Изгнанный из "Слуги народа" муж Барби похвастался своим патриотизмом, но получил порцию жесткой критики - 16.08.2023 Украина.ру
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Изгнанный из "Слуги народа" муж Барби похвастался своим патриотизмом, но получил порцию жесткой критики
Изгнанный из "Слуги народа" муж Барби похвастался своим патриотизмом, но получил порцию жесткой критики - 16.08.2023 Украина.ру
Изгнанный из "Слуги народа" муж Барби похвастался своим патриотизмом, но получил порцию жесткой критики
Экс-депутат Верховной Рады и телеведущий Николай Тищенко публично объявил, что встал на "защиту Родины". Об этом бывший "слуга народа" заявил в TikTok
2023-08-16T13:34
2023-08-16T13:34
новости
николай тищенко
барби
таиланд
слуга народа
фракция
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Однако патриотический порыв скандального политика не оценили националистически настоянные сограждане. Они порекомендовали Тищенко отправится в окопы под Артемовском, Запорожьем и Купянском, где ВСУ безуспешно пытаются прорвать оборону российских войск и удержать при этом свои позиции.Супруга Николая Тищенко блогер Алла Барановская, эксплуатирующая образ куклы Барби, ранее заявляла, что ее муж воевать не боится, но по закону отправиться на фронт не может, так как депутаты парламента мобилизации не подлежат.ТСК "Нацресурс", который возглавляет Тищенко, занимается раскрытием и расследованием фактов неэффективной деятельности Государственного агентства лесных ресурсов Украины.Поездка в Таиланд в январе этого года во время военного положения стоила политической карьеры зампредседателю фракции "Слуга народа".По решению Совета нацбезопасности и обороны депутаты парламента и другие чиновники могут выезжать за пределы Украины во время военного положения исключительно по служебной необходимости. Тищенко был уволен с должности зампредседателя фракции и исключен из партии "Слуга народа".По словам же самого Тищенко, руководство страны было в курсе, куда он отправился, а его визит в Бангкок был рабочим, поскольку там он встретился с представителями украинской общины.Недавно правящая фракция избавилась от депутатов Анатолия Гунько и Богдана Торохтия. Гунько погорел на взятке за "правильное" решение вопроса по передаче в аренду государственных земель", а Торохтий попался на покупке элитной недвижимости и машин.
https://ukraina.ru/20230816/1048721175.html
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новости, николай тищенко, барби, таиланд, слуга народа, фракция
Новости, Николай Тищенко, Барби, Таиланд, Слуга народа, фракция

Изгнанный из "Слуги народа" муж Барби похвастался своим патриотизмом, но получил порцию жесткой критики

13:34 16.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Николай ТищенкоНиколай Тищенко
Николай Тищенко - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Николай Тищенко
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Экс-депутат Верховной Рады и телеведущий Николай Тищенко публично объявил, что встал на "защиту Родины". Об этом бывший "слуга народа" заявил в TikTok
"Еще 4 ботофермы. Понедельник день тяжелый, но работа у меня такая – страну защищать. Работает ТСК "Нацресурс", - написал он.
Однако патриотический порыв скандального политика не оценили националистически настоянные сограждане. Они порекомендовали Тищенко отправится в окопы под Артемовском, Запорожьем и Купянском, где ВСУ безуспешно пытаются прорвать оборону российских войск и удержать при этом свои позиции.
Супруга Николая Тищенко блогер Алла Барановская, эксплуатирующая образ куклы Барби, ранее заявляла, что ее муж воевать не боится, но по закону отправиться на фронт не может, так как депутаты парламента мобилизации не подлежат.
ТСК "Нацресурс", который возглавляет Тищенко, занимается раскрытием и расследованием фактов неэффективной деятельности Государственного агентства лесных ресурсов Украины.
Поездка в Таиланд в январе этого года во время военного положения стоила политической карьеры зампредседателю фракции "Слуга народа".
По решению Совета нацбезопасности и обороны депутаты парламента и другие чиновники могут выезжать за пределы Украины во время военного положения исключительно по служебной необходимости. Тищенко был уволен с должности зампредседателя фракции и исключен из партии "Слуга народа".
По словам же самого Тищенко, руководство страны было в курсе, куда он отправился, а его визит в Бангкок был рабочим, поскольку там он встретился с представителями украинской общины.
Недавно правящая фракция избавилась от депутатов Анатолия Гунько и Богдана Торохтия. Гунько погорел на взятке за "правильное" решение вопроса по передаче в аренду государственных земель", а Торохтий попался на покупке элитной недвижимости и машин.
доллары чемодан деньги
12:13
Депутату киевского горсовета не верят, что мать подарила ему 300 тысяч долларовВ подарок от матери депутат Киевского городского совета получил 300 тысяч долларов. Об этом 15 августа сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины
 
НовостиНиколай ТищенкоБарбиТаиландСлуга народафракция
 
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