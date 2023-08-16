Одесские порты снова стали целью российских дронов
В ночь на 16 августа ВС РФ нанесли удары по портам Одесской области. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на главу Одесской военной администрации Олега Кипера
По его словам, удары по одесским портам были нанесены ударными беспилотниками дважды за ночь.
"Основная цель - портовая и зерновая инфраструктура на юге области. В результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. Возникшие пожары оперативно ликвидированы сотрудниками ГСЧС", – сказал он, отметив, что погибших и пострадавших нет.
Кадры работы российской артиллерии позже опубликовали иностранные моряки, находившиеся неподалеку от порта Рени в Одесской области.
Сутками ранее - в ночь на 15 августа - российские военные также нанесли удары по промышленным предприятиям Украины. Известно, что попадания произошли в ряд объектов, работающих на Минобороны Украины.
"Среди пораженных объектов - территория "Южмаша" и аэродром в Староконстантинове, где базируются бомбардировщики Су-24, запускающие крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP", - уточнил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
Вчера, 09:57Украинские промышленные предприятия по всей стране стали целью нового удара ВС РФ - СМИУкраинские чиновники и СМИ сообщают, что в ночь на 15 августа страна попала под новый ракетный удар. Произошли попадания в ряд промышленных объектов. При этом работа украинского ПВО привела к жертвам среди гражданских
После теракта на Крымском мосту в октябре прошлого года российское Минобороны заявляло о нанесении "массированных ударов" по украинским объектам энергетической системы и военного управления. Эта работа продолжается.