Одесские порты снова стали целью российских дронов - 16.08.2023 Украина.ру
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Одесские порты снова стали целью российских дронов
Одесские порты снова стали целью российских дронов - 16.08.2023 Украина.ру
Одесские порты снова стали целью российских дронов
В ночь на 16 августа ВС РФ нанесли удары по портам Одесской области. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на главу Одесской военной администрации Олега Кипера
2023-08-16T09:46
2023-08-16T09:46
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По его словам, удары по одесским портам были нанесены ударными беспилотниками дважды за ночь.Кадры работы российской артиллерии позже опубликовали иностранные моряки, находившиеся неподалеку от порта Рени в Одесской области.Сутками ранее - в ночь на 15 августа - российские военные также нанесли удары по промышленным предприятиям Украины. Известно, что попадания произошли в ряд объектов, работающих на Минобороны Украины."Среди пораженных объектов - территория "Южмаша" и аэродром в Староконстантинове, где базируются бомбардировщики Су-24, запускающие крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP", - уточнил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.После теракта на Крымском мосту в октябре прошлого года российское Минобороны заявляло о нанесении "массированных ударов" по украинским объектам энергетической системы и военного управления. Эта работа продолжается.
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Новости, Новости Украины, Одесса, удары, порты

Одесские порты снова стали целью российских дронов

09:46 16.08.2023
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВ порт Одессы вошли военные корабли НАТО
В порт Одессы вошли военные корабли НАТО - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости . Игорь Маслов
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В ночь на 16 августа ВС РФ нанесли удары по портам Одесской области. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на главу Одесской военной администрации Олега Кипера
По его словам, удары по одесским портам были нанесены ударными беспилотниками дважды за ночь.

"Основная цель - портовая и зерновая инфраструктура на юге области. В результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. Возникшие пожары оперативно ликвидированы сотрудниками ГСЧС", – сказал он, отметив, что погибших и пострадавших нет.

Кадры работы российской артиллерии позже опубликовали иностранные моряки, находившиеся неподалеку от порта Рени в Одесской области.
Сутками ранее - в ночь на 15 августа - российские военные также нанесли удары по промышленным предприятиям Украины. Известно, что попадания произошли в ряд объектов, работающих на Минобороны Украины.
"Среди пораженных объектов - территория "Южмаша" и аэродром в Староконстантинове, где базируются бомбардировщики Су-24, запускающие крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP", - уточнил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
Вчера, 09:57
Украинские промышленные предприятия по всей стране стали целью нового удара ВС РФ - СМИУкраинские чиновники и СМИ сообщают, что в ночь на 15 августа страна попала под новый ракетный удар. Произошли попадания в ряд промышленных объектов. При этом работа украинского ПВО привела к жертвам среди гражданских
После теракта на Крымском мосту в октябре прошлого года российское Минобороны заявляло о нанесении "массированных ударов" по украинским объектам энергетической системы и военного управления. Эта работа продолжается.
 
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