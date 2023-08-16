Депутат Госдумы призвал выяснить, откуда у CNN кадры с камер на Крымском мосту - 16.08.2023 Украина.ру
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Депутат Госдумы призвал выяснить, откуда у CNN кадры с камер на Крымском мосту
Депутат Госдумы призвал выяснить, откуда у CNN кадры с камер на Крымском мосту - 16.08.2023 Украина.ру
Депутат Госдумы призвал выяснить, откуда у CNN кадры с камер на Крымском мосту
Американский телеканал CNN выложил в сеть кадры июльского подрыва Крымского моста. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обратился к правоохранительных органам России с просьбой выяснить, как именно к журналистам попало это видео. Об этом 16 августа написало агентство РИА Новости
2023-08-16T13:53
2023-08-16T13:53
новости
крымский мост
кадры
теракт
сбу
cnn
государственная дума рф
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"Обращаюсь к правоохранительным органам Российской Федерации с просьбой провести проверку на предмет передачи данных с камер видеонаблюдения на Крымском мосту посторонним лицам, непосредственно противнику, так как это несет угрозу национальной безопасности нашей страны"Американский телеканал CNN 16 августа выложил в сеть кадры июльского подрыва Крымского моста. Примечательно, что в репортаже были использованы съемки как с самих дронов, атаковавших переправу, так и видео с камер наблюдения самого моста."Такой эксклюзив репортерам CNN могли передать только спецслужбы США, которые плотно сотрудничают (руководят) СБУ (Служба безопасности Украины - Ред.), ГУР (Главное управление разведки Украины - Ред.) и остальными организациями такого типа на Украине. Америка участвует во всех терактах против России и для этих ублюдков это проходит безнаказанно", - прокомментировал ситуацию военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.Крымский мост подвергался атаке террористов уже дважды. Первый раз взрыв на переправе произошел 8 октября 2022 года. Тогда погибли четыре человека. Два автомобильных пролета моста были разрушены.Второй раз мост подвергся атаке 17 июля текущего года. В результате погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила серьезные травмы. Была повреждена автодорожная часть переправы.Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить ответ на эти теракты. И начиная с 9 октября ВС РФ наносят удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины.
https://ukraina.ru/20230816/1048718006.html
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новости, крымский мост, кадры, теракт, сбу, cnn, государственная дума рф
Новости, Крымский мост, кадры, теракт, СБУ, CNN, Государственная дума РФ

Депутат Госдумы призвал выяснить, откуда у CNN кадры с камер на Крымском мосту

13:53 16.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста после ЧП
Обстановка у Крымского моста после ЧП - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Американский телеканал CNN выложил в сеть кадры июльского подрыва Крымского моста. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обратился к правоохранительных органам России с просьбой выяснить, как именно к журналистам попало это видео. Об этом 16 августа написало агентство РИА Новости
"Обращаюсь к правоохранительным органам Российской Федерации с просьбой провести проверку на предмет передачи данных с камер видеонаблюдения на Крымском мосту посторонним лицам, непосредственно противнику, так как это несет угрозу национальной безопасности нашей страны"
Американский телеканал CNN 16 августа выложил в сеть кадры июльского подрыва Крымского моста. Примечательно, что в репортаже были использованы съемки как с самих дронов, атаковавших переправу, так и видео с камер наблюдения самого моста.
"Такой эксклюзив репортерам CNN могли передать только спецслужбы США, которые плотно сотрудничают (руководят) СБУ (Служба безопасности Украины - Ред.), ГУР (Главное управление разведки Украины - Ред.) и остальными организациями такого типа на Украине. Америка участвует во всех терактах против России и для этих ублюдков это проходит безнаказанно", - прокомментировал ситуацию военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.
Обстановка у Крымского моста после ЧП - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
10:46
Такое им мог передать только один источник: CNN опубликовал кадры июльского подрыва Крымского мостаАмериканский телеканал CNN выложил в сеть кадры июльского подрыва Крымского моста. Такой материал журналистам могли передать только спецслужбы США, уверен военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко. Об этом он написал в своем телеграм-канале 16 августа
Крымский мост подвергался атаке террористов уже дважды. Первый раз взрыв на переправе произошел 8 октября 2022 года. Тогда погибли четыре человека. Два автомобильных пролета моста были разрушены.
Второй раз мост подвергся атаке 17 июля текущего года. В результате погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила серьезные травмы. Была повреждена автодорожная часть переправы.
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить ответ на эти теракты. И начиная с 9 октября ВС РФ наносят удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины.
В порт Одессы вошли военные корабли НАТО - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
09:46
Одесские порты снова стали целью российских дроновВ ночь на 16 августа ВС РФ нанесли удары по портам Одесской области. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на главу Одесской военной администрации Олега Кипера
 
НовостиКрымский мосткадрытерактСБУCNNГосударственная дума РФ
 
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