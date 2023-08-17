https://ukraina.ru/20230817/1048747760.html

Дроны как приоритет, ожидание F-16. Главное на Украине на утро 17 августа

Дроны как приоритет, ожидание F-16. Главное на Украине на утро 17 августа - 17.08.2023 Украина.ру

Дроны как приоритет, ожидание F-16. Главное на Украине на утро 17 августа

Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный рассказали о ситуации с дронами для армии. В украинских Воздушных силах признали, что не смогут использовать F-16 осенью

2023-08-17T09:52

2023-08-17T09:52

2023-08-17T09:52

эксклюзив

хроники

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Во время вечернего телеобращения Зеленский заявил, что провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего."Провёл сегодня Ставку. Фронтовые вопросы, которые важны сейчас. Оборонные вопросы, которые важны стратегически", - отметил президент Украины.Зеленский сообщил, что провёл разговор с главнокомандующим Валерием Залужным и Минобороны о боеприпасах, а с вице-премьер-министром Михаилом Фёдоровым Госспецсвязью − о дронах и вообще о технологических возможностях Украины."В каждой боевой бригаде бойцы среди первых вопросов задают вопросы о беспилотниках, о средствах радиоэлектронной борьбы, о военной противовоздушной обороне. Ответ на такие вопросы – это и наша работа с партнёрами ради поставки нужных дронов и систем, это работа здесь, на Украине. Необходимо производство. Наращиваем производство в разы. Но необходима систематизация того, что уже поставляется в войска и используется. Дроны – это "глаза" и защита на передовой. Различной дальности, разных целей. Дроны – это гарантия, что людям не придется платить жизнью, когда можно сработать беспилотниками. Собственно, все то, о чем говорили с ребятами накануне в Донецкой области, в Запорожье, в наших боевых бригадах, теперь является содержанием работы и Генштаба, и чиновников, и Ставки. Очевидные задачи", - подчеркнул Зеленский.Он также заявил, что провёл 16 августа "длительное совещание" по поводу украинской активности во второй половине августа."Новые пакеты обороны. Новые политические решения для Украины. Поддержка для нашего государства и для людей. Этот август должен быть урожайным для Украины – это задача для всей группы", - указал президент Украины.О беспилотниках говорил и главком ВСУ Залужный. Вечером 16 августа он рассказал о встрече с представителями западных союзников. На встрече присутствовали: сам Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, заместитель главкома ВСУ Михаил Забродский, командующий ВМС Алексей Неижпапа, первым замминистра обороны Александр Павлюк и начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, а также Верховный главнокомандующий Объединённых сил НАТО в Европе и командующий ВС США в Европе Кристофер Каволи, начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин и представители делегаций партнёров Украины."Отдельно остановились на нуждах военных подразделений: боеприпасы, вооружение, средства ПВО, РЭБ, устройства для дистанционного разминирования – это то, что необходимо. Ещё один крайне важный вопрос – это дроны. Противодействие вражеским беспилотникам и наращивание собственных возможностей. Договорились с партнёрами сосредоточить работу по этому направлению", - написал Залужный в своём телеграм-канале.Ранее руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская призвала кратно нарастить производство беспилотников на Украине."Сейчас у нас системно трудятся десятки производителей, а нужны сотни. Сейчас возможности производства в месяц идут на тысячи, а сотни тысяч нужны. Даже по простейшим FPV дронам (по сути, конструктор "Лего") расчёт прост – нам нужно как минимум 6000-7000 специалистов. По состоянию на сегодняшний день у нас есть условно 1000 экипажей. Если каждый применяет всего 1 дрон в день – это 30 000. Есть экипажи, которые отрабатывают по 7-10 аппаратов в день и очень успешно эти видео потом греют сердце всем украинцам. Итак, 1000 на 5 дронов в 30 дней = 150 000 дронов в месяц", - написала она в своей колонке на "Украинской правде".По её словам, Россия нарастила производство беспилотников, что угрожает Украине.Она также жёстко раскритиковала Минобороны Украины."Чиновники министерства должны осознать: главный человек в стране сейчас — инженер, а чиновники — это лишь обслуживающий персонал за наши налоги. Чиновники должны сделать всё, чтобы инженеры изготовили сотни тысяч своих "Ланцетов", "Шахедов", противоракетны систем, РЭР, РЭБ, необходимого программного обеспечения. Чиновник должен понимать, что именно от инженера сейчас зависит жизнь и его семьи (если семья на Украине)", - подчеркнула Берлинская.Она заявила, что именно инженерные решения "сохранят сотни тысяч жизней" и помогут нанести урон ВС РФ.Без надежды на F-16Как заявил представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона, его страна вряд ли сможет использовать самолёты F-16 осенью и зимой текущего года."Уже очевидно, что не сможем защитить Украину самолётами F-16 этой осенью и зимой. На этот самолёт были большие надежды, что он станет частью противовоздушной обороны", - отметил он.По его словам, F-16 могут нивелировать угрозу от российских ракет и беспилотников.При этом, отметил, что "как бы там ни было", но вопрос об обучении украинских пилотов и инженеров на F-16 "сдвинулся с места"."Наши лётчики в ближайшее время таки будут учиться в странах-членах авиационной коалиции", - подчеркнул он.В то же время, пока неизвестно, какую именно модификацию F-16 получит украина."Если мы получим самолётов много, хороших, с качественными пилотами и полным спектром вооружения, чего точно не будет, то это было бы [F-16 существенно бы изменили картину на поле боя]. Но оно немного по-другому работает, немного сложнее, чем HIMARS. И всё, что к нему нужно, немного больше, чем к HIMARS <...> Но вы не получите сразу 100 самолётов. Вы не получите самолёты со всем полностью возможным боекомплектом. Вряд ли мы получим самолёты с дальнобойными крылатыми ракетами для того, чтобы иметь возможность уничтожать заводы россиян в Подмосковье. Возможно, в Крыму — без вопросов, будем там что-то выбивать, там и так уже прилетает. Это всё важные детали. Ведь от того, какая буквочка на РЛС-ке [самолёта], зависит, видит он на 50% дальше или не дальше. А от этого зависит, он может применять AIM-120D или AIM-120C-7 или AIM-120C-5 (ракеты класса "воздух-воздух" - Ред.). А от этой циферки зависит дальность, на которую вы можете работать. Для обывателя — это обычный самолёт с ракетой. Должен был бы быть классным. А от деталей зависят его потенциал и характеристики. Ведь F-16 Block 10 и F-16 Block 72 — это концептуально разное полностью уже. Это уже небо и земля <...> Но самолёты нам нужны как первый шаг, чтобы получить другое оружие", - заявлял ранее в комментарии изданию "РБК-Украина" глава фонда "Повернись живим" ("Вернись живым" - Ред.) Тарас Чмут.Он напомнил историю с западными танками, когда поставки первых единиц разблокировали массовые поставки западных танков из разных стран.

https://ukraina.ru/20230816/1048739799.html

https://ukraina.ru/20230816/1048724742.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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