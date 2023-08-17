Украина: новый гетьманат или возвращение к нормальной жизни? Эксперты обсуждают варианты будущего - 17.08.2023 Украина.ру
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Украина: новый гетьманат или возвращение к нормальной жизни? Эксперты обсуждают варианты будущего
Украина: новый гетьманат или возвращение к нормальной жизни? Эксперты обсуждают варианты будущего - 17.08.2023 Украина.ру
Украина: новый гетьманат или возвращение к нормальной жизни? Эксперты обсуждают варианты будущего
Как в ходе конфликта изменяются условия жизни и тают права граждан Украины, к чему это все неизбежно приведет? Удастся ли когда-нибудь потом, в будущем, вернуться к жизни нормальной? Да и будет ли кому возвращаться?
2023-08-17T03:48
2023-08-17T03:48
украина
война
эксклюзив
владимир зеленский
андрей рева
кривонос
вадим карасев
андрей ермолаев
леонид кучма
олег соскин
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На эти вопросы пытаются находить ответы украинские эксперты, политики и военные.Украинцев ловко обманули, никакой народной войны нет, в реальности происходит нечто совсем другое, считает бывший советник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин."Главное, что народ — он такой доверчивый, он так верит в это все… Конечно, когда дома разрушаются, квартиры разрушаются, бизнесы сгорают, все уничтожается — люди верят в то, что они ведут народную войну.А никакой народной войны, дорогие мои, нет. Есть просто специально организованная бойня одной части славян против другой части славян", – сказал эксперт в очередном выпуске своего видеоблога.По его словам, все это организовано для того, чтобы миллиардеры еще больше богатели и – "чтобы меньше вас было всех, чтобы вы им не мешали".Соскин отметил, что удары ВС РФ будут системно нарастать, усиливаться, а нынешняя украинская власть не способна защитить украинцев, да она совсем не этим занята. Политолог снова призвал украинцев не ждать чудес и поскорее выезжать подальше – "вы только сами себе можете помочь".Эксперт также заявил, что надо требовать отмены военного положения, но сам же и усомнился в том, что внутри Украины есть силы, способные этого добиться.Что до пожеланий выезжать, то и без этого порядка восьми, а то и десяти миллионов человек за год войны покинули страну, констатирует украинский политолог Андрей Ермолаев, добавляя: "это много".Зато у оставшейся части общества, по его мнению, "уже есть все признаки самомобилизации".По словам эксперта, это оставшееся украинское общество из мирного индустриального быстро – "на бегу" – трансформировалось в общество военное, это отразилось и на социальной структуре. Так, страну покинула огромная часть активного предпринимательского класса и часть класса управляющего — им было куда уезжать.В новом военном обществе есть силовое ограничение свобод — запреты, новые способы мобилизации и т.д. Люди стали проявлять несогласие с такими методами и, как полагает эксперт, это выявило пределы, за которыми дальнейшая военизация общества мало возможна.Ермолаев напомнил, что в 2019 году за "своего", за "мирного" Зеленского голосовали как раз в знак несогласия с процессом превращения в военную машину, протеста против "партии войны".Это были выборы антивоенные, общество не было готово к такой военной трансформации. Однако 2022 год все изменил, теперь украинцы находятся в этом переходе, констатировал политолог, выступая на ютуб-канале "ДА ЭТО ТАК".Теперь если сомневаешься в чем-то — подстегнут. Внедряется новый — хамоватый — тон управления, нормой становится мат как "инструмент сакрального разрушения душевного мира, общего и индивидуального".Появились "поводыри", которые объясняют массам, что можно, а что нельзя, как жить, им внимают. Таким образом военное украинское общество трансформируется в общество "бебеизированное", то есть такое, которым управляют при помощи тех же инструментов, которыми взрослый управляет детьми, обрисовал эксперт вектор трансформации.Народ учат жить, но "в замках — все по-другому". Часть общества "партизанит", ведя втайне мирный образ жизни, восстанавливая мирные уклады — это просто попытка жить мирно во время войны.Как считает Ермолаев, Украина находится в точке развилки: либо дальнейшее движение к "гетьманату", либо попытка возврата к привычной социальной индустриальной системе.Это вопрос национального выбора, подчеркнул политолог. Однако, по его словам, все это осложняется тем, что в стране нет сферы, в которой можно было бы свободно называть вещи своими именами — и нет запроса разобраться.Впрочем, напомнил Ермолаев, десять миллионов уехали, но уехавшие когда-то вернутся, состав общества снова изменится, изменится и его жизнь. Предстоит пройти новую "перестройку", но готовиться к этому надо заранее.А если не получится — то так и будут требовать для народа нового "Пиночета", предостерег эксперт.А пока наблюдатели фиксируют некоторую усталость украинского общества от войны, которая, по словам политолога Вадима Карасева, становится все менее популярной.Об этом же заявил в эфире телеканала "Прямой" бывший замглавы СНБО Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос. По его словам, "огромное количество людей устали".Генерал отметил, что "лапшемарафон" (так он назвал единый телемарафон на Украине — Ред.) все время рассказывает украинцам о победах – "что мы практически готовим обувь к параду на Красной площади в Москве". Но, добавил он, вместо развешивания этой "лапши" надо было заниматься экономикой, "чего сделано не было".Кривонос констатировал, что нынешняя Украина живет за счет дотаций западных партнеров и воюет непосредственно за счет их дотаций — а "потому нужно трезво смотреть на вещи" и быть осторожнее в оптимистических прогнозах.Для оптимизма мало оснований, будущее в тумане. Украинский политик, бывший министр социальной политики Андрей Рева считает, что люди имеют основания беспокоиться о своем будущем, в том числе те, кто сейчас воюет, защищая киевский режим.В интервью журналисту Александру Шелесту он напомнил, что Зеленский в 2019 году получил 73 процента голосов — это были позитивные ожидания, это был кредит доверия. Теперь же, согласно результатам опроса, 72 процента украинских военных считают, что в будущем их "кинут" — это означает, что "кредит доверия использован".Экс-министр подчеркнул, что многие из тех, кто покинул Украину, не хотят возвращаться в страну, поскольку "видят, что проблемы, из-за которых они уезжали, в том числе и до войны, они не только не решены, они еще усугубляются".
https://ukraina.ru/20230816/1048710201.html
https://ukraina.ru/20230815/1048687746.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, война, эксклюзив, владимир зеленский, андрей рева, кривонос, вадим карасев, андрей ермолаев, леонид кучма, олег соскин
Украина, война, Эксклюзив, Владимир Зеленский, Андрей Рева, Кривонос, Вадим Карасев, Андрей Ермолаев, Леонид Кучма, Олег Соскин

Украина: новый гетьманат или возвращение к нормальной жизни? Эксперты обсуждают варианты будущего

03:48 17.08.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКонсульство Украины в Ростове-на-Дону
Консульство Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Как в ходе конфликта изменяются условия жизни и тают права граждан Украины, к чему это все неизбежно приведет? Удастся ли когда-нибудь потом, в будущем, вернуться к жизни нормальной? Да и будет ли кому возвращаться?
На эти вопросы пытаются находить ответы украинские эксперты, политики и военные.
Украинцев ловко обманули, никакой народной войны нет, в реальности происходит нечто совсем другое, считает бывший советник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин.
"Главное, что народ — он такой доверчивый, он так верит в это все… Конечно, когда дома разрушаются, квартиры разрушаются, бизнесы сгорают, все уничтожается — люди верят в то, что они ведут народную войну.
А никакой народной войны, дорогие мои, нет. Есть просто специально организованная бойня одной части славян против другой части славян", – сказал эксперт в очередном выпуске своего видеоблога.
По его словам, все это организовано для того, чтобы миллиардеры еще больше богатели и – "чтобы меньше вас было всех, чтобы вы им не мешали".
Соскин отметил, что удары ВС РФ будут системно нарастать, усиливаться, а нынешняя украинская власть не способна защитить украинцев, да она совсем не этим занята. Политолог снова призвал украинцев не ждать чудес и поскорее выезжать подальше – "вы только сами себе можете помочь".
Эксперт также заявил, что надо требовать отмены военного положения, но сам же и усомнился в том, что внутри Украины есть силы, способные этого добиться.
Вчера, 10:47
"А за что воевать?" В Киеве озабочены ростом пацифистских настроенийДля продолжения боевых действий ради попыток достижения заявленных целей киевскому режиму необходимо буде снова и снова проводить мобилизацию, но в обществе нет полной поддержки идеи продолжения конфликта, люди видят, что не все в равной степени несут его тяготы
Что до пожеланий выезжать, то и без этого порядка восьми, а то и десяти миллионов человек за год войны покинули страну, констатирует украинский политолог Андрей Ермолаев, добавляя: "это много".
Зато у оставшейся части общества, по его мнению, "уже есть все признаки самомобилизации".
По словам эксперта, это оставшееся украинское общество из мирного индустриального быстро – "на бегу" – трансформировалось в общество военное, это отразилось и на социальной структуре. Так, страну покинула огромная часть активного предпринимательского класса и часть класса управляющего — им было куда уезжать.
В новом военном обществе есть силовое ограничение свобод — запреты, новые способы мобилизации и т.д. Люди стали проявлять несогласие с такими методами и, как полагает эксперт, это выявило пределы, за которыми дальнейшая военизация общества мало возможна.
Ермолаев напомнил, что в 2019 году за "своего", за "мирного" Зеленского голосовали как раз в знак несогласия с процессом превращения в военную машину, протеста против "партии войны".
Это были выборы антивоенные, общество не было готово к такой военной трансформации. Однако 2022 год все изменил, теперь украинцы находятся в этом переходе, констатировал политолог, выступая на ютуб-канале "ДА ЭТО ТАК".
Теперь если сомневаешься в чем-то — подстегнут. Внедряется новый — хамоватый — тон управления, нормой становится мат как "инструмент сакрального разрушения душевного мира, общего и индивидуального".
- РИА Новости, 1920, 15.08.2023
15 августа, 10:46
Кто богатеет на смертях людей. Прежней Украины нет и больше никогда не будет, считают украинские экспертыУкраинские власти уверяют в неизбежности победы в конфликте, подразумевая под этим выход к границам 1991 года, получение репараций от России и пр. Западные хозяева киевского режима в таком исходе, кажется, уже не уверены. По крайней мере, некоторые украинские эксперты говорят о признаках "подталкивания" Киева к миру
Появились "поводыри", которые объясняют массам, что можно, а что нельзя, как жить, им внимают. Таким образом военное украинское общество трансформируется в общество "бебеизированное", то есть такое, которым управляют при помощи тех же инструментов, которыми взрослый управляет детьми, обрисовал эксперт вектор трансформации.
Народ учат жить, но "в замках — все по-другому". Часть общества "партизанит", ведя втайне мирный образ жизни, восстанавливая мирные уклады — это просто попытка жить мирно во время войны.
Как считает Ермолаев, Украина находится в точке развилки: либо дальнейшее движение к "гетьманату", либо попытка возврата к привычной социальной индустриальной системе.
Это вопрос национального выбора, подчеркнул политолог. Однако, по его словам, все это осложняется тем, что в стране нет сферы, в которой можно было бы свободно называть вещи своими именами — и нет запроса разобраться.
Впрочем, напомнил Ермолаев, десять миллионов уехали, но уехавшие когда-то вернутся, состав общества снова изменится, изменится и его жизнь. Предстоит пройти новую "перестройку", но готовиться к этому надо заранее.
А если не получится — то так и будут требовать для народа нового "Пиночета", предостерег эксперт.
А пока наблюдатели фиксируют некоторую усталость украинского общества от войны, которая, по словам политолога Вадима Карасева, становится все менее популярной.
Села на освобожденной территории в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
11 августа, 04:31
"Это же классовая война". Бедных убивают, богатые богатеют - украинские эксперты о спецоперацииНа Украине власти задумались над тем, что надо бы ограничить выезд за границу для тех, кто пока еще может ее пересекать. Сначала прозвучала скандальная идея относительно запрета для мужчин выезжать в течение трех лет после войны. Теперь раздумывают, как прямо сейчас удержать в стране подростков.
Об этом же заявил в эфире телеканала "Прямой" бывший замглавы СНБО Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос. По его словам, "огромное количество людей устали".
Генерал отметил, что "лапшемарафон" (так он назвал единый телемарафон на Украине — Ред.) все время рассказывает украинцам о победах – "что мы практически готовим обувь к параду на Красной площади в Москве". Но, добавил он, вместо развешивания этой "лапши" надо было заниматься экономикой, "чего сделано не было".
Кривонос констатировал, что нынешняя Украина живет за счет дотаций западных партнеров и воюет непосредственно за счет их дотаций — а "потому нужно трезво смотреть на вещи" и быть осторожнее в оптимистических прогнозах.
Для оптимизма мало оснований, будущее в тумане. Украинский политик, бывший министр социальной политики Андрей Рева считает, что люди имеют основания беспокоиться о своем будущем, в том числе те, кто сейчас воюет, защищая киевский режим.
В интервью журналисту Александру Шелесту он напомнил, что Зеленский в 2019 году получил 73 процента голосов — это были позитивные ожидания, это был кредит доверия. Теперь же, согласно результатам опроса, 72 процента украинских военных считают, что в будущем их "кинут" — это означает, что "кредит доверия использован".
Экс-министр подчеркнул, что многие из тех, кто покинул Украину, не хотят возвращаться в страну, поскольку "видят, что проблемы, из-за которых они уезжали, в том числе и до войны, они не только не решены, они еще усугубляются".
 
УкраинавойнаЭксклюзивВладимир ЗеленскийАндрей РеваКривоносВадим КарасевАндрей ЕрмолаевЛеонид КучмаОлег Соскин
 
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