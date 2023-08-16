https://ukraina.ru/20230816/1048722438.html

Американская рэп-исполнительница попала в скандал из-за "оскорбительной" строчки о Зеленском

Американская рэп-исполнительница попала в скандал из-за "оскорбительной" строчки о Зеленском - 16.08.2023 Украина.ру

Американская рэп-исполнительница попала в скандал из-за "оскорбительной" строчки о Зеленском

Американская рэп и хип-хоп исполнительница Noname (Фатима Варнер) выпустила совместный трек с рэпером Jay Electronica (Тимоти Тедфорд), после которого на дуэт обрушились обвинения в антисемитизме и оскорблении президента Украины Владимира Зеленского

2023-08-16T13:13

2023-08-16T13:13

2023-08-16T13:13

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владимир зеленский

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Текст нового совместного трека артистов – песни Balloons вызвал общественный резонанс в США, Noname призвали извиниться за антисемитизм, она отказалась, отвергнув обвинения в ксенофобии, расизме и дискриминационных высказываниях о евреях. Об этом накануне написало издание Complex.Украинские СМИ обратили внимание на другую строчку в песне:"Бей нас, береги голову в окружении враговЯ Пинк Флойд в Берлине, я разрушаю стенуЛицом к лицу, держу пари, Мэри, дьявол, проверит меня.И какой-нибудь гребаный мальчик 85-го года подбегал и давил на меня.Это все розыгрыш, совсем простой, шутка как у ЗеленскогоИмамы, раввины и, кстати, ПапаНе мог остановить мою лодку, Бог цитирует цитаты сенсеевЕсли кто-нибудь спросит, скажи им, что меня прислал Фаррахан"Украинцы тоже потребовали, чтобы Noname извинилась, но на это артистка не отвечла.Куплет, в котором упоминается Зеленский читает Jay Electronica, которого также обвинили в антисемитизме, и с ним это случается не впервые.В целом, в песне критически упоминаются мировые религии, включая иудаизм, что и послужило причиной обвинений. Однако сама Noname позиционирует свои взгляды как атеистические и антикапиталистические.

https://ukraina.ru/20230728/1048331049.html

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новости, скандал, рэп, музыка, сша, владимир зеленский