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Сын украинского мэра избежал фронта, прикинувшись психически больным - журналист
Сын украинского мэра избежал фронта, прикинувшись психически больным - журналист - 16.08.2023 Украина.ру
Сын украинского мэра избежал фронта, прикинувшись психически больным - журналист
Один из сыновей мэра города Изюм Харьковской области Валерия Марченко не попал под мобилизацию благодаря справке от психиатра. Об этом 16 августа написал в своих соцсетях украинский журналист Дмитрий Беспалый
2023-08-16T13:49
2023-08-16T13:49
2023-08-16T13:49
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По информации журналиста, "белый билет" был выписан младшему лейтенанту запаса на основании диагноза психиатра "расстройство психики и поведения".В конце прошлого года местные СМИ брали у Марченко интервью, в котором в том числе спросили, кто из его родственников служит. Тогда мэр признался, что среди его близких таких нет.На днях британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.Также в публикации отмечается, что распоряжение Владимира Зеленского решить эту проблему путем массового увольнения начальников областных военкоматов страны вряд ли даст какой-либо результат.СБУ регулярно раскрывает все новые и новые схемы получить "белый билет". Так, во вторник, 15 июля, ведомство сообщило об аресте главаря преступной группы, торговавшей поддельными свидетельствами о рождении. Всем желающим за сумму от четырех тысяч долларов "делали" статус многодетного отца.На прошлой неделе Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.Чуть позже, в субботу, 12 августа, американская газета New York Times написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, украина, сын, мэр, психиатрия
Сын украинского мэра избежал фронта, прикинувшись психически больным - журналист
Один из сыновей мэра города Изюм Харьковской области Валерия Марченко не попал под мобилизацию благодаря справке от психиатра. Об этом 16 августа написал в своих соцсетях украинский журналист Дмитрий Беспалый
По информации журналиста, "белый билет" был выписан младшему лейтенанту запаса на основании диагноза психиатра "расстройство психики и поведения".
В конце прошлого года местные СМИ брали у Марченко интервью, в котором в том числе спросили, кто из его родственников служит. Тогда мэр признался, что среди его близких таких нет.
На днях британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.
Также в публикации отмечается, что распоряжение Владимира Зеленского решить эту проблему путем массового увольнения начальников областных военкоматов страны вряд ли даст какой-либо результат.
СБУ регулярно раскрывает все новые и новые схемы получить "белый билет". Так, во вторник, 15 июля, ведомство сообщило об аресте главаря преступной группы, торговавшей поддельными свидетельствами о рождении. Всем желающим за сумму от четырех тысяч долларов "делали" статус многодетного отца.
На прошлой неделе Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.
Чуть позже, в субботу, 12 августа, американская газета New York Times написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.