https://ukraina.ru/20230818/1048772735.html

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Москве

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Москве - 18.08.2023 Украина.ру

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу уничтожили беспилотник, пытавшийся атаковать столицу. Об этом заявил 18 августа мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале

2023-08-18T07:11

2023-08-18T07:11

2023-08-18T07:15

беспилотник

сергей собянин

москва

пво

новости

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"Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли", - написал Собянин.Он добавил, что по предварительным данным пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы.

https://ukraina.ru/20230817/1048760487.html

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Новости

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беспилотник, сергей собянин, москва, пво, новости