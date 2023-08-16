Американская рэп-исполнительница попала в скандал из-за "оскорбительной" строчки о Зеленском - 16.08.2023 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20230816/1048722438.html
Американская рэп-исполнительница попала в скандал из-за "оскорбительной" строчки о Зеленском
Американская рэп-исполнительница попала в скандал из-за "оскорбительной" строчки о Зеленском - 16.08.2023 Украина.ру
Американская рэп-исполнительница попала в скандал из-за "оскорбительной" строчки о Зеленском
Американская рэп и хип-хоп исполнительница Noname (Фатима Варнер) выпустила совместный трек с рэпером Jay Electronica (Тимоти Тедфорд), после которого на дуэт обрушились обвинения в антисемитизме и оскорблении президента Украины Владимира Зеленского
2023-08-16T13:13
2023-08-16T13:13
культура
новости
скандал
рэп
музыка
сша
владимир зеленский
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Текст нового совместного трека артистов – песни Balloons вызвал общественный резонанс в США, Noname призвали извиниться за антисемитизм, она отказалась, отвергнув обвинения в ксенофобии, расизме и дискриминационных высказываниях о евреях. Об этом накануне написало издание Complex.Украинские СМИ обратили внимание на другую строчку в песне:"Бей нас, береги голову в окружении враговЯ Пинк Флойд в Берлине, я разрушаю стенуЛицом к лицу, держу пари, Мэри, дьявол, проверит меня.И какой-нибудь гребаный мальчик 85-го года подбегал и давил на меня.Это все розыгрыш, совсем простой, шутка как у ЗеленскогоИмамы, раввины и, кстати, ПапаНе мог остановить мою лодку, Бог цитирует цитаты сенсеевЕсли кто-нибудь спросит, скажи им, что меня прислал Фаррахан"Украинцы тоже потребовали, чтобы Noname извинилась, но на это артистка не отвечла.Куплет, в котором упоминается Зеленский читает Jay Electronica, которого также обвинили в антисемитизме, и с ним это случается не впервые.В целом, в песне критически упоминаются мировые религии, включая иудаизм, что и послужило причиной обвинений. Однако сама Noname позиционирует свои взгляды как атеистические и антикапиталистические.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, скандал, рэп, музыка, сша, владимир зеленский
Культура, Новости, скандал, рэп, музыка, США, Владимир Зеленский

Американская рэп-исполнительница попала в скандал из-за "оскорбительной" строчки о Зеленском

13:13 16.08.2023
 
© commons.wikimedia.org / Nyaomi for The Come Up Show
- РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© commons.wikimedia.org / Nyaomi for The Come Up Show
Читать в
Американская рэп и хип-хоп исполнительница Noname (Фатима Варнер) выпустила совместный трек с рэпером Jay Electronica (Тимоти Тедфорд), после которого на дуэт обрушились обвинения в антисемитизме и оскорблении президента Украины Владимира Зеленского
Текст нового совместного трека артистов – песни Balloons вызвал общественный резонанс в США, Noname призвали извиниться за антисемитизм, она отказалась, отвергнув обвинения в ксенофобии, расизме и дискриминационных высказываниях о евреях. Об этом накануне написало издание Complex.
Украинские СМИ обратили внимание на другую строчку в песне:
"Бей нас, береги голову в окружении врагов
Я Пинк Флойд в Берлине, я разрушаю стену
Лицом к лицу, держу пари, Мэри, дьявол, проверит меня.
И какой-нибудь гребаный мальчик 85-го года подбегал и давил на меня.
Это все розыгрыш, совсем простой, шутка как у Зеленского
Имамы, раввины и, кстати, Папа
Не мог остановить мою лодку, Бог цитирует цитаты сенсеев
Если кто-нибудь спросит, скажи им, что меня прислал Фаррахан"
Украинцы тоже потребовали, чтобы Noname извинилась, но на это артистка не отвечла.
Куплет, в котором упоминается Зеленский читает Jay Electronica, которого также обвинили в антисемитизме, и с ним это случается не впервые.
В целом, в песне критически упоминаются мировые религии, включая иудаизм, что и послужило причиной обвинений. Однако сама Noname позиционирует свои взгляды как атеистические и антикапиталистические.
Фехтование. Чемпионат мира. Шестой день - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
28 июля, 15:59
Харлан точно хотела скандала. Эксперты о спорте и политикеВ мире спорта новый скандал. Саблистка от Украины Ольга Харлан на чемпионате мира в Милане отказалась не только пожать руку после победного поединка россиянке Анне Смирновой, но и направила на нее орудие. За это была дисквалифицирована и получила черную карточку – отстранение от соревнований на два месяца.
 
КультураНовостискандалрэпмузыкаСШАВладимир Зеленский
 
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