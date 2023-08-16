Депутат Рады назвал кандидатов на должности главы МВД и генпрокурора Украины - 16.08.2023 Украина.ру
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Депутат Рады назвал кандидатов на должности главы МВД и генпрокурора Украины
Депутат Рады назвал кандидатов на должности главы МВД и генпрокурора Украины - 16.08.2023 Украина.ру
Депутат Рады назвал кандидатов на должности главы МВД и генпрокурора Украины
Главу Службы безопасности Василия Малюка планируется назначить министром внутренних дел, а кресло генпрокурора вместо Андрея Костина может занять нынешний губернатор Одесской области Олег Кипер. Таким мнением поделился 16 августа депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале
2023-08-16T12:26
2023-08-16T12:26
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новости
гончаренко
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"Малюк может возглавить МВД, а генпрокурора Костина планируют заменить на Кипера, который только недавно возглавил Одесскую областную военную администрацию", - написал Гончаренко.По его словам, на фоне "предвыборного куража в Офисе президента раздумывают о замене министра внутренних дел". При этом Малюк зарекомендовал себя как человек, "верный Банковой".Малюк возглавил СБУ в феврале. Его назначили вместо отправленного в отставку Ивана Баканова. Должность министра внутренних дел сейчас занимает Игорь Клименко.
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мвд, сбу, украина, новости, гончаренко
МВД, СБУ, Украина, Новости, Гончаренко

Депутат Рады назвал кандидатов на должности главы МВД и генпрокурора Украины

12:26 16.08.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМитинг сторонников федерализации у здания ГУ МВД в Луганске
Митинг сторонников федерализации у здания ГУ МВД в Луганске - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Главу Службы безопасности Василия Малюка планируется назначить министром внутренних дел, а кресло генпрокурора вместо Андрея Костина может занять нынешний губернатор Одесской области Олег Кипер. Таким мнением поделился 16 августа депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале
"Малюк может возглавить МВД, а генпрокурора Костина планируют заменить на Кипера, который только недавно возглавил Одесскую областную военную администрацию", - написал Гончаренко.
По его словам, на фоне "предвыборного куража в Офисе президента раздумывают о замене министра внутренних дел".
При этом Малюк зарекомендовал себя как человек, "верный Банковой".

"Теперь о генпрокуроре Костине. На Банковой недовольны результатами работы Костина. Вместе с тем и сам Костин также хочет уйти. А заменить Костина хотят на Кипера. Он уже был прокурором Киева. Кстати, Кипер был знаком с [главой офиса Зеленского Андреем] Ермаком еще до Зеленского. Когда Ермак занимался МАФами (малые архитектурные формы - ред.) в Киеве. А в нашей политической системе все действует просто: Ермаку нравится – значит, назначаем", - объяснил Гончаренко.

Малюк возглавил СБУ в феврале. Его назначили вместо отправленного в отставку Ивана Баканова. Должность министра внутренних дел сейчас занимает Игорь Клименко.
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
4 августа, 13:17
В МВД Украины обвинили в предательстве более трех тысяч военнослужащих ВСУСведения более чем о 232 тысячах "военных преступников и предателей" внесли в инфосистему "Военный преступник" по состоянию на 3 августа. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины
 
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Заголовок открываемого материала
12:26Депутат Рады назвал кандидатов на должности главы МВД и генпрокурора Украины
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