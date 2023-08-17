Зеленскому пора смириться с суровой реальностью: что говорили об Украине в мире 17 августа - 17.08.2023 Украина.ру
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Зеленскому пора смириться с суровой реальностью: что говорили об Украине в мире 17 августа
Зеленскому пора смириться с суровой реальностью: что говорили об Украине в мире 17 августа - 17.08.2023 Украина.ру
Зеленскому пора смириться с суровой реальностью: что говорили об Украине в мире 17 августа
Украина.ру, 17.08.2023
2023-08-17T16:16
2023-08-17T16:16
эксклюзив
всу
контрнаступление
владимир зеленский
сша
мины
вс рф
переговоры
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У ВСУ нет сил для новых атак – Киеву и Вашингтону пора признать горькую правдуОфицер Вооружённых Сил США в отставке Дэниел Дэвис отмечает, что у большинства аналитиков сложилось впечатление, что как только достаточное количество украинских военнослужащих пройдёт подготовку по стандартам НАТО и армия получит определённое количество современного оружия, ВСУ одержат победу над ВС РФ. Однако, подчёркивает Дэвис, это совершенно не так: исход войн определяют не средства ведения боя, а человеческий фактор.ВСУ уже понесли, возможно, невосполнимые потери, и восстанавливать этот ресурс всё труднее, поскольку большинство мужчин либо сбежали из страны, либо откупились от мобилизации.Решения, принимаемые политическим руководством, неэффективная тактика, применяемая солдатами, - вот почему Украина не может победить на поле боя, объясняет Дэвис. Большее количество вооружений и боеприпасов, конечно, увеличило бы разрушительную мощь ВСУ, но нет никаких гарантий, что это изменило бы исход сражения.Учитывая понесённые потери, нет никаких оснований верить в то, что Украина сможет в обозримом будущем сформировать потенциал, сопоставимый с тем, который был до наступления, констатирует отставной американский офицер."Это означает, что почти наверняка Украина никогда не завоюет свою свободу на поле боя. Чтобы сохранить территорию, которую она удерживает в настоящий момент, и предотвратить дальнейшую потерю земель, Киев должен смириться с суровой реальностью, в которой наиболее разумным курсом сейчас стало бы замораживание конфликта и начало переговоров о его прекращении", - пишет он в своей статье для издания 19Fortyfive.А США Дэвис советует признать, что инвестиции в Украину в виде более $100 млрд, тысяч бронированных машин, миллионов снарядов и ракет, разведывательных сведений на протяжении почти 1,5 лет не окупились."Чем дольше Киев и Вашингтон будут игнорировать болезненную реальность, тем больше территорий может уступить Украина в результате переговоров. Пришло время уделить первостепенное внимание дипломатии и искать пути урегулирования путём переговоров", - заявил он.Ошибочный оптимизм и непонимание, как Россия учится на своих ошибках: за это Киев и поплатилсяУкраинские чиновники обвиняют западных партнёров в завышенных ожиданиях от контрнаступления ВСУ, которые теперь не оправдываются, однако и Киев несёт за это определённую ответственность, поскольку давал излишне оптимистичные прогнозы о результатах операции, пишет американское издание Politico."Ещё одной причиной ошибочного оптимизма Украины было непонимание того, что российская армия быстро учится на собственных ошибках и корректирует курс", - говорится в статье.В преддверии начала контрнаступления ВСУ авторитетные аналитики британского Королевскогообъединённого института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс отмечали изменившуюся тактику ВС РФ и улучшенное наведение артиллерии, что позволяет орудиям поражать украинские цели в течение нескольких минут после обнаружения. Также говорили о "скорости, с которой российская пехота копает землю, и масштаб, с которым они улучшают свои боевые позиции", к тому же армия РФ начала использовать танки для поддержки огневой мощи пехотных подразделений с безопасных расстояний вместо того, чтобы накапливать их для неуклюжих шокирующих атак и использовать термальный камуфляж для их маскировки."Другая распространённая тактика заключается в том, что русские отступают с позиции, которая подвергается штурму, а затем активно обстреливают её, как только украинские войска попытаются её занять. Эта тактика, а также фаланги плотных и внушительных оборонительных рубежей, созданных Россией на юге – основном направлении контрнаступления — вот что сейчас тормозит Украину", - объясняет Politico.На всё про всё у ВСУ осталось 3 месяцаНемецкое издание Bild пообщалось с несколькими правительственными источниками в Киеве, чтобы ответить на вопрос, которым задаются многие как на Украине, так и в Германии: провалится ли контрнаступление ВСУ? И если да, как это повлияет на ход всего вооружённого конфликта?Автор статьи отмечает, что сами украинцы не говорят о провале, а указывают на небольшие успехи, хотя даются они армии ценой значительных потерь.Человек, ответственный за военное планирование на Украине, сказал: "Проблему мин недооценили все, включая наших партнёров". Вместе с тем, добавляет издание, недооценили ещё и господство России в воздухе за счёт боевых вертолётов и массовое превосходство беспилотников."У украинской армии есть время до ноября, чтобы перейти в контрнаступление. Потом начнётся зима и дальнейшие наступления будут возможны не раньше февраля", - предупреждает Bild.
https://ukraina.ru/20230817/1048742689.html
https://ukraina.ru/20230817/1048740315.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, всу, контрнаступление, владимир зеленский, сша, мины, вс рф, переговоры
Эксклюзив, ВСУ, контрнаступление, Владимир Зеленский, США, мины, ВС РФ, переговоры

Зеленскому пора смириться с суровой реальностью: что говорили об Украине в мире 17 августа

16:16 17.08.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский ВСУ
Зеленский ВСУ
© Пресс-служба президента Украины
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
У ВСУ нет сил для новых атак – Киеву и Вашингтону пора признать горькую правду
Офицер Вооружённых Сил США в отставке Дэниел Дэвис отмечает, что у большинства аналитиков сложилось впечатление, что как только достаточное количество украинских военнослужащих пройдёт подготовку по стандартам НАТО и армия получит определённое количество современного оружия, ВСУ одержат победу над ВС РФ.
Однако, подчёркивает Дэвис, это совершенно не так: исход войн определяют не средства ведения боя, а человеческий фактор.
ВСУ уже понесли, возможно, невосполнимые потери, и восстанавливать этот ресурс всё труднее, поскольку большинство мужчин либо сбежали из страны, либо откупились от мобилизации.
Решения, принимаемые политическим руководством, неэффективная тактика, применяемая солдатами, - вот почему Украина не может победить на поле боя, объясняет Дэвис.
Большее количество вооружений и боеприпасов, конечно, увеличило бы разрушительную мощь ВСУ, но нет никаких гарантий, что это изменило бы исход сражения.
Евгений Ющук интервью
04:23
Евгений Ющук: Даже если США "заморозят" Украину, она всё равно уйдет под РоссиюЗаморозка украинского конфликта даст России и Украине не только возможность перевооружиться, но и в целом пересмотреть свои отношения. Это может стать толчком к тому, чтобы начать частично, в экономическом плане, загонять Украину под Россию. Для того чтобы сохранить лицо, Киев может рассказывать, что "мирный план Зеленского" якобы осуществляется
Учитывая понесённые потери, нет никаких оснований верить в то, что Украина сможет в обозримом будущем сформировать потенциал, сопоставимый с тем, который был до наступления, констатирует отставной американский офицер.
"Это означает, что почти наверняка Украина никогда не завоюет свою свободу на поле боя. Чтобы сохранить территорию, которую она удерживает в настоящий момент, и предотвратить дальнейшую потерю земель, Киев должен смириться с суровой реальностью, в которой наиболее разумным курсом сейчас стало бы замораживание конфликта и начало переговоров о его прекращении", - пишет он в своей статье для издания 19Fortyfive.
А США Дэвис советует признать, что инвестиции в Украину в виде более $100 млрд, тысяч бронированных машин, миллионов снарядов и ракет, разведывательных сведений на протяжении почти 1,5 лет не окупились.
"Чем дольше Киев и Вашингтон будут игнорировать болезненную реальность, тем больше территорий может уступить Украина в результате переговоров. Пришло время уделить первостепенное внимание дипломатии и искать пути урегулирования путём переговоров", - заявил он.
Ошибочный оптимизм и непонимание, как Россия учится на своих ошибках: за это Киев и поплатился
Украинские чиновники обвиняют западных партнёров в завышенных ожиданиях от контрнаступления ВСУ, которые теперь не оправдываются, однако и Киев несёт за это определённую ответственность, поскольку давал излишне оптимистичные прогнозы о результатах операции, пишет американское издание Politico.
"Ещё одной причиной ошибочного оптимизма Украины было непонимание того, что российская армия быстро учится на собственных ошибках и корректирует курс", - говорится в статье.
Владислав Угольный интервью
04:39
Владислав Угольный: Россия уже превратила Купянск в Артемовск, чтобы потом неожиданно разгромить ВСУВСУ перебросили под Купянск около семи бригад. Все эти семь бригад могли участвовать в боях за Работино или на Времевском выступе. Это существенная сила, которая позволила бы противнику продвинуться намного больше. Так что наше наступление на Купянск и Боровую удалось в том смысле, что мы вынудили ВСУ тратить резервы.
В преддверии начала контрнаступления ВСУ авторитетные аналитики британского Королевскогообъединённого института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс отмечали изменившуюся тактику ВС РФ и улучшенное наведение артиллерии, что позволяет орудиям поражать украинские цели в течение нескольких минут после обнаружения.
Также говорили о "скорости, с которой российская пехота копает землю, и масштаб, с которым они улучшают свои боевые позиции", к тому же армия РФ начала использовать танки для поддержки огневой мощи пехотных подразделений с безопасных расстояний вместо того, чтобы накапливать их для неуклюжих шокирующих атак и использовать термальный камуфляж для их маскировки.
"Другая распространённая тактика заключается в том, что русские отступают с позиции, которая подвергается штурму, а затем активно обстреливают её, как только украинские войска попытаются её занять.
Эта тактика, а также фаланги плотных и внушительных оборонительных рубежей, созданных Россией на юге – основном направлении контрнаступления — вот что сейчас тормозит Украину", - объясняет Politico.
На всё про всё у ВСУ осталось 3 месяца
Немецкое издание Bild пообщалось с несколькими правительственными источниками в Киеве, чтобы ответить на вопрос, которым задаются многие как на Украине, так и в Германии: провалится ли контрнаступление ВСУ? И если да, как это повлияет на ход всего вооружённого конфликта?
Автор статьи отмечает, что сами украинцы не говорят о провале, а указывают на небольшие успехи, хотя даются они армии ценой значительных потерь.
Борис Рожин интервью
22 июля, 10:56
Борис Рожин: Россия в августе перейдет в наступление на ВСУ, а к зиме начнет бить по всей их логистике
Человек, ответственный за военное планирование на Украине, сказал: "Проблему мин недооценили все, включая наших партнёров". Вместе с тем, добавляет издание, недооценили ещё и господство России в воздухе за счёт боевых вертолётов и массовое превосходство беспилотников.
"У украинской армии есть время до ноября, чтобы перейти в контрнаступление. Потом начнётся зима и дальнейшие наступления будут возможны не раньше февраля", - предупреждает Bild.
 
ЭксклюзивВСУконтрнаступлениеВладимир ЗеленскийСШАминыВС РФпереговоры
 
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