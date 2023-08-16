https://ukraina.ru/20230816/1048724742.html

"Не хотят быть пушечным мясом". Главное на Украине на 13.00 16 августа

"Не хотят быть пушечным мясом". Главное на Украине на 13.00 16 августа - 16.08.2023 Украина.ру

"Не хотят быть пушечным мясом". Главное на Украине на 13.00 16 августа

Украина.ру, 16.08.2023

2023-08-16T13:02

2023-08-16T13:02

2023-08-16T13:02

эксклюзив

украина

всу

вс рф

евгений балицкий

ирина верещук

андрей ермак

владимир зеленский

нато

днр

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Киевский режим подтягивает резервы и готовит серию атак. Украинские беспилотники уничтожены над территорией России. Бои продолжаются, потери ВСУ растут — некоторые украинские военнослужащие отказываются идти на верную смерть.Ситуация на линии боевого соприкосновения по-прежнему напряженная, говорить о провале контрнаступления ВСУ пока рано. По информации военкоров, украинские формирования перебрасывают резервы и вводят новые формирования для готовящихся ударов на южном направлении.Тактика действий ВСУ позволяет предположить, что противник ведет разведку боем, пытаясь выявить огневые точки ВС РФ. Об этом пишет военкор Александр Харченко в телеграм-канале "Свидетели Байрактара".Военкор отметил, что ВСУ по силам взять Работино, "если навалятся массой техники". Скорее всего, попытки будут, поскольку, по его словам, "украинцам как воздух нужна хоть какая-то победа".Военкор отметил, что все его собеседники сходятся во мнении, что до конца октября ВСУ точно будут атаковать, они вполне способны подготовить несколько мощных атак – "так что не стоит расслабляться, впереди жаркие бои".Но есть признаки усталости в рядах ВСУ. Два из трех аэромобильных батальонов ВСУ отказались участвовать в наступательных действиях, сообщил 16 мая в своем телеграм-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Он уточнил, что это пятьсот человек, "которые устали видеть смерти своих сослуживцев и не хотят быть пушечным мясом".Балицкий добавил, что "только за ночь на запорожском направлении полегли еще 132 человека из числа солдат ВСУ". По его словам, атакующие "не доходят даже до первой позиции и отдают свои жизни в угоду западным командирам"."Потери у противника колоссальные, на убой отправляют обычных украинских мобилизованных", – заявил врио губернатора.Ранее Балицкий сообщал, что командование ВСУ не прекращает попыток движения на позиции ВС РФ, "практически ежедневно бросают от 40 до 100 человек на убой, возвращаются на свои позиции не больше 20 процентов и почти не возвращается техника".Кстати, Минобороны РФ показало видео с кадрами уничтожения 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки американского производства "Паладин", которую ВСУ использовали в Запорожской области.Отмечается, что замаскированную позицию выявил расчет беспилотников, сообщает 16 августа РИА Новости.Минобороны РФ также сообщает об обнаружении и уничтожении российскими системами ПВО украинского беспилотника самолетного типа над территорией Крыма. Ранее три украинских беспилотника были обнаружены и уничтожены над Калужской областью России.Практически во всех регионах Украины периодически объявляются воздушные тревоги.Власти Харькова заявили утром 16 августа о появлениях российских беспилотников и призвали горожан оставаться в укрытиях. Местные паблики сообщают о взрывах в районе железнодорожного вокзала. Пишут, что там расположены склады ВСУ. Кроме того, через Харьков сейчас перебрасывают силы ВСУ ля отражения атак ВС РФ под Купянском.Растет число пострадавших в результате боевых действий на Донбассе. Накануне ВСУ более сорока раз атаковали территорию ДНР, под огнем оказались Донецк, Макеевка, Александровка, Горловка, Ясиноватая и Ясиноватский район, сообщает Донецкое агентство новостей.По информации мэра Донецка Алексея Кулемзина, в Кировском районе мирный житель получил ранение в результате подрыва на запрещенной украинской противопехотной мине "Лепесток". А в Ворошиловском районе на такую мину наехал грузовик, последствия уточняются.Всего с лета прошлого года в ДНР произошло уже 128 подрывов на таких минах, среди пострадавших – 11 детей. Три человека от полученных травм скончались, информирует "ДАН".В пабликах и в сетевых сообществах Украины активно обсуждают информацию о проекте "членство Украины в НАТО в обмен на территории".Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Киев может получить членство в Альянсе в обмен на уступку части территорий России — будто бы это может быть частью сделки по прекращению конфликта.По его словам, переговоры о послевоенном статусе Украины идут и вопрос об уступке части территорий поднимает не только он.В связи с этим заявлением телеграм-канал ЗеРада задается вопросами, сколько именно территорий отдаст Украина в обмен на членство в НАТО, будет ли санитарная зона и — как Зеленский и Ермак об этом скажут народу?Главный же вопрос: а зачем тогда все это было?Впрочем, все это пока – из сферы политических гипотез. Тем временем вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук— а о ней украинские СМИ пишут как о вполне вероятном претенденте на пост министра обороны Украины — в своем телеграм-канале призывает украинцев настраиваться "на продолжительную и тяжелую войну".По ее мнению, конфликт не закончится ни в этом году, ни будущей весной.

https://ukraina.ru/20230816/1048715164.html

https://ukraina.ru/20230815/1048711515.html

https://ukraina.ru/20230816/1048717674.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, всу, вс рф, евгений балицкий, ирина верещук, андрей ермак, владимир зеленский, нато, днр, беспилотники, потери