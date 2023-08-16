https://ukraina.ru/20230816/1048716231.html

Одесские порты снова стали целью российских дронов

Одесские порты снова стали целью российских дронов - 16.08.2023 Украина.ру

Одесские порты снова стали целью российских дронов

В ночь на 16 августа ВС РФ нанесли удары по портам Одесской области. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на главу Одесской военной администрации Олега Кипера

2023-08-16T09:46

2023-08-16T09:46

2023-08-16T09:46

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По его словам, удары по одесским портам были нанесены ударными беспилотниками дважды за ночь.Кадры работы российской артиллерии позже опубликовали иностранные моряки, находившиеся неподалеку от порта Рени в Одесской области.Сутками ранее - в ночь на 15 августа - российские военные также нанесли удары по промышленным предприятиям Украины. Известно, что попадания произошли в ряд объектов, работающих на Минобороны Украины."Среди пораженных объектов - территория "Южмаша" и аэродром в Староконстантинове, где базируются бомбардировщики Су-24, запускающие крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP", - уточнил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.После теракта на Крымском мосту в октябре прошлого года российское Минобороны заявляло о нанесении "массированных ударов" по украинским объектам энергетической системы и военного управления. Эта работа продолжается.

https://ukraina.ru/20230815/1048687664.html

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