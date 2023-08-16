https://ukraina.ru/20230816/1048717333.html

Даже тех, что в отпуске: Латвия стянула всех пограничников страны к белорусской границе

Даже тех, что в отпуске: Латвия стянула всех пограничников страны к белорусской границе - 16.08.2023 Украина.ру

Даже тех, что в отпуске: Латвия стянула всех пограничников страны к белорусской границе

Государственная пограничная служба Латвии с 15 августа проводит "дополнительную мобилизацию" пограничников. На работу вызвали даже тех сотрудников, которые штатно находились в отпуске. Цель - усиление границы с Белоруссией на фоне "резкого усиления гибридной угрозы". Об этом сообщается на сайте ведомства

2023-08-16T10:37

2023-08-16T10:37

2023-08-16T10:37

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латвия

белоруссия

граница

пограничники

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Известно, что ведомство также планирует мобилизовать пограничников, которые "находятся на дополнительной службе", и попросить помощи у военных и полиции.Усиленный режим охраны границы с Белоруссией начал действовать в стране еще 8 августа. Поводом для этого послужили опасения властей Латвии из-за якобы близкого расположения к их границе бойцов группы "Вагнер".История с усилением государств, граничащих с Белоруссией началась с Польши. В субботу, 29 июля премьер-министр Матеуш Моравецкий распорядился усилить представительство вооруженных сил своего государства на польско-белорусской границе из-за того, что сотрудники ЧВК "Вагнер" якобы "могут пробить Сувалкский коридор".Для защиты от Белоруссии польские власти даже потребовали у США ударные вертолеты Apache.

https://ukraina.ru/20230803/1048454212.html

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новости, латвия, белоруссия, граница, пограничники