценивались бы гораздо серьёзнее.Всё это было ясно уже тогда, когда только зашла речь о расширении. Россия предупреждала восточноевропейцев, что стремясь в НАТО они не укрепляют свою безопасность за счёт России, а разрушают общую систему безопасности в Европе, что несёт угрозу прежде всего им самим, как самым слабым и никому не нужным. Но как в обществе не хотят слушать умных, а хотят приятных, так на международной арене не хотят слушать Россию, своими предостережениями вечно ломающую предвкушаемое удовольствие от ловкой комбинации.Теперь, наши бывшие "социалистические солагерники", а ныне полноправные члены ЕС и НАТО, выглядят как разогнавшаяся и вдруг увидевшая перед собой провал собака. Инстинктивно она начинает тормозить, но понимает, что остановиться не успеет. Надо бы попытаться перепрыгнуть, но она уже потеряла скорость и не сможет набрать нужный для прыжка разбег. В глазах у псины паника, но она обреченно скачет вперёд, поскольку остановиться уже не может.Особенно близка к этому состоянию Польша, всегда гордо скакавшая впереди всех и сейчас оказавшаяся в ситуации, когда реформа армии и её двукратное увеличение только в планах, оружие заказно, но, кроме танков, ещё даже не начало поступать, США категорически отказываются начинать ядерную войну из-за Варшавы, а принимать решение о вторжении на Украину надо в ближайшие пару месяцев – потом будет поздно. И отказаться от вторжения нельзя – слишком разрекламировали "возвращение исконных польских земель".Польскому Барбосу остаётся только издать уверенный "Гав!", переходящий в жалобный визг, посильнее оттолкнуться и прыгнуть вслед украинскому Бобику, который тоже прыгнул недавно и теперь его тушка видна на острых камнях внизу провала.Нет больше НАТО. Вывеска есть, а структуры нет. Потому, что любые договоры действуют лишь до тех пор, пока выгодны всем заключившим их странам. Выгодно ли американцам умирать за поляков? – вопрос риторический.

https://ukraina.ru/20230818/1048774638.html

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мнения, эксклюзив, зарубежье, ростислав ищенко