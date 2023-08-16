Порно и наркотики. Какую Украину строит Зеленский - 16.08.2023 Украина.ру
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Порно и наркотики. Какую Украину строит Зеленский
Порно и наркотики. Какую Украину строит Зеленский - 16.08.2023 Украина.ру
Порно и наркотики. Какую Украину строит Зеленский
Во вторник, 15 августа, украинский депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что на Украине собираются легализовать порнографию
2023-08-16T13:02
2023-08-16T13:41
эксклюзив
украина
владимир зеленский
порно
наркотики
легализация
всу
ярослав железняк
бужанский
александр дубинский
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Железняк призвал нардепов подписывать законопроект и "разгрузить правоохранительные органы от "контрольных закупок" у вебкам-моделей".Полицейские на Украине действительно зачастую занимаются просмотрами порнороликов, после чего шантажируют порноактрис и владельцев порностудий, вымогая у тех деньги."Цена вопрос колеблется от 10 тысяч долларов в городках до 50 тысяч долларов в крупных городах. Иногда правоохранители предлагают "абонемент" за 1-3 тысячи долларов в месяц, чтобы студия попала в список "оставьте их в покое", – говорит Ги Де Смет, региональный менеджер порностудии САМ4 по Восточной Европе.По его подсчетам, на Украине работают около 600 вебкам-студий САМ4, производящих эротический и порнографический контент, а общее количество работающих там моделей более 25 тысяч. И это не единственная платформа с таким контентом.Каждый день сотни украинских мужчин гибнут в окопах или становятся калеками. Поскольку на украинское государство их родственницы положиться не могут, лишившись кормильца, многие идут в порноиндустрию или на панель.Новым законопроектом предлагают пересмотреть действие двух статей Уголовного кодекса: 301-й, которая касается ввоза, производства и распространения порнографии, а также 302-й, которая касается организации "мест разврата", то есть борделей.Сейчас на Украине за изготовление и распространение порнографии карают либо штрафом до 68 тысяч гривен, либо тюремным сроком до трех лет. Тем не менее, тысячи украинок и украинцев работают в порноиндустрии, а украинские порностудии и порносайты активно помогают ВСУ.Автор законопроекта Ярослав Железняк сам признает, что порнография превратилась в инструмент финансирования ВСУ."Наш бюджет получает миллионы гривен от платформ со "взрослым" контентом, а через Onlyfans собирают донаты на ВСУ. Если мы считаем порно преступлением, то мы или сами становимся преступниками, или у нас шизофрения", – утверждает депутат.По официальным данным, за первое полугодие 2023 года компания Onlyfansперечислила в украинский бюджет 34 миллиона гривен подоходного налога.Народный депутат Максим Бужанский считает легализацию порно продолжением политики декоммунизации, так как "действующие нормы закона о порнографии сохранились со времен СССР, когда в обществе господствовала совсем иная система моральных ценностей".Вероятно, советской морали нахваталась и такая страна, как Исландия, где порнография полностью запрещена. Вместе с тем депутат признает, что открывается возможность для создания новых институций."Надеюсь, авторы закона о декриминализации не забудут внести в него создание службы порно-инспекторов, и порно-конкурсной комиссии с участием международных экспертов", – иронизирует Бужанский.После недавнего одобрения в первом чтении законопроекта о легализации марихуаны украинцы недоумевают, почему эти вопросы вдруг именно сейчас стали актуальными.Обычно украинские депутаты выносят на обсуждение какие-нибудь скандальные законопроекты, когда дела в стране идут плохо, а народ надо чем-то отвлечь.Украинский Telegram-канал "ЗеРада" считает, что легализации порноиндустрии от Украины требуют западные партнеры."На самом деле Зеленский не может противостоять "глобальным тенденциям". Вопрос с порно, как и запрет церкви, продвижение в школах "политики равноправия и терпимости" – вне его реальной компетенции.Да, в целом властям выгодно декриминализация порно в стране с одними из самых красивых женщин на планете. В перспективе это позволит создать в Украине целую порноиндустрию, как сейчас существует в Чехии.Следующий шаг - легализация проституции", – пишет "ЗеРада".Опальный украинский депутат Александр Дубинский считает, что Зеленский сознательно делает из страны бордель."Помимо легализации марихуаны и распродажи под плантации украинской земли, Слуги Народа решили декриминализировать порно. Не припоминаю, чтобы Зеленский обещал нам в своей избирательной программе превратить страну в бордель и наркопритон одновременно. Но, по факту, получается именно так", - заявил Дубинский.Тему легализации порнографии и проституции активно лоббирует Офис эффективного регулирования BRDO – экспертный центр, который финансируется Евросоюзом.Глава сектора IT и телекоммуникаций этого Офиса Игорь Самоходский выступает за легализацию порнографии под предлогом увеличения занятости населения."В сфере порно – низкий порог входа. Достаточно иметь вебкамеру и доступ к интернету. Если человек резко теряет доход или жилье, то в первые месяцы это позволит что-нибудь заработать – нравится это кому-то или нет", – объясняет Самоходский.Также, по его словам, порноиндустрия может стать основой экономики, так как для производства порнографии не нужно строить заводы, по которым может прилететь ракета.Организация борделей тоже не требует строительства заводов, но тему легализации проституции украинские депутаты пока оставили на потом.В целом же в команде Зеленского и его западных инструкторов четко прослеживается идеальная для них экономическая модель для Украины: наркотики, порнография, казино для обслуживания богатых европейцев. И не нужно никаких шахт, заводов и фабрик.Половина населения – на убой, половина – на панель.
https://ukraina.ru/20220810/1037488456.html
https://ukraina.ru/20230701/1047738606.html
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эксклюзив, украина, владимир зеленский, порно, наркотики, легализация, всу, ярослав железняк, бужанский, александр дубинский
Эксклюзив, Украина, Владимир Зеленский, порно, наркотики, легализация, ВСУ, Ярослав Железняк, Бужанский, Александр Дубинский

Порно и наркотики. Какую Украину строит Зеленский

13:02 16.08.2023 (обновлено: 13:41 16.08.2023)
 
© Adam Sakuray / flickr
© Adam Sakuray / flickr
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Во вторник, 15 августа, украинский депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что на Украине собираются легализовать порнографию
Железняк призвал нардепов подписывать законопроект и "разгрузить правоохранительные органы от "контрольных закупок" у вебкам-моделей".
Полицейские на Украине действительно зачастую занимаются просмотрами порнороликов, после чего шантажируют порноактрис и владельцев порностудий, вымогая у тех деньги.
"Цена вопрос колеблется от 10 тысяч долларов в городках до 50 тысяч долларов в крупных городах. Иногда правоохранители предлагают "абонемент" за 1-3 тысячи долларов в месяц, чтобы студия попала в список "оставьте их в покое", – говорит Ги Де Смет, региональный менеджер порностудии САМ4 по Восточной Европе.
По его подсчетам, на Украине работают около 600 вебкам-студий САМ4, производящих эротический и порнографический контент, а общее количество работающих там моделей более 25 тысяч. И это не единственная платформа с таким контентом.
Каждый день сотни украинских мужчин гибнут в окопах или становятся калеками. Поскольку на украинское государство их родственницы положиться не могут, лишившись кормильца, многие идут в порноиндустрию или на панель.
Новым законопроектом предлагают пересмотреть действие двух статей Уголовного кодекса: 301-й, которая касается ввоза, производства и распространения порнографии, а также 302-й, которая касается организации "мест разврата", то есть борделей.
Сейчас на Украине за изготовление и распространение порнографии карают либо штрафом до 68 тысяч гривен, либо тюремным сроком до трех лет. Тем не менее, тысячи украинок и украинцев работают в порноиндустрии, а украинские порностудии и порносайты активно помогают ВСУ.
- РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа 2022, 12:17
"Идеальный шанс": Зеленский решит судьбу украинского порноПетицию о легализации на Украине эротики и порнографии подписали свыше 25 тысяч человек, теперь на нее должен ответить Владимир Зеленский
Автор законопроекта Ярослав Железняк сам признает, что порнография превратилась в инструмент финансирования ВСУ.
"Наш бюджет получает миллионы гривен от платформ со "взрослым" контентом, а через Onlyfans собирают донаты на ВСУ. Если мы считаем порно преступлением, то мы или сами становимся преступниками, или у нас шизофрения", – утверждает депутат.
По официальным данным, за первое полугодие 2023 года компания Onlyfansперечислила в украинский бюджет 34 миллиона гривен подоходного налога.
Народный депутат Максим Бужанский считает легализацию порно продолжением политики декоммунизации, так как "действующие нормы закона о порнографии сохранились со времен СССР, когда в обществе господствовала совсем иная система моральных ценностей".
Вероятно, советской морали нахваталась и такая страна, как Исландия, где порнография полностью запрещена. Вместе с тем депутат признает, что открывается возможность для создания новых институций.
"Надеюсь, авторы закона о декриминализации не забудут внести в него создание службы порно-инспекторов, и порно-конкурсной комиссии с участием международных экспертов", – иронизирует Бужанский.
После недавнего одобрения в первом чтении законопроекта о легализации марихуаны украинцы недоумевают, почему эти вопросы вдруг именно сейчас стали актуальными.
Обычно украинские депутаты выносят на обсуждение какие-нибудь скандальные законопроекты, когда дела в стране идут плохо, а народ надо чем-то отвлечь.
Украинский Telegram-канал "ЗеРада" считает, что легализации порноиндустрии от Украины требуют западные партнеры.
"На самом деле Зеленский не может противостоять "глобальным тенденциям". Вопрос с порно, как и запрет церкви, продвижение в школах "политики равноправия и терпимости" вне его реальной компетенции.
Да, в целом властям выгодно декриминализация порно в стране с одними из самых красивых женщин на планете. В перспективе это позволит создать в Украине целую порноиндустрию, как сейчас существует в Чехии.
Следующий шаг - легализация проституции", – пишет "ЗеРада".
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1 июля, 12:02
"Последний гвоздь в крышку гроба": Володин объяснил, чем обернется легализация марихуаны на УкраинеСпикер Госдумы России Вячеслав Володин 1 июля в своем телеграм-канале заявил, что легализация президентом Украины Владимиром Зеленским марихуаны вобьет последний гвоздь в крышку гроба государственности страны
Опальный украинский депутат Александр Дубинский считает, что Зеленский сознательно делает из страны бордель.
"Помимо легализации марихуаны и распродажи под плантации украинской земли, Слуги Народа решили декриминализировать порно. Не припоминаю, чтобы Зеленский обещал нам в своей избирательной программе превратить страну в бордель и наркопритон одновременно. Но, по факту, получается именно так", - заявил Дубинский.
Тему легализации порнографии и проституции активно лоббирует Офис эффективного регулирования BRDO – экспертный центр, который финансируется Евросоюзом.
Глава сектора IT и телекоммуникаций этого Офиса Игорь Самоходский выступает за легализацию порнографии под предлогом увеличения занятости населения.
"В сфере порно – низкий порог входа. Достаточно иметь вебкамеру и доступ к интернету. Если человек резко теряет доход или жилье, то в первые месяцы это позволит что-нибудь заработать – нравится это кому-то или нет", – объясняет Самоходский.
Также, по его словам, порноиндустрия может стать основой экономики, так как для производства порнографии не нужно строить заводы, по которым может прилететь ракета.
Организация борделей тоже не требует строительства заводов, но тему легализации проституции украинские депутаты пока оставили на потом.
11 апреля, 16:13
"Проституция превратилась в бренд Украины". В Европе рассказали об украинском секс-бизнесеМассовая миграция в Европу привела к тяжелым социальным последствиям для украинских беженцев. Многие молодые украинки оказались вовлечены в так называемую сферу сексуальных услуг, как это называют сегодня в Евросоюзе
В целом же в команде Зеленского и его западных инструкторов четко прослеживается идеальная для них экономическая модель для Украины: наркотики, порнография, казино для обслуживания богатых европейцев. И не нужно никаких шахт, заводов и фабрик.
Половина населения – на убой, половина – на панель.
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Дуглас Макгрегор Бывшего советник Пентагона
 
ЭксклюзивУкраинаВладимир ЗеленскийпорнонаркотикилегализацияВСУЯрослав ЖелезнякБужанскийАлександр Дубинский
 
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