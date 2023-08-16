https://ukraina.ru/20230816/1048734226.html

Зеленский попал в тупик из-за неудач ВСУ: что говорили об Украине в мире 16 августа

Зеленский попал в тупик из-за неудач ВСУ: что говорили об Украине в мире 16 августа - 16.08.2023 Украина.ру

Зеленский попал в тупик из-за неудач ВСУ: что говорили об Украине в мире 16 августа

Украина.ру, 16.08.2023

2023-08-16T16:43

2023-08-16T16:43

2023-08-16T16:59

эксклюзив

украина

всу

контрнаступление

владимир зеленский

валерий залужный

переговоры

карин кнайсль

зерновая сделка

турция

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Неудачи на фронте провоцируют раскол в руководстве УкраиныПрезидент Владимир Зеленский попал в безвыходную ситуацию, констатирует американский журнал Newsweek.Долгожданное контрнаступление ВСУ не вызывает восторга, линия обороны российских войск до сих пор не прорвана.«Зеленский стоит перед невозможным выбором: рискнуть всем и пойти ва-банк или принять политическое поражение», — говорится в публикации.Отсутствие прогресса усилило разногласия относительно военной стратегии: если власти страны считают, что армии стоит остановиться на нынешних позициях, закрепить ограниченные успехи и подготовиться к наступлению ВС РФ, то военное командование во главе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным расценивают эти призывы как нетерпение и непонимание и настаивают на продолжении контрнаступления.Настроение ряда украинских чиновников источник издания описывает так: «Есть ощущение, что военные ввели их в заблуждение относительного того, насколько хорошо пройдёт контрнаступление, поскольку им предоставляли чрезмерно радужные оценки. И они недовольны этим».В июле Зеленский критиковал западных партнёров за нерешительность и медлительность поставок современного оружия. Он посетовал, что Украина не смогла начать контрнаступление весной, как планировала, именно из-за недостатка подготовленных бригад, вооружений и боеприпасов.«Вы не сможете победить, пойдя в контрнаступление, без превосходства в артиллерии и авиации. Так что это не должно никого шокировать», — заявил выпускник Военной академии США в Вест-Пойнте Дэн Райс, бывший советником Залужного.Медленными темпами операции обеспокоены не только на Украине.«Остановка без существенного прорыва может быть расценена Западом как серьёзное поражение, а цель Украины по освобождению всей территории в границах 1991 года — как чрезмерно амбициозная. [Неудачи ВСУ также дают] возможность представить Зеленского и его команду как упрямых и ненадёжных партнёров», — пишет Newsweek.Говорить о мире на Украине без России бессмысленноБывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уверена, что проведение большого саммита по Украине прямо сейчас не будет иметь смысла. Тем не менее любая возможность для диалога хороша, поскольку никогда нельзя закрывать каналы, отметила дипломат.«Однако украинцы это сделали, приняв закон о том, что они не будут разговаривать с российским правительством, это закреплено в законе. А встречаться между собой, без всех участников конфликта за столом переговоров, не имеет большого смысла. Это тоже несомненно», — сказала она.Кнайсль предупредила, что потребуется длительный процесс восстановления доверия.Отвечая на вопрос, закончится ли украинский конфликт мирными переговорами, она заявила: «Прежде чем говорить о мире — а это очень благородное слово, — нужно говорить о прекращении огня. Нужно говорить о контроле за прекращением огня, чтобы оно стало настоящим перемирием. И тогда можно говорить о мире».Дипломат после ухода с поста главы МИД Австрии была вынуждена покинуть родину из-за угроз и переехала в Ливан, а сейчас проводит отпуск в деревне Петрушово Рязанской области, где сняла на несколько месяцев небольшой дом, пишет книги и продолжает изучать русский язык.Шансов на перезапуска «зерновой сделки» всё меньшеТурецкий источник российских СМИ рассказал, каковы шансы на возобновление «зерновой сделки», приостановленной по инициативе РФ из-за невыполнения обязательств, касающихся поставок российской продукции на мировой рынок.«Последний инцидент с проверкой российским кораблём судна в Чёрном море даёт понять, что Россия заявляет о намерении контролировать морской трафик и препятствовать тем самым односторонним шагам по "зерновой сделке". Но тут есть две очевидные проблемы. Будет очень сложно контролировать все суда в этом районе, если будет решение именно таким образом осуществлять экспорт зерна. Второе: нынешняя обстановка с безопасностью в Чёрном море ухудшилась ввиду украинских атак на российские корабли и ударов РФ по портам Украины. Это заметно снижает вероятность возобновления "зерновой сделки"», — заявил он.При этом есть опасения, что для возобновления поставок зерна с Украины западные страны усилят давление на Анкару по вопросу регулирования прохода проливов в рамках конвенции Монтрё, закрепляющей суверенитет Турции над проливами Босфор (соединяет Чёрное и Мраморное моря) и Дарданеллы (соединяет Мраморное море с Эгейским), согласно которой военные суда нечерноморских стран общим тоннажем до 30 000 тонн могут находиться в Чёрном море не более 21 суток.«Запад высказывает следующую идею: да, Турция исполняет условия конвенции Монтрё, но пусть торговые суда, которые участвуют в "зерновой сделке", сопровождают до украинских портов корабли НАТО и других западных стран. Однако в таком случае ситуация резко ухудшится, и конфликт между Украиной и Россией в Чёрном море перерастёт в мировой», — добавил источник.

https://ukraina.ru/20230816/1048712373.html

https://ukraina.ru/20230814/1048664129.html

https://ukraina.ru/20230813/1048657797.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, всу, контрнаступление, владимир зеленский, валерий залужный, переговоры, карин кнайсль, зерновая сделка, турция, зарубежье