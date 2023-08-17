Поражение на севере и мечты о выходе к Азовскому морю: Угольный о тактике ВСУ. Видео - 17.08.2023 Украина.ру
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Поражение на севере и мечты о выходе к Азовскому морю: Угольный о тактике ВСУ. Видео
Поражение на севере и мечты о выходе к Азовскому морю: Угольный о тактике ВСУ. Видео - 17.08.2023 Украина.ру
Поражение на севере и мечты о выходе к Азовскому морю: Угольный о тактике ВСУ. Видео
Военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на различных направлениях в зоне СВО, обрисовал основные... Украина.ру, 17.08.2023
2023-08-17T13:07
2023-08-17T13:07
видео
россия
украина
сво
всу
харьков
купянск
александр сырский
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Военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на различных направлениях в зоне СВО, обрисовал основные огрозы и задачи на текущий момент, а также рассказал о мечтах ВСУ: 0:28 – Сырский как руководитель обороной ВСУ на Харьковском направлении; 6:12 – Переброска резервов ВСУ; 8:22 – Ситуация на Времевском выступе; 10:51 – Угроза прорыва к Волновахе; 12:05 – Ситуация на Южном направлении; 13:58 – Задачи группировки "Днепр"; 16:49 – Артёмовск и окресности; 19:03 – Судьба кампании решится в Харькове?
купянск
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видео, россия, украина, сво, всу, харьков, купянск, александр сырский, белгород, артёмовск (бахмут), донецк, луганск, угледар, херсон, запорожье, мелитополь, владимир путин, владимир зеленский, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Харьков, Купянск, Александр Сырский, Белгород, Артёмовск (Бахмут), Донецк, Луганск, Угледар, Херсон, Запорожье, Мелитополь, Владимир Путин, Владимир Зеленский

Поражение на севере и мечты о выходе к Азовскому морю: Угольный о тактике ВСУ. Видео

13:07 17.08.2023
 
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Военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на различных направлениях в зоне СВО, обрисовал основные огрозы и задачи на текущий момент, а также рассказал о мечтах ВСУ:
0:28 – Сырский как руководитель обороной ВСУ на Харьковском направлении;
6:12 – Переброска резервов ВСУ;
8:22 – Ситуация на Времевском выступе;
10:51 – Угроза прорыва к Волновахе;
12:05 – Ситуация на Южном направлении;
13:58 – Задачи группировки "Днепр";
16:49 – Артёмовск и окресности;
19:03 – Судьба кампании решится в Харькове?
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОВСУХарьковКупянскАлександр СырскийБелгородАртёмовск (Бахмут)ДонецкЛуганскУгледарХерсонЗапорожьеМелитопольВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
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