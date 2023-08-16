https://ukraina.ru/20230816/1048728633.html

На Украине раскрыли группу, разработавшую схему незаконного приобретения госземель

На Украине раскрыли группу, разработавшую схему незаконного приобретения госземель - 16.08.2023 Украина.ру

На Украине раскрыли группу, разработавшую схему незаконного приобретения госземель

На Украине выявили преступную группировку из пятерых участников, завладевшую земельными участками под Киевом. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

2023-08-16T14:57

2023-08-16T14:57

2023-08-16T14:57

новости

украина

киев

организованные преступные группировки

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По данным следствия, присвоив более 1,2 тыс. га земель под Киевом они нанесли ущерб государству в размере 1,8 млрд гривен.Среди подозреваемых бывший заместитель руководителя ГП "Главный научно-исследовательский и проектный институт Землеустройства", двое бывших должностных лиц ГУ Госгеокадастра в Киевской области и двое физических лиц, связанных с Госгеокадастром.Преступники в 2018-2019 гг. разработали схему, как завладеть сельскохозяйственными землями, находившимися в постоянном пользовании государственных предприятий на территории Киевской области. Они подыскивали участников боевых действий, имеющих право на безвозмездное получение земельного участка.Как сообщало издание Украина.ру, ранее депутата киевского городского совета заподозрили в том, что в 2022 году он задекларировал 300 тысяч долларов как подарок от матери. Однако, как показало следствие, документов, которые подтвердили бы это не обнаружено. К тому же, мать депутата не обладает доходами, которые позволили бы ей сэкономить такую сумму.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, киев, организованные преступные группировки