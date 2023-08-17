Голодные бойцы ВСУ переплыли Днепр на лодке, чтобы сдаться в плен - 17.08.2023 Украина.ру
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Голодные бойцы ВСУ переплыли Днепр на лодке, чтобы сдаться в плен
Голодные бойцы ВСУ переплыли Днепр на лодке, чтобы сдаться в плен - 17.08.2023 Украина.ру
Голодные бойцы ВСУ переплыли Днепр на лодке, чтобы сдаться в плен
Солдаты ВСУ переплыли Днепр и сдались в российский плен из-за голода и плохого отношения командиров. Об этом пленный украинский военный рассказал журналистам РИА Новости
2023-08-17T10:52
2023-08-17T10:52
новости
всу
пленные
днепр
командование
вс рф
херсонская область
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Трое украинских солдат решили сдаться в плен российским военным из-за плохого отношения командиров, слабой боевой подготовки и отсутствия продовольствия. Для этого им пришлось переправиться на лодке через Днепр.Сообщается, что 8 августа около 23.00 российские военные в районе населённых пунктов Великая Лепетиха и Заводовка в Херсонской области задержали троих перебежчиков из ВСУ. У военнослужащих при себе было три автомата АК-74 и ручной противотанковый гранатомет.Пленный рассказал, что после "учебки" его направили в 123-ю бригаду украинской теробороны. После прибытия в Херсонскую область, где дислоцируется бригада, он оказался на позициях на правобережье Днепра. Он добавил, что паёк солдатам не подвозили из-за отсутствия топлива. "Его как-бы покупают за свои деньги. А у нас в карманах пусто", – рассказал перебежчик.По его словам, солдаты ВСУ не хотят рисковать своей жизнью, участвуя в боях без подготовки. Поэтому он принял для себя решение при первой возможности сдаться в российский плен.
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новости, всу, пленные, днепр, командование, вс рф, херсонская область
Новости, ВСУ, Пленные, Днепр, командование, ВС РФ, Херсонская область

Голодные бойцы ВСУ переплыли Днепр на лодке, чтобы сдаться в плен

10:52 17.08.2023
 
© © Flickr / U.S. Army Europe ImagesВСУ
ВСУ
© © Flickr / U.S. Army Europe Images
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Солдаты ВСУ переплыли Днепр и сдались в российский плен из-за голода и плохого отношения командиров. Об этом пленный украинский военный рассказал журналистам РИА Новости
Трое украинских солдат решили сдаться в плен российским военным из-за плохого отношения командиров, слабой боевой подготовки и отсутствия продовольствия. Для этого им пришлось переправиться на лодке через Днепр.
Сообщается, что 8 августа около 23.00 российские военные в районе населённых пунктов Великая Лепетиха и Заводовка в Херсонской области задержали троих перебежчиков из ВСУ. У военнослужащих при себе было три автомата АК-74 и ручной противотанковый гранатомет.
Пленный рассказал, что после "учебки" его направили в 123-ю бригаду украинской теробороны. После прибытия в Херсонскую область, где дислоцируется бригада, он оказался на позициях на правобережье Днепра.
"Постоянные артиллерийские и минометные обстрелы с левого берега, мы не могли выполнить ни одну поставленную задачу от командира – позывной "Клещ". Я его видел только в первый день. Он все время находился в тылу и к нам ни разу не приезжал", - рассказал пленный.
Он добавил, что паёк солдатам не подвозили из-за отсутствия топлива. "Его как-бы покупают за свои деньги. А у нас в карманах пусто", – рассказал перебежчик.
По его словам, солдаты ВСУ не хотят рисковать своей жизнью, участвуя в боях без подготовки. Поэтому он принял для себя решение при первой возможности сдаться в российский плен.
Сдавшиеся народной милиции бойцы Нацгвардии - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
8 августа, 13:15
"На Украине заканчиваются мужики": пленные украинцы рассказали о результатах коррупции в военкоматахНа Украине заканчиваются мужчины, остаются только те, у кого есть деньги, чтобы откупиться. Об этом заявили пленные украинцы. Видео с их признаниями 8 августа разместил в своем Телеграм-канале военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный
 
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