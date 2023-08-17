https://ukraina.ru/20230817/1048760487.html

Минобороны: ВС России уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ - 17.08.2023 Украина.ру

Минобороны: ВС России уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ

Российские подразделения уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР и Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ 17 августа

2023-08-17T16:14

2023-08-17T16:14

2023-08-17T16:15

новости

всу

днр

лнр

запорожское направление

бпла

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/11/1043656444_0:0:3276:1843_1920x0_80_0_0_fddb1f12c9da4f9f7c77daef32dde4cf.jpg

В районах населенных пунктов Ласточкино Донецкой Народной Республики и Ивановское Запорожской области ВС РФ поразили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, говорится в сообщении ведомства.Также в районе посёлка Серебрянка Донецкой Народной Республики был уничтожен командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й мехбригады ВСУ и склад боеприпасов.Средствами ПВО был перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.Сообщается, что ВС РФ были уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в населённых пунктах ЛНР ДНР, а также Запорожской и Харьковской области.На Запорожском направлении ВС России при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отразили атаку противника и нанесли огневое поражение штурмовым отрядам 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе села Работино.Потери ВСУ на Запорожском направлении составили до 195-ти военных. Также украинская армия потеряла четыре бронетранспортера "Stryker", две БМП, три автомобиля, одну артиллерийскую систему М777, британское орудие "FH-70", а также две гаубицы "Мста-Б" и одну гаубицу Д-20.

https://ukraina.ru/20230817/1048756552.html

запорожское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, днр, лнр, запорожское направление, бпла, вс рф