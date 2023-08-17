СБУ возбудила дело против защитницы Киево-Печерской лавры
© СБУ
© СБУ
Украинская правозащитница Виктория Кохановская попала под следствие по подозрению в "отрицании агрессии РФ" против Украины. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на Офис генпрокурора
Сторонница УПЦ Московского патриархата в марте и апреле активно участвовала в противостоянии на территории Киево-Печерской лавры сторонников канонической церкви с раскольниками и властями.
Сейчас Кохановскую подозревают в том, что она в соцсетях называла боевые действия на Украине внутренним гражданским конфликтом.
"Также она преподавала в соцсети собственные псевдопрогнозы о "неотвратимости" захвата всей территории нашего государства и пыталась дискредитировать украинских защитников", - считают в Офисе генпрокурора.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины. Дома у правозащитницы провели обыски. Ее вину пытаются доказать с помощью лингвистической экспертизы. Ей грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.