На Украине раскрыли группу, разработавшую схему незаконного приобретения госземель - 16.08.2023 Украина.ру
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На Украине раскрыли группу, разработавшую схему незаконного приобретения госземель
На Украине раскрыли группу, разработавшую схему незаконного приобретения госземель - 16.08.2023 Украина.ру
На Украине раскрыли группу, разработавшую схему незаконного приобретения госземель
На Украине выявили преступную группировку из пятерых участников, завладевшую земельными участками под Киевом. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
2023-08-16T14:57
2023-08-16T14:57
новости
украина
киев
организованные преступные группировки
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По данным следствия, присвоив более 1,2 тыс. га земель под Киевом они нанесли ущерб государству в размере 1,8 млрд гривен.Среди подозреваемых бывший заместитель руководителя ГП "Главный научно-исследовательский и проектный институт Землеустройства", двое бывших должностных лиц ГУ Госгеокадастра в Киевской области и двое физических лиц, связанных с Госгеокадастром.Преступники в 2018-2019 гг. разработали схему, как завладеть сельскохозяйственными землями, находившимися в постоянном пользовании государственных предприятий на территории Киевской области. Они подыскивали участников боевых действий, имеющих право на безвозмездное получение земельного участка.Как сообщало издание Украина.ру, ранее депутата киевского городского совета заподозрили в том, что в 2022 году он задекларировал 300 тысяч долларов как подарок от матери. Однако, как показало следствие, документов, которые подтвердили бы это не обнаружено. К тому же, мать депутата не обладает доходами, которые позволили бы ей сэкономить такую сумму.
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новости, украина, киев, организованные преступные группировки
Новости, Украина, Киев, организованные преступные группировки

На Украине раскрыли группу, разработавшую схему незаконного приобретения госземель

14:57 16.08.2023
 
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На Украине выявили преступную группировку из пятерых участников, завладевшую земельными участками под Киевом. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
По данным следствия, присвоив более 1,2 тыс. га земель под Киевом они нанесли ущерб государству в размере 1,8 млрд гривен.
Среди подозреваемых бывший заместитель руководителя ГП "Главный научно-исследовательский и проектный институт Землеустройства", двое бывших должностных лиц ГУ Госгеокадастра в Киевской области и двое физических лиц, связанных с Госгеокадастром.
Преступники в 2018-2019 гг. разработали схему, как завладеть сельскохозяйственными землями, находившимися в постоянном пользовании государственных предприятий на территории Киевской области. Они подыскивали участников боевых действий, имеющих право на безвозмездное получение земельного участка.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее депутата киевского городского совета заподозрили в том, что в 2022 году он задекларировал 300 тысяч долларов как подарок от матери. Однако, как показало следствие, документов, которые подтвердили бы это не обнаружено. К тому же, мать депутата не обладает доходами, которые позволили бы ей сэкономить такую сумму.
доллары чемодан деньги
12:13
Депутату киевского горсовета не верят, что мать подарила ему 300 тысяч долларовВ подарок от матери депутат Киевского городского совета получил 300 тысяч долларов. Об этом 15 августа сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины
 
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