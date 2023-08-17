https://ukraina.ru/20230817/1048734859.html

Украина: новый гетьманат или возвращение к нормальной жизни? Эксперты обсуждают варианты будущего

Украина: новый гетьманат или возвращение к нормальной жизни? Эксперты обсуждают варианты будущего - 17.08.2023 Украина.ру

Украина: новый гетьманат или возвращение к нормальной жизни? Эксперты обсуждают варианты будущего

Как в ходе конфликта изменяются условия жизни и тают права граждан Украины, к чему это все неизбежно приведет? Удастся ли когда-нибудь потом, в будущем, вернуться к жизни нормальной? Да и будет ли кому возвращаться?

2023-08-17T03:48

2023-08-17T03:48

2023-08-17T03:48

украина

война

эксклюзив

владимир зеленский

андрей рева

кривонос

вадим карасев

андрей ермолаев

леонид кучма

олег соскин

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На эти вопросы пытаются находить ответы украинские эксперты, политики и военные.Украинцев ловко обманули, никакой народной войны нет, в реальности происходит нечто совсем другое, считает бывший советник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин."Главное, что народ — он такой доверчивый, он так верит в это все… Конечно, когда дома разрушаются, квартиры разрушаются, бизнесы сгорают, все уничтожается — люди верят в то, что они ведут народную войну.А никакой народной войны, дорогие мои, нет. Есть просто специально организованная бойня одной части славян против другой части славян", – сказал эксперт в очередном выпуске своего видеоблога.По его словам, все это организовано для того, чтобы миллиардеры еще больше богатели и – "чтобы меньше вас было всех, чтобы вы им не мешали".Соскин отметил, что удары ВС РФ будут системно нарастать, усиливаться, а нынешняя украинская власть не способна защитить украинцев, да она совсем не этим занята. Политолог снова призвал украинцев не ждать чудес и поскорее выезжать подальше – "вы только сами себе можете помочь".Эксперт также заявил, что надо требовать отмены военного положения, но сам же и усомнился в том, что внутри Украины есть силы, способные этого добиться.Что до пожеланий выезжать, то и без этого порядка восьми, а то и десяти миллионов человек за год войны покинули страну, констатирует украинский политолог Андрей Ермолаев, добавляя: "это много".Зато у оставшейся части общества, по его мнению, "уже есть все признаки самомобилизации".По словам эксперта, это оставшееся украинское общество из мирного индустриального быстро – "на бегу" – трансформировалось в общество военное, это отразилось и на социальной структуре. Так, страну покинула огромная часть активного предпринимательского класса и часть класса управляющего — им было куда уезжать.В новом военном обществе есть силовое ограничение свобод — запреты, новые способы мобилизации и т.д. Люди стали проявлять несогласие с такими методами и, как полагает эксперт, это выявило пределы, за которыми дальнейшая военизация общества мало возможна.Ермолаев напомнил, что в 2019 году за "своего", за "мирного" Зеленского голосовали как раз в знак несогласия с процессом превращения в военную машину, протеста против "партии войны".Это были выборы антивоенные, общество не было готово к такой военной трансформации. Однако 2022 год все изменил, теперь украинцы находятся в этом переходе, констатировал политолог, выступая на ютуб-канале "ДА ЭТО ТАК".Теперь если сомневаешься в чем-то — подстегнут. Внедряется новый — хамоватый — тон управления, нормой становится мат как "инструмент сакрального разрушения душевного мира, общего и индивидуального".Появились "поводыри", которые объясняют массам, что можно, а что нельзя, как жить, им внимают. Таким образом военное украинское общество трансформируется в общество "бебеизированное", то есть такое, которым управляют при помощи тех же инструментов, которыми взрослый управляет детьми, обрисовал эксперт вектор трансформации.Народ учат жить, но "в замках — все по-другому". Часть общества "партизанит", ведя втайне мирный образ жизни, восстанавливая мирные уклады — это просто попытка жить мирно во время войны.Как считает Ермолаев, Украина находится в точке развилки: либо дальнейшее движение к "гетьманату", либо попытка возврата к привычной социальной индустриальной системе.Это вопрос национального выбора, подчеркнул политолог. Однако, по его словам, все это осложняется тем, что в стране нет сферы, в которой можно было бы свободно называть вещи своими именами — и нет запроса разобраться.Впрочем, напомнил Ермолаев, десять миллионов уехали, но уехавшие когда-то вернутся, состав общества снова изменится, изменится и его жизнь. Предстоит пройти новую "перестройку", но готовиться к этому надо заранее.А если не получится — то так и будут требовать для народа нового "Пиночета", предостерег эксперт.А пока наблюдатели фиксируют некоторую усталость украинского общества от войны, которая, по словам политолога Вадима Карасева, становится все менее популярной.Об этом же заявил в эфире телеканала "Прямой" бывший замглавы СНБО Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос. По его словам, "огромное количество людей устали".Генерал отметил, что "лапшемарафон" (так он назвал единый телемарафон на Украине — Ред.) все время рассказывает украинцам о победах – "что мы практически готовим обувь к параду на Красной площади в Москве". Но, добавил он, вместо развешивания этой "лапши" надо было заниматься экономикой, "чего сделано не было".Кривонос констатировал, что нынешняя Украина живет за счет дотаций западных партнеров и воюет непосредственно за счет их дотаций — а "потому нужно трезво смотреть на вещи" и быть осторожнее в оптимистических прогнозах.Для оптимизма мало оснований, будущее в тумане. Украинский политик, бывший министр социальной политики Андрей Рева считает, что люди имеют основания беспокоиться о своем будущем, в том числе те, кто сейчас воюет, защищая киевский режим.В интервью журналисту Александру Шелесту он напомнил, что Зеленский в 2019 году получил 73 процента голосов — это были позитивные ожидания, это был кредит доверия. Теперь же, согласно результатам опроса, 72 процента украинских военных считают, что в будущем их "кинут" — это означает, что "кредит доверия использован".Экс-министр подчеркнул, что многие из тех, кто покинул Украину, не хотят возвращаться в страну, поскольку "видят, что проблемы, из-за которых они уезжали, в том числе и до войны, они не только не решены, они еще усугубляются".

https://ukraina.ru/20230816/1048710201.html

https://ukraina.ru/20230815/1048687746.html

https://ukraina.ru/20230811/1048619669.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, война, эксклюзив, владимир зеленский, андрей рева, кривонос, вадим карасев, андрей ермолаев, леонид кучма, олег соскин