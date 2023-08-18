Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Москве - 18.08.2023 Украина.ру
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Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Москве
Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Москве - 18.08.2023 Украина.ру
Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Москве
Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу уничтожили беспилотник, пытавшийся атаковать столицу. Об этом заявил 18 августа мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале
2023-08-18T07:11
2023-08-18T07:15
беспилотник
сергей собянин
москва
пво
новости
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"Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли", - написал Собянин.Он добавил, что по предварительным данным пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы.
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беспилотник, сергей собянин, москва, пво, новости
беспилотник, Сергей Собянин, Москва, ПВО, Новости

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Москве

07:11 18.08.2023 (обновлено: 07:15 18.08.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин посетил новые детские площадки в "Лужниках"
Мэр Москвы С. Собянин посетил новые детские площадки в Лужниках - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу уничтожили беспилотник, пытавшийся атаковать столицу. Об этом заявил 18 августа мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале
"Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли", - написал Собянин.
Он добавил, что по предварительным данным пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы.
Вчера, 16:14
Минобороны: ВС России уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУРоссийские подразделения уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР и Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ 17 августа
 
беспилотникСергей СобянинМоскваПВОНовости
 
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