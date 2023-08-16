Депутат Рады назвал кандидатов на должности главы МВД и генпрокурора Украины
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМитинг сторонников федерализации у здания ГУ МВД в Луганске
Главу Службы безопасности Василия Малюка планируется назначить министром внутренних дел, а кресло генпрокурора вместо Андрея Костина может занять нынешний губернатор Одесской области Олег Кипер. Таким мнением поделился 16 августа депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале
"Малюк может возглавить МВД, а генпрокурора Костина планируют заменить на Кипера, который только недавно возглавил Одесскую областную военную администрацию", - написал Гончаренко.
По его словам, на фоне "предвыборного куража в Офисе президента раздумывают о замене министра внутренних дел".
При этом Малюк зарекомендовал себя как человек, "верный Банковой".
"Теперь о генпрокуроре Костине. На Банковой недовольны результатами работы Костина. Вместе с тем и сам Костин также хочет уйти. А заменить Костина хотят на Кипера. Он уже был прокурором Киева. Кстати, Кипер был знаком с [главой офиса Зеленского Андреем] Ермаком еще до Зеленского. Когда Ермак занимался МАФами (малые архитектурные формы - ред.) в Киеве. А в нашей политической системе все действует просто: Ермаку нравится – значит, назначаем", - объяснил Гончаренко.
Малюк возглавил СБУ в феврале. Его назначили вместо отправленного в отставку Ивана Баканова. Должность министра внутренних дел сейчас занимает Игорь Клименко.