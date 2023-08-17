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Обстрел портов, смерть инвалида после призыва в ВСУ. Что происходит в Одессе

Обстрел портов, смерть инвалида после призыва в ВСУ. Что происходит в Одессе - 17.08.2023 Украина.ру

Обстрел портов, смерть инвалида после призыва в ВСУ. Что происходит в Одессе

Фактический выход России из зерновой сделки, а также предшествовавший террористический удар Киева по Крымскому мосту с жертвами среди мирных граждан стал поводом для атак ВС РФ по Одесской области

2023-08-17T12:21

2023-08-17T12:21

2023-08-17T12:21

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Ранее соглашение прикрывало одесские порты, чем пользовалась Украина, сделав из региона транзитный хаб по снабжению ВСУ.Удары ВС РФ по Одесской областиРоссийские военные обрушивают мощные удары не только по инфраструктуре портов Одессы, Черноморска и Южного, но и дунайских портов (Измаил, Рени), которые эксплуатировались как альтернативный маршрут сообщения с Западом.По данным Минобороны РФ, поражены места хранения и производства беспилотников, безэкипажных катеров. При этом из-за решения украинской власти размещать ПВО в жилых кварталах достается жилым домам.По данным мэрии Одессы, только в областном центре насчитывается 296 поврежденных жилых домов и 1460 выбитых окон, также повреждены ряд школ и прочих учебных заведений.Характерно, что координационного пресс-центра Южного оперативного командования ВСУ Наталья Гуменюк признала, что "ракеты приходилось сбивать прямо над городом, над жилыми кварталами".Такова "забота" киевского режима о жителях Одессы и области, который провоцирует трагические случаи, а потом на них же делает себе пиар."Побег из Шоушенка"В то же время 16 августа из порта Одессы впервые с момента окончания "зерновой сделки" вышел контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. Украинские власти заявили, что это начало работы нового этапа транспортного коридора.Вице-премьер Александр Кубраков похвастался, что это судно стало первым, которое воспользовалось объявленным Киевом "временным коридором из черноморских портов Украины".Под его страничкой в социальной сети Facebook (запрещена в РФ) – радостные комментарии "патриотов" о новом "шелковом пути" в обход России и о якобы начале новой зерновой сделки или подобному ей соглашению.Однако официально транспортные коридоры с сохраняющимися на них опасностями в виде прилета ракет или мин были объявлены украинскими властями еще 10 августа – в первую очередь для гражданских судов, которые застряли в Одессе и окрестностях еще с февраля 2022 года.Уже 12 августа Турция, например, начала вести переговоры с Россией и Украиной по поводу возвращения 12 турецких торговых судов и одного поврежденного судового крана. Решения пока нет.Впрочем, радостных украинских "патриотов" разница между торговым путем и транспортным коридором не смущает. Они заявляют, что Украина в одностороннем порядке продолжает зерновую сделку, а все риски по ее срыву несет, естественно, Россия.В свою очередь на Западе также наблюдают за движением контейнеровоза. В The Financial Times отметился директор украинской компании "BPG Shipping" Геннадий Иванов.Он рассказал о собственниках судна (немецкая компании "Bernhard Schulte" и неназванный китайскому банку) и заявил: "Если контейнеровоз Joseph Schulte успешно пройдет по маршруту из Одессы, то этим коридором будет пользоваться больше судов. Если Россия решит пойти на эскалацию, то она вступит в прямую конфронтацию с Германией и ее китайскими союзниками".Интересно, что в России мнения по поводу выхода контейнеровоза разделились: одни считают, что это провокация Украины (вдруг РФ потопит судно), другие уверены, что таким образом продлили пресловутую "зерновую сделку", а третьи считают выход контейнеровоза из одесского порта "побегом из Шоушенка".В пользу последней версии говорит документ, опубликованный военокором Юрием Котенком, который ранее называли фальшивкой."Именно это судно на днях фигурировало в опубликованном в сети документе, который был представлен как официальная просьба китайского МИДа.Пекин информировал Москву, что контейнеровоз "JOSEPH SCHULTE" покинет Одессу 11 августа и просил принять меры по обеспечению его безопасного прохода через акваторию Черного моря. Ряд специалистов (в т.ч. занимающихся Китаем) тогда выразили сомнение в подлинности документа", – заявил Котенок.Подобной точки зрения придерживаются и другие эксперты. По их мнению, судно было выпущено по запросу гонконгского МИД по предварительной договоренности.Тем более, на борту вряд ли находится зерно, так как контейнеризация зерна, кукурузы, подсолнечника хоть и возможно теоретически, но мало применяется, потому что удорожает стоимость груза (слишком много возвратно-поступательных действий и затрат на их применение).Но если с выходом судна все неоднозначно, то с одесскими военкомами – точно всё ясно.Смерть инвалида в ночь после призываТрагическая история, развернувшаяся в начале августа в Одессе, поражает цинизмом врачей, проводивших медицинскую комиссию призывника.В поселке Ширяево Одесской области психически нездоровый парень 28 лет от роду, Борис Глушак, был остановлен для вручения ему повестки. Наивный юноша не глядя расписался и в течение 20 минут был доставлен для прохождения медицинской комиссии по вопросу пригодности к службе в армии.Там ему, эпилептику с рождения, быстро был поставлен диагноз: "Годен". А на следующий день Борис скончался, что только усилило антивоенные и антимобилизационные настроения на Одесчине.Одесскую область захлестнула волна возмущения. Односельчане и просто неравнодушные люди поражались цинизму, с которым врачи отправили парня умирать."Какие нелюди отправили больного человека на фронт? Для чего? Для выполнения плана? Чтобы получить премию? Сколько стоит человеческая жизнь?"— задаются вопросом жители Ширяево.Упомянутая ранее Гуменюк была спокойна и утверждала, что врачи проверили Бориса и признали его годным, поэтому никаких претензий к работе соответствующих органов она не понимает и не принимает.Ответ настолько возмутил жителей Одесской области, что им пришлось самим провести небольшое расследование и опубликовать его результаты."Согласие на призыв в ускоренном режиме ширяевского Борьки дал новый военком поселка, бывший руководитель 14-й колонии Одессы капитан Стахов.Мобилизацией лично занимался майор Гаврилов, начальник мобилизационного отдела, который держал на Ширяевском рынке контейнеры и лично много лет знал Бориса и его болезни.Чтобы выполнить востребованный план и не пойти самому воевать, Гаврилов и его пособники решили отправить в армию больного человека (хотя своего сына отправил в рейс). Все в районе знали, кто такой Борька и его болезни, но план дороже чести офицера.Пара звонков военкома в больницу, и человек, неадекватный с детства, с эпилепсией (в сопровождении какого-то кабана в военной форме), с шизофренией за два часа проходит медкомиссию и оказывается в части.Ночью ему становится плохо, рвет несколько раз, на утреннем строю после слов комбата "Слава Украине!" произошел эпилептический приступ, Борька потерял сознание, врачи в части были не в состоянии оказать ему квалификационную помощь, а просто ходили и наблюдали.Вечером произошел еще один припадок, и врачи констатировали смерть", — говорится в опубликованном комментарии под трагической новостью о смерти Бориса.Таким образом история вышла на свой новый виток и властям пришлось-таки отреагировать на справедливое возмущение жителей Одесской области.На прошлой неделе прокуратура в сфере обороны Южного региона начала сразу три уголовных производства. По статьям "Убийство" в день прибытия Бориса Глушака в расположение воинской части, "Халатное отношение к воинской службе" сотрудников ТЦК, призвавших больного человека в армию, а также халатность в отношении представителей медицинской службы воинской части по оказанию своевременной квалифицированной неотложной медицинской помощи после приступа эпилепсии.Стало также известно и имя главы военно-медицинской комиссии (ВМК) — Ирина Колонтай. Это женщина, отправившая на смерть психически нездорового инвалида. Местные жители утверждают, что сейчас она с подручными "чистит" всю документацию в больнице, чтобы ее, не дай Бог, не погнали с хлебного местечка.А место — действительно хлебное.Одесситы утешаются пляжным отдыхомЕдинственной отрадой для жителей Одессы и области остаются море и пляжный отдых. В связи с минированием побережья, случаями выброса мин, которые убивали и калечили отдыхающих, официально пляжи были закрыты еще с прошлого года.В июне этого года ситуация усугубилась разрушением Каховской ГЭС, из-за чего в море запретили даже ловить рыбу. Впрочем, уже в июле, когда вода стала чище, народ вновь потянулся на море, в том числе толпы приезжих ВСУшников, заполонивших город.Несмотря на недовольство военного командования, областные власти сдались и решили явочным порядком узаконить массовые паломничества к вожделенному морю.Так, с 12 августа в Одессе официально открыли для отдыха 6 пляжей. Также, по словам местной администрации, определенные послабления дали бизнесу, который получил возможность хоть что-то заработать на фоне не прекращающегося социально-экономического кризиса на Украине.

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Виталий Диденко

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