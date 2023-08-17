https://ukraina.ru/20230817/1048749283.html

Голодные бойцы ВСУ переплыли Днепр на лодке, чтобы сдаться в плен

Голодные бойцы ВСУ переплыли Днепр на лодке, чтобы сдаться в плен - 17.08.2023 Украина.ру

Голодные бойцы ВСУ переплыли Днепр на лодке, чтобы сдаться в плен

Солдаты ВСУ переплыли Днепр и сдались в российский плен из-за голода и плохого отношения командиров. Об этом пленный украинский военный рассказал журналистам РИА Новости

2023-08-17T10:52

2023-08-17T10:52

2023-08-17T10:52

новости

всу

пленные

днепр

командование

вс рф

херсонская область

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Трое украинских солдат решили сдаться в плен российским военным из-за плохого отношения командиров, слабой боевой подготовки и отсутствия продовольствия. Для этого им пришлось переправиться на лодке через Днепр.Сообщается, что 8 августа около 23.00 российские военные в районе населённых пунктов Великая Лепетиха и Заводовка в Херсонской области задержали троих перебежчиков из ВСУ. У военнослужащих при себе было три автомата АК-74 и ручной противотанковый гранатомет.Пленный рассказал, что после "учебки" его направили в 123-ю бригаду украинской теробороны. После прибытия в Херсонскую область, где дислоцируется бригада, он оказался на позициях на правобережье Днепра. Он добавил, что паёк солдатам не подвозили из-за отсутствия топлива. "Его как-бы покупают за свои деньги. А у нас в карманах пусто", – рассказал перебежчик.По его словам, солдаты ВСУ не хотят рисковать своей жизнью, участвуя в боях без подготовки. Поэтому он принял для себя решение при первой возможности сдаться в российский плен.

https://ukraina.ru/20230808/1048557409.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, пленные, днепр, командование, вс рф, херсонская область