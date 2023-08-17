Минобороны: ВС России уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ - 17.08.2023 Украина.ру
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Минобороны: ВС России уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ
Минобороны: ВС России уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ - 17.08.2023 Украина.ру
Минобороны: ВС России уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ
Российские подразделения уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР и Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ 17 августа
2023-08-17T16:14
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В районах населенных пунктов Ласточкино Донецкой Народной Республики и Ивановское Запорожской области ВС РФ поразили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, говорится в сообщении ведомства.Также в районе посёлка Серебрянка Донецкой Народной Республики был уничтожен командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й мехбригады ВСУ и склад боеприпасов.Средствами ПВО был перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.Сообщается, что ВС РФ были уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в населённых пунктах ЛНР ДНР, а также Запорожской и Харьковской области.На Запорожском направлении ВС России при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отразили атаку противника и нанесли огневое поражение штурмовым отрядам 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе села Работино.Потери ВСУ на Запорожском направлении составили до 195-ти военных. Также украинская армия потеряла четыре бронетранспортера "Stryker", две БМП, три автомобиля, одну артиллерийскую систему М777, британское орудие "FH-70", а также две гаубицы "Мста-Б" и одну гаубицу Д-20.
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Новости, ВСУ, ДНР, ЛНР, Запорожское направление, БПЛА, ВС РФ

Минобороны: ВС России уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ

16:14 17.08.2023 (обновлено: 16:15 17.08.2023)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Российские подразделения уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР и Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ 17 августа
В районах населенных пунктов Ласточкино Донецкой Народной Республики и Ивановское Запорожской области ВС РФ поразили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, говорится в сообщении ведомства.
Также в районе посёлка Серебрянка Донецкой Народной Республики был уничтожен командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й мехбригады ВСУ и склад боеприпасов.
Средствами ПВО был перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
Сообщается, что ВС РФ были уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в населённых пунктах ЛНР ДНР, а также Запорожской и Харьковской области.
На Запорожском направлении ВС России при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отразили атаку противника и нанесли огневое поражение штурмовым отрядам 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе села Работино.
Потери ВСУ на Запорожском направлении составили до 195-ти военных. Также украинская армия потеряла четыре бронетранспортера "Stryker", две БМП, три автомобиля, одну артиллерийскую систему М777, британское орудие "FH-70", а также две гаубицы "Мста-Б" и одну гаубицу Д-20.
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