Зеленскому пора смириться с суровой реальностью: что говорили об Украине в мире 17 августа
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский ВСУ
© Пресс-служба президента Украины
У ВСУ нет сил для новых атак – Киеву и Вашингтону пора признать горькую правду
Офицер Вооружённых Сил США в отставке Дэниел Дэвис отмечает, что у большинства аналитиков сложилось впечатление, что как только достаточное количество украинских военнослужащих пройдёт подготовку по стандартам НАТО и армия получит определённое количество современного оружия, ВСУ одержат победу над ВС РФ.
Однако, подчёркивает Дэвис, это совершенно не так: исход войн определяют не средства ведения боя, а человеческий фактор.
ВСУ уже понесли, возможно, невосполнимые потери, и восстанавливать этот ресурс всё труднее, поскольку большинство мужчин либо сбежали из страны, либо откупились от мобилизации.
Решения, принимаемые политическим руководством, неэффективная тактика, применяемая солдатами, - вот почему Украина не может победить на поле боя, объясняет Дэвис.
Большее количество вооружений и боеприпасов, конечно, увеличило бы разрушительную мощь ВСУ, но нет никаких гарантий, что это изменило бы исход сражения.
04:23Евгений Ющук: Даже если США "заморозят" Украину, она всё равно уйдет под РоссиюЗаморозка украинского конфликта даст России и Украине не только возможность перевооружиться, но и в целом пересмотреть свои отношения. Это может стать толчком к тому, чтобы начать частично, в экономическом плане, загонять Украину под Россию. Для того чтобы сохранить лицо, Киев может рассказывать, что "мирный план Зеленского" якобы осуществляется
Учитывая понесённые потери, нет никаких оснований верить в то, что Украина сможет в обозримом будущем сформировать потенциал, сопоставимый с тем, который был до наступления, констатирует отставной американский офицер.
"Это означает, что почти наверняка Украина никогда не завоюет свою свободу на поле боя. Чтобы сохранить территорию, которую она удерживает в настоящий момент, и предотвратить дальнейшую потерю земель, Киев должен смириться с суровой реальностью, в которой наиболее разумным курсом сейчас стало бы замораживание конфликта и начало переговоров о его прекращении", - пишет он в своей статье для издания 19Fortyfive.
А США Дэвис советует признать, что инвестиции в Украину в виде более $100 млрд, тысяч бронированных машин, миллионов снарядов и ракет, разведывательных сведений на протяжении почти 1,5 лет не окупились.
"Чем дольше Киев и Вашингтон будут игнорировать болезненную реальность, тем больше территорий может уступить Украина в результате переговоров. Пришло время уделить первостепенное внимание дипломатии и искать пути урегулирования путём переговоров", - заявил он.
Ошибочный оптимизм и непонимание, как Россия учится на своих ошибках: за это Киев и поплатился
Украинские чиновники обвиняют западных партнёров в завышенных ожиданиях от контрнаступления ВСУ, которые теперь не оправдываются, однако и Киев несёт за это определённую ответственность, поскольку давал излишне оптимистичные прогнозы о результатах операции, пишет американское издание Politico.
"Ещё одной причиной ошибочного оптимизма Украины было непонимание того, что российская армия быстро учится на собственных ошибках и корректирует курс", - говорится в статье.
04:39Владислав Угольный: Россия уже превратила Купянск в Артемовск, чтобы потом неожиданно разгромить ВСУВСУ перебросили под Купянск около семи бригад. Все эти семь бригад могли участвовать в боях за Работино или на Времевском выступе. Это существенная сила, которая позволила бы противнику продвинуться намного больше. Так что наше наступление на Купянск и Боровую удалось в том смысле, что мы вынудили ВСУ тратить резервы.
В преддверии начала контрнаступления ВСУ авторитетные аналитики британского Королевскогообъединённого института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс отмечали изменившуюся тактику ВС РФ и улучшенное наведение артиллерии, что позволяет орудиям поражать украинские цели в течение нескольких минут после обнаружения.
Также говорили о "скорости, с которой российская пехота копает землю, и масштаб, с которым они улучшают свои боевые позиции", к тому же армия РФ начала использовать танки для поддержки огневой мощи пехотных подразделений с безопасных расстояний вместо того, чтобы накапливать их для неуклюжих шокирующих атак и использовать термальный камуфляж для их маскировки.
"Другая распространённая тактика заключается в том, что русские отступают с позиции, которая подвергается штурму, а затем активно обстреливают её, как только украинские войска попытаются её занять.
Эта тактика, а также фаланги плотных и внушительных оборонительных рубежей, созданных Россией на юге – основном направлении контрнаступления — вот что сейчас тормозит Украину", - объясняет Politico.
На всё про всё у ВСУ осталось 3 месяца
Немецкое издание Bild пообщалось с несколькими правительственными источниками в Киеве, чтобы ответить на вопрос, которым задаются многие как на Украине, так и в Германии: провалится ли контрнаступление ВСУ? И если да, как это повлияет на ход всего вооружённого конфликта?
Автор статьи отмечает, что сами украинцы не говорят о провале, а указывают на небольшие успехи, хотя даются они армии ценой значительных потерь.
Человек, ответственный за военное планирование на Украине, сказал: "Проблему мин недооценили все, включая наших партнёров". Вместе с тем, добавляет издание, недооценили ещё и господство России в воздухе за счёт боевых вертолётов и массовое превосходство беспилотников.
"У украинской армии есть время до ноября, чтобы перейти в контрнаступление. Потом начнётся зима и дальнейшие наступления будут возможны не раньше февраля", - предупреждает Bild.