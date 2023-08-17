https://ukraina.ru/20230817/1048753780.html

Поражение на севере и мечты о выходе к Азовскому морю: Угольный о тактике ВСУ. Видео

Поражение на севере и мечты о выходе к Азовскому морю: Угольный о тактике ВСУ. Видео - 17.08.2023 Украина.ру

Поражение на севере и мечты о выходе к Азовскому морю: Угольный о тактике ВСУ. Видео

Военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на различных направлениях в зоне СВО, обрисовал основные... Украина.ру, 17.08.2023

2023-08-17T13:07

2023-08-17T13:07

2023-08-17T13:07

видео

россия

украина

сво

всу

харьков

купянск

александр сырский

белгород

артёмовск (бахмут)

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Военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на различных направлениях в зоне СВО, обрисовал основные огрозы и задачи на текущий момент, а также рассказал о мечтах ВСУ: 0:28 – Сырский как руководитель обороной ВСУ на Харьковском направлении; 6:12 – Переброска резервов ВСУ; 8:22 – Ситуация на Времевском выступе; 10:51 – Угроза прорыва к Волновахе; 12:05 – Ситуация на Южном направлении; 13:58 – Задачи группировки "Днепр"; 16:49 – Артёмовск и окресности; 19:03 – Судьба кампании решится в Харькове?

купянск

угледар

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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