https://ukraina.ru/20230817/1048749283.html
Голодные бойцы ВСУ переплыли Днепр на лодке, чтобы сдаться в плен
Голодные бойцы ВСУ переплыли Днепр на лодке, чтобы сдаться в плен - 17.08.2023 Украина.ру
Голодные бойцы ВСУ переплыли Днепр на лодке, чтобы сдаться в плен
Солдаты ВСУ переплыли Днепр и сдались в российский плен из-за голода и плохого отношения командиров. Об этом пленный украинский военный рассказал журналистам РИА Новости
2023-08-17T10:52
2023-08-17T10:52
2023-08-17T10:52
новости
всу
пленные
днепр
командование
вс рф
херсонская область
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Трое украинских солдат решили сдаться в плен российским военным из-за плохого отношения командиров, слабой боевой подготовки и отсутствия продовольствия. Для этого им пришлось переправиться на лодке через Днепр.Сообщается, что 8 августа около 23.00 российские военные в районе населённых пунктов Великая Лепетиха и Заводовка в Херсонской области задержали троих перебежчиков из ВСУ. У военнослужащих при себе было три автомата АК-74 и ручной противотанковый гранатомет.Пленный рассказал, что после "учебки" его направили в 123-ю бригаду украинской теробороны. После прибытия в Херсонскую область, где дислоцируется бригада, он оказался на позициях на правобережье Днепра. Он добавил, что паёк солдатам не подвозили из-за отсутствия топлива. "Его как-бы покупают за свои деньги. А у нас в карманах пусто", – рассказал перебежчик.По его словам, солдаты ВСУ не хотят рисковать своей жизнью, участвуя в боях без подготовки. Поэтому он принял для себя решение при первой возможности сдаться в российский плен.
https://ukraina.ru/20230808/1048557409.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, пленные, днепр, командование, вс рф, херсонская область
Новости, ВСУ, Пленные, Днепр, командование, ВС РФ, Херсонская область
Голодные бойцы ВСУ переплыли Днепр на лодке, чтобы сдаться в плен
Солдаты ВСУ переплыли Днепр и сдались в российский плен из-за голода и плохого отношения командиров. Об этом пленный украинский военный рассказал журналистам РИА Новости
Трое украинских солдат решили сдаться в плен российским военным из-за плохого отношения командиров, слабой боевой подготовки и отсутствия продовольствия. Для этого им пришлось переправиться на лодке через Днепр.
Сообщается, что 8 августа около 23.00 российские военные в районе населённых пунктов Великая Лепетиха и Заводовка в Херсонской области задержали троих перебежчиков из ВСУ. У военнослужащих при себе было три автомата АК-74 и ручной противотанковый гранатомет.
Пленный рассказал, что после "учебки" его направили в 123-ю бригаду украинской теробороны. После прибытия в Херсонскую область, где дислоцируется бригада, он оказался на позициях на правобережье Днепра.
"Постоянные артиллерийские и минометные обстрелы с левого берега, мы не могли выполнить ни одну поставленную задачу от командира – позывной "Клещ". Я его видел только в первый день. Он все время находился в тылу и к нам ни разу не приезжал", - рассказал пленный.
Он добавил, что паёк солдатам не подвозили из-за отсутствия топлива. "Его как-бы покупают за свои деньги. А у нас в карманах пусто", – рассказал перебежчик.
По его словам, солдаты ВСУ не хотят рисковать своей жизнью, участвуя в боях без подготовки. Поэтому он принял для себя решение при первой возможности сдаться в российский плен.