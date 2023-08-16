https://ukraina.ru/20230816/1048718006.html

Такое им мог передать только один источник: CNN опубликовал кадры июльского подрыва Крымского моста

Такое им мог передать только один источник: CNN опубликовал кадры июльского подрыва Крымского моста - 16.08.2023 Украина.ру

Такое им мог передать только один источник: CNN опубликовал кадры июльского подрыва Крымского моста

Американский телеканал CNN выложил в сеть кадры июльского подрыва Крымского моста. Такой материал журналистам могли передать только спецслужбы США, уверен военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко. Об этом он написал в своем телеграм-канале 16 августа

2023-08-16T10:46

2023-08-16T10:46

2023-08-16T10:46

новости

крымский мост

теракт

подрыв

cnn

руденко

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"Такой эксклюзив репортерам CNN могли передать только спецслужбы США, которые плотно сотрудничают (руководят) СБУ (Служба безопасности Украины - Ред.), ГУР (Главное управление разведки Украины - Ред.) и остальными организациями такого типа на Украине. Америка участвует во всех терактах против России и для этих ублюдков это проходит безнаказанно", - написал Руденко.Крымский мост подвергался атаке террористов уже дважды. Первый раз взрыв на переправе произошел 8 октября 2022 года. Тогда погибли четыре человека. Два автомобильных пролета моста были разрушены.Второй раз мост подвергся атаке 17 июля текущего года. В результате погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила серьезные травмы. Была повреждена автодорожная часть переправы.Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить ответ на эти теракты. И начиная с 9 октября ВС РФ наносят удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины.

https://ukraina.ru/20230731/1048373252.html

https://ukraina.ru/20230816/1048716231.html

https://ukraina.ru/20230815/1048687664.html

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новости, крымский мост, теракт, подрыв, cnn, руденко