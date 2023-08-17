СБУ возбудила дело против защитницы Киево-Печерской лавры - 17.08.2023 Украина.ру
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СБУ возбудила дело против защитницы Киево-Печерской лавры
СБУ возбудила дело против защитницы Киево-Печерской лавры - 17.08.2023 Украина.ру
СБУ возбудила дело против защитницы Киево-Печерской лавры
Украинская правозащитница Виктория Кохановская попала под следствие по подозрению в "отрицании агрессии РФ" против Украины. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на Офис генпрокурора
2023-08-17T14:02
2023-08-17T14:02
новости
сбу
правозащитники
киево-печерская лавра
следствие
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Сторонница УПЦ Московского патриархата в марте и апреле активно участвовала в противостоянии на территории Киево-Печерской лавры сторонников канонической церкви с раскольниками и властями.Сейчас Кохановскую подозревают в том, что она в соцсетях называла боевые действия на Украине внутренним гражданским конфликтом."Также она преподавала в соцсети собственные псевдопрогнозы о "неотвратимости" захвата всей территории нашего государства и пыталась дискредитировать украинских защитников", - считают в Офисе генпрокурора.Дело возбуждено по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины. Дома у правозащитницы провели обыски. Ее вину пытаются доказать с помощью лингвистической экспертизы. Ей грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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новости, сбу, правозащитники, киево-печерская лавра, следствие
Новости, СБУ, правозащитники, Киево-Печерская лавра, следствие

СБУ возбудила дело против защитницы Киево-Печерской лавры

14:02 17.08.2023
 
© СБУ
© СБУ
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Украинская правозащитница Виктория Кохановская попала под следствие по подозрению в "отрицании агрессии РФ" против Украины. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на Офис генпрокурора
Сторонница УПЦ Московского патриархата в марте и апреле активно участвовала в противостоянии на территории Киево-Печерской лавры сторонников канонической церкви с раскольниками и властями.
Сейчас Кохановскую подозревают в том, что она в соцсетях называла боевые действия на Украине внутренним гражданским конфликтом.
"Также она преподавала в соцсети собственные псевдопрогнозы о "неотвратимости" захвата всей территории нашего государства и пыталась дискредитировать украинских защитников", - считают в Офисе генпрокурора.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины. Дома у правозащитницы провели обыски. Ее вину пытаются доказать с помощью лингвистической экспертизы. Ей грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Кирилл Фролов: УПЦ заплатила тройную цену за освобождение митрополита Павла Освобождение наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) из-под стражи имело последствия в виде ответа Украины
 
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