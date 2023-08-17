https://ukraina.ru/20230817/1048754904.html

Возвращение "Азова"*, "зерновой коридор", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 августа

Возвращение "Азова"*, "зерновой коридор", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 августа - 17.08.2023 Украина.ру

Возвращение "Азова"*, "зерновой коридор", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 августа

В Нацгвардии Украины сообщили о том, что "Азов"* сражается на передовой. На Украине сообщили о том, что морской "зерновой коридор" заработал. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-08-17T13:21

2023-08-17T13:21

2023-08-17T13:53

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 61 удар по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 40 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 12 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, на ясиноватском 9 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, ударного БпЛА, выпустив 205 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы шести населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Зайцево, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка."Поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Ясиноватой", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения в Кировском и Петровском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.На следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Ясиноватскому району в общей сложности 7 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 4 снаряда калибром 152 мм, по Зайцево — 3 снаряда калибром 152 мм, по Куйбышевскому, Кировскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка — 15 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных, по Гольмовскому — 4 снаряда калибром 152 мм.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области", накануне ВСУ выпустили по территории этого региона РФ 67 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области Вчера днём ВСУ выпустили 67 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Кардашинка — 12; Днепряны — 10; Крынки — 11; Корсунка — 14; Подстепное — 11; Алёшки — 9", - указывалось в публикации агентства.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Алёшки, Кардашинка, Песчановка", - сообщило агентство.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале утром 17 августа опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 4 артиллерийских снаряда, также с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. Из артиллерии и гранатомёта обстреляли село Щетиновка – зафиксировано два артиллерийских снаряда и 4 гранатометных выстрела. В селе Нехотеевка противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства и выпустил по селу 5 артиллерийских снарядов. <...> В Валуйском городском округе в районе посёлка Дальний сбит БПЛА самолетного типа", - сообщил Гладков в сводке.Во время указанных обстрелов никто не пострадал. Пострадавших и разрушений не было.Также в Краснояружском районе под обстрел попало село Поповка. ВСУ били из артиллерии – зафиксировано 5 прилётов. По окраинам посёлка Прилесье и сел Колотиловка и Графовка выпущено по 5 артиллерийских снарядов, по территории между посёлком Прилесье и селом Графовка – 6 артиллерийских снарядов. Пострадавших не было, ряд повреждений в Поповке получило частное домовладение."В Шебекинском городском округе из миномёта обстреляли село Новая Таволжанка – установлено 6 прилётов. Никто не пострадал. Есть повреждения в одном частном домовладении – выбиты окна, посечены кровля и фасад. По селу Терезовка выпущено 4 миномётных снаряда, по посёлку Красное – 5. Обошлось без пострадавших и разрушений", - также отмечалось в сводке.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.Возвращение "Азова"*Бригада специального назначения "Азов"* Национальной гвардии Украины уже восстановила свои силы и выполняет боевые задания на луганском направлении, заявил на брифинге заместитель директора департамента планирования по применению ГУ Нацгвардии полковник Николай Уршалович."Легендарная бригада специального назначения "Азов"* возобновилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества", - отметил он.По его словам, 15 августа артиллеристы бригады в районе Серебрянского лесничества поразили ряд целей прямым попаданием, что "ещё раз подтверждает высокий уровень подготовки личного состава".Ранее бойцы Нацгвардии сообщали о проблемах, которые испытывали бригады "Гвардии наступления" - бригады Нацгвардии Украины, которые должны были принять участие в масштабном наступлении, которое сначала планировалось весной, но позже было перенесено на лето.""Азов"*. Тут слова излишни, все знают, что это такое. Это как раз та бригада, в которой я не сомневаюсь потому, что это даже не гвардия. Это преторианцы. Так е***ить умеют только эти ребята. Они сейчас по максимуму концентрируются на муштре личного состава и накопления средств. Но и тут вопрос. Неужели подразделение-легенда, защитники Мариуполя, украинская элита, не заслужила себе право получать всё наилучшее? Знаете, у меня бы меньше горела задница, если бы хотя бы в "Азове"* появился танковый батальон "Челленджеров" или те же самые "Брэдли". Или если бы хотя бы им, курва, не нужно было собирать себе на всё силами тыловиков", — писал боец бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины 24 июля в своём телеграм-канале.Позже, 4 августа, появились сообщения о тактических учениях "Азова"*, в которых принял участие командир бригады Денис Прокопенко, известный под позывным "Редис". Ранее он прибыл из Турции, где должен был находиться до окончания боевых действий.Работа "зернового коридора"Через временный украинский морской коридор успешно прошло первое судно, заявил президент Украины Владимир Зеленский, назвавший это "важным шагом к восстановлению свободы судоходства в Чёрном море".Как свидетельствуют данные ресурса Marine Traffic, контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга на момент заявления Зеленского находился возле румынского порта Констанца.Ранее глава украинской мониторинговой группы по санкциям и свободе судоходства Андрей Клименко сообщил, что судно шло по новому коридору и только дважды на коротких отрезках маршрута выходило за пределы территориальных вод Украины.Планируется, что по этому маршруту из украинских портов выйдут суда.Тем временем, турецкий телеканал Haber Global со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Турции сообщил, что Анкара готова гарантировать беспрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы для судов с зерном, идущих из портов Украины."Насколько нам известно, ни одно судно не отправилось с Украины. Но если оно прибудет, то будет пропущено через проливы", - заявил источник канала.Турецкий новостной портал Elips Haber со ссылкой на свои источники в Минобороны Турции заявил, что "первое судно уже отправилось по новому коридору".* Запрещённая в РФ организация

https://ukraina.ru/20230817/1048747760.html

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https://ukraina.ru/20230816/1048724742.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив