Даже тех, что в отпуске: Латвия стянула всех пограничников страны к белорусской границе - 16.08.2023 Украина.ру
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Даже тех, что в отпуске: Латвия стянула всех пограничников страны к белорусской границе
Даже тех, что в отпуске: Латвия стянула всех пограничников страны к белорусской границе - 16.08.2023 Украина.ру
Даже тех, что в отпуске: Латвия стянула всех пограничников страны к белорусской границе
Государственная пограничная служба Латвии с 15 августа проводит "дополнительную мобилизацию" пограничников. На работу вызвали даже тех сотрудников, которые штатно находились в отпуске. Цель - усиление границы с Белоруссией на фоне "резкого усиления гибридной угрозы". Об этом сообщается на сайте ведомства
2023-08-16T10:37
2023-08-16T10:37
новости
латвия
белоруссия
граница
пограничники
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Известно, что ведомство также планирует мобилизовать пограничников, которые "находятся на дополнительной службе", и попросить помощи у военных и полиции.Усиленный режим охраны границы с Белоруссией начал действовать в стране еще 8 августа. Поводом для этого послужили опасения властей Латвии из-за якобы близкого расположения к их границе бойцов группы "Вагнер".История с усилением государств, граничащих с Белоруссией началась с Польши. В субботу, 29 июля премьер-министр Матеуш Моравецкий распорядился усилить представительство вооруженных сил своего государства на польско-белорусской границе из-за того, что сотрудники ЧВК "Вагнер" якобы "могут пробить Сувалкский коридор".Для защиты от Белоруссии польские власти даже потребовали у США ударные вертолеты Apache.
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новости, латвия, белоруссия, граница, пограничники
Новости, Латвия, Белоруссия, граница, пограничники

Даже тех, что в отпуске: Латвия стянула всех пограничников страны к белорусской границе

10:37 16.08.2023
 
© СС0, Pixabay
© СС0, Pixabay
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Государственная пограничная служба Латвии с 15 августа проводит "дополнительную мобилизацию" пограничников. На работу вызвали даже тех сотрудников, которые штатно находились в отпуске. Цель - усиление границы с Белоруссией на фоне "резкого усиления гибридной угрозы". Об этом сообщается на сайте ведомства
"Решение принято в связи с растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской границе, где в минувшие сутки было зафиксировано 96 попыток ее незаконного пересечения", - говорится в сообщении пограничной службы Латвии.
Известно, что ведомство также планирует мобилизовать пограничников, которые "находятся на дополнительной службе", и попросить помощи у военных и полиции.
Усиленный режим охраны границы с Белоруссией начал действовать в стране еще 8 августа. Поводом для этого послужили опасения властей Латвии из-за якобы близкого расположения к их границе бойцов группы "Вагнер".
История с усилением государств, граничащих с Белоруссией началась с Польши. В субботу, 29 июля премьер-министр Матеуш Моравецкий распорядился усилить представительство вооруженных сил своего государства на польско-белорусской границе из-за того, что сотрудники ЧВК "Вагнер" якобы "могут пробить Сувалкский коридор".
Для защиты от Белоруссии польские власти даже потребовали у США ударные вертолеты Apache.
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