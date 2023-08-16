https://ukraina.ru/20230816/1048727775.html

Депутат Госдумы призвал выяснить, откуда у CNN кадры с камер на Крымском мосту

Депутат Госдумы призвал выяснить, откуда у CNN кадры с камер на Крымском мосту - 16.08.2023 Украина.ру

Депутат Госдумы призвал выяснить, откуда у CNN кадры с камер на Крымском мосту

Американский телеканал CNN выложил в сеть кадры июльского подрыва Крымского моста. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обратился к правоохранительных органам России с просьбой выяснить, как именно к журналистам попало это видео. Об этом 16 августа написало агентство РИА Новости

2023-08-16T13:53

2023-08-16T13:53

2023-08-16T13:53

новости

крымский мост

кадры

теракт

сбу

cnn

государственная дума рф

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"Обращаюсь к правоохранительным органам Российской Федерации с просьбой провести проверку на предмет передачи данных с камер видеонаблюдения на Крымском мосту посторонним лицам, непосредственно противнику, так как это несет угрозу национальной безопасности нашей страны"Американский телеканал CNN 16 августа выложил в сеть кадры июльского подрыва Крымского моста. Примечательно, что в репортаже были использованы съемки как с самих дронов, атаковавших переправу, так и видео с камер наблюдения самого моста."Такой эксклюзив репортерам CNN могли передать только спецслужбы США, которые плотно сотрудничают (руководят) СБУ (Служба безопасности Украины - Ред.), ГУР (Главное управление разведки Украины - Ред.) и остальными организациями такого типа на Украине. Америка участвует во всех терактах против России и для этих ублюдков это проходит безнаказанно", - прокомментировал ситуацию военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.Крымский мост подвергался атаке террористов уже дважды. Первый раз взрыв на переправе произошел 8 октября 2022 года. Тогда погибли четыре человека. Два автомобильных пролета моста были разрушены.Второй раз мост подвергся атаке 17 июля текущего года. В результате погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила серьезные травмы. Была повреждена автодорожная часть переправы.Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить ответ на эти теракты. И начиная с 9 октября ВС РФ наносят удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины.

https://ukraina.ru/20230816/1048718006.html

https://ukraina.ru/20230816/1048716231.html

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новости, крымский мост, кадры, теракт, сбу, cnn, государственная дума рф