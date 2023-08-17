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Поражение на севере и мечты о выходе к Азовскому морю: Угольный о тактике ВСУ. Видео
Поражение на севере и мечты о выходе к Азовскому морю: Угольный о тактике ВСУ. Видео - 17.08.2023 Украина.ру
Поражение на севере и мечты о выходе к Азовскому морю: Угольный о тактике ВСУ. Видео
Военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на различных направлениях в зоне СВО, обрисовал основные... Украина.ру, 17.08.2023
2023-08-17T13:07
2023-08-17T13:07
2023-08-17T13:07
видео
россия
украина
сво
всу
харьков
купянск
александр сырский
белгород
артёмовск (бахмут)
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Военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на различных направлениях в зоне СВО, обрисовал основные огрозы и задачи на текущий момент, а также рассказал о мечтах ВСУ: 0:28 – Сырский как руководитель обороной ВСУ на Харьковском направлении; 6:12 – Переброска резервов ВСУ; 8:22 – Ситуация на Времевском выступе; 10:51 – Угроза прорыва к Волновахе; 12:05 – Ситуация на Южном направлении; 13:58 – Задачи группировки "Днепр"; 16:49 – Артёмовск и окресности; 19:03 – Судьба кампании решится в Харькове?
купянск
угледар
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Украина.ру
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Поражение на севере и мечты о выходе к Азовскому морю: Угольный о тактике ВСУ. Видео
Военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на различных направлениях в зоне СВО, обрисовал основные огрозы и задачи на текущий момент, а также рассказал о мечтах ВСУ:
0:28 – Сырский как руководитель обороной ВСУ на Харьковском направлении;
6:12 – Переброска резервов ВСУ;
8:22 – Ситуация на Времевском выступе;
10:51 – Угроза прорыва к Волновахе;
12:05 – Ситуация на Южном направлении;
13:58 – Задачи группировки "Днепр";
16:49 – Артёмовск и окресности;
19:03 – Судьба кампании решится в Харькове?