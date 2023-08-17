https://ukraina.ru/20230817/1048756273.html

СБУ возбудила дело против защитницы Киево-Печерской лавры

СБУ возбудила дело против защитницы Киево-Печерской лавры - 17.08.2023 Украина.ру

СБУ возбудила дело против защитницы Киево-Печерской лавры

Украинская правозащитница Виктория Кохановская попала под следствие по подозрению в "отрицании агрессии РФ" против Украины. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на Офис генпрокурора

2023-08-17T14:02

2023-08-17T14:02

2023-08-17T14:02

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сбу

правозащитники

киево-печерская лавра

следствие

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Сторонница УПЦ Московского патриархата в марте и апреле активно участвовала в противостоянии на территории Киево-Печерской лавры сторонников канонической церкви с раскольниками и властями.Сейчас Кохановскую подозревают в том, что она в соцсетях называла боевые действия на Украине внутренним гражданским конфликтом."Также она преподавала в соцсети собственные псевдопрогнозы о "неотвратимости" захвата всей территории нашего государства и пыталась дискредитировать украинских защитников", - считают в Офисе генпрокурора.Дело возбуждено по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины. Дома у правозащитницы провели обыски. Ее вину пытаются доказать с помощью лингвистической экспертизы. Ей грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

https://ukraina.ru/20230811/1048611131.html

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новости, сбу, правозащитники, киево-печерская лавра, следствие