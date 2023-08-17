https://ukraina.ru/20230817/1048752924.html

ФСБ вычислила агента СБУ, который пытался въехать в Псковскую область

ФСБ вычислила агента СБУ, который пытался въехать в Псковскую область - 17.08.2023 Украина.ру

ФСБ вычислила агента СБУ, который пытался въехать в Псковскую область

Гражданина Украины задержали при попытке въехать в Псковскую область для сбора информации для СБУ. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Псковской области, передает издание "Псковская Лента Новостей"

2023-08-17T12:47

2023-08-17T12:47

2023-08-17T12:47

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В мае 2023 года при пересечении границы РФ в Печорском районе Псковской области был задержан уроженец Днепропетровска, говорится в сообщении. Мужчина пытался въехать на территорию России для сбора информации для украинских спецслужб.Мужчина сознался, что является агентом СБУ с октября 2022 года, в Российскую Федерацию следовал по заданию указанной спецслужбы, однако не успел собрать и передать данные, говорится в сообщении.Гражданину Украины предъявлено предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ "Шпионаж". Также ему запрещён въезд на территорию РФ до 2053 года.Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Об этом 17 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале.Сообщается, что гражданин Украины, проживающий в Луганской Народной Республики с октября 2022 года собирал сведения о местах дислокации военнослужащих ВС РФ и военной техники Народной милиции ЛНР.С целью оказания содействия вооруженным формированиям Украины он передавал полученные сведения иностранным спецслужбам.

https://ukraina.ru/20230817/1048750785.html

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новости, фсб, сбу, псковская область, шпионаж, граница, россия