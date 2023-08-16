Такое им мог передать только один источник: CNN опубликовал кадры июльского подрыва Крымского моста
Американский телеканал CNN выложил в сеть кадры июльского подрыва Крымского моста. Такой материал журналистам могли передать только спецслужбы США, уверен военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко. Об этом он написал в своем телеграм-канале 16 августа
"Такой эксклюзив репортерам CNN могли передать только спецслужбы США, которые плотно сотрудничают (руководят) СБУ (Служба безопасности Украины - Ред.), ГУР (Главное управление разведки Украины - Ред.) и остальными организациями такого типа на Украине. Америка участвует во всех терактах против России и для этих ублюдков это проходит безнаказанно", - написал Руденко.
31 июля, 13:31Американский сайт The Grayzone: в теракте на Крымском мосту участвовали британские спецслужбыВ теракте на Крымском мосту, произошедшем 17 июля, была задействована британская группа, привлеченная для обучения украинских диверсантов. Об этом на днях написал американский сайт The Grayzone, ссылаясь на данные из секретного досье
Крымский мост подвергался атаке террористов уже дважды. Первый раз взрыв на переправе произошел 8 октября 2022 года. Тогда погибли четыре человека. Два автомобильных пролета моста были разрушены.
Второй раз мост подвергся атаке 17 июля текущего года. В результате погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила серьезные травмы. Была повреждена автодорожная часть переправы.
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить ответ на эти теракты. И начиная с 9 октября ВС РФ наносят удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины.
Вчера, 09:57Украинские промышленные предприятия по всей стране стали целью нового удара ВС РФ - СМИУкраинские чиновники и СМИ сообщают, что в ночь на 15 августа страна попала под новый ракетный удар. Произошли попадания в ряд промышленных объектов. При этом работа украинского ПВО привела к жертвам среди гражданских