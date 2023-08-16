https://ukraina.ru/20230816/1048722124.html

Депутат Рады назвал кандидатов на должности главы МВД и генпрокурора Украины

Депутат Рады назвал кандидатов на должности главы МВД и генпрокурора Украины - 16.08.2023 Украина.ру

Депутат Рады назвал кандидатов на должности главы МВД и генпрокурора Украины

Главу Службы безопасности Василия Малюка планируется назначить министром внутренних дел, а кресло генпрокурора вместо Андрея Костина может занять нынешний губернатор Одесской области Олег Кипер. Таким мнением поделился 16 августа депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале

2023-08-16T12:26

2023-08-16T12:26

2023-08-16T12:26

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"Малюк может возглавить МВД, а генпрокурора Костина планируют заменить на Кипера, который только недавно возглавил Одесскую областную военную администрацию", - написал Гончаренко.По его словам, на фоне "предвыборного куража в Офисе президента раздумывают о замене министра внутренних дел". При этом Малюк зарекомендовал себя как человек, "верный Банковой".Малюк возглавил СБУ в феврале. Его назначили вместо отправленного в отставку Ивана Баканова. Должность министра внутренних дел сейчас занимает Игорь Клименко.

https://ukraina.ru/20230804/1048477542.html

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мвд, сбу, украина, новости, гончаренко