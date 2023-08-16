Глава парламента Крыма Константинов предложил название для мирного плана по Украине - 16.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230816/1048715644.html
Глава парламента Крыма Константинов предложил название для мирного плана по Украине
Глава парламента Крыма Константинов предложил название для мирного плана по Украине - 16.08.2023 Украина.ру
Глава парламента Крыма Константинов предложил название для мирного плана по Украине
Глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал слова секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что Киев не готов идти на уступки, отказываясь от заявленного в "мирном плане Зеленского", передает 16 августа РИА Новости
2023-08-16T09:42
2023-08-16T09:42
владимир зеленский
владимир константинов
алексей данилов
новости
мир
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/03/1038409898_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d000ddd4815de43d11d78436a6563d8a.jpg
"Какой будет мир после спецоперации? Думаю, одно из его названий — "Мир без Зеленского". Но это точно будет не "Мир Зеленского". Он заигрался в реалити-шоу "Слуга народа", не отдавая себе отчёт, что в реальности эта игра отражается трагедиями миллионов граждан Украины и катастрофой для украинского государства", - сказал Константинов.По его словам, киевские власти не принимают никаких самостоятельных решений."Кто такой Данилов в современном политическом мире? Абсолютный ноль. Его слова нельзя воспринимать всерьез. Он — часть информационного словоблудия, которое на остатках бывшей Украины зашкаливает, которое использует киевская хунта во главе с Зеленским, пытаясь отвлечь местное население от насущных проблем", - сказал глава парламента.По его словам, главная насущная проблема состоит в том, что Украина покрылась сетью кладбищ.Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.Накануне Данилов подчеркнул газете la Repubblica, что Киев не готов идти на уступки, отказываясь от заявленного в "мирном плане Зеленского", гибкость может быть проявлена только в том, чтобы поменять местами его пункты.
https://ukraina.ru/20230815/1048694896.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/03/1038409898_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_761e66c80483c7575bab20483b2e04cb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир зеленский, владимир константинов, алексей данилов, новости, мир, украина, россия
Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Алексей Данилов, Новости, мир, Украина, Россия

Глава парламента Крыма Константинов предложил название для мирного плана по Украине

09:42 16.08.2023
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
Читать в
Глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал слова секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что Киев не готов идти на уступки, отказываясь от заявленного в "мирном плане Зеленского", передает 16 августа РИА Новости
"Какой будет мир после спецоперации? Думаю, одно из его названий — "Мир без Зеленского". Но это точно будет не "Мир Зеленского". Он заигрался в реалити-шоу "Слуга народа", не отдавая себе отчёт, что в реальности эта игра отражается трагедиями миллионов граждан Украины и катастрофой для украинского государства", - сказал Константинов.
По его словам, киевские власти не принимают никаких самостоятельных решений.
"Кто такой Данилов в современном политическом мире? Абсолютный ноль. Его слова нельзя воспринимать всерьез. Он — часть информационного словоблудия, которое на остатках бывшей Украины зашкаливает, которое использует киевская хунта во главе с Зеленским, пытаясь отвлечь местное население от насущных проблем", - сказал глава парламента.
По его словам, главная насущная проблема состоит в том, что Украина покрылась сетью кладбищ.

"У них сотни тысяч убитых, а значит, сотни тысяч семей остались без своих кормильцев. И этим людям нужно что-то сказать, нужно объяснить, почему не были выполнены Минские соглашения, когда имелся шанс сохранить страну, сохранить в ее составе Херсон, Запорожье, возможно, даже Донецк с Луганском. Почему это не было сделано? Потому что никто из хозяев киевского режима этого не хотел", - подчеркнул глава парламента.

Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.
Накануне Данилов подчеркнул газете la Repubblica, что Киев не готов идти на уступки, отказываясь от заявленного в "мирном плане Зеленского", гибкость может быть проявлена только в том, чтобы поменять местами его пункты.
секретарь СНБО Алексей Данилов
Вчера, 13:05
Секретарь СНБО Данилов назвал единственный вариант изменений в "формуле мира" ЗеленскогоУкраина не пойдет на уступки и не откажется от пунктов "мирного плана" президента Владимира Зеленского. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности обороны (СНБО) страны Алексей Данилов, передает 15 августа итальянская газета La Repubblica
 
Владимир ЗеленскийВладимир КонстантиновАлексей ДаниловНовостимирУкраинаРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:26Депутат Рады назвал кандидатов на должности главы МВД и генпрокурора Украины
12:19Из порта Одессы вышло первое судно по временному морскому коридору, открытому Киевом
12:13Депутату киевского горсовета не верят, что мать подарила ему 300 тысяч долларов
12:06Лазарева* обрадовалась ударам беспилотников по России, Поплавская отреагировала
12:00Эксперт рассказал, почему для начала наступления на Киев России нужно разрешение Белоруссии
11:58Что ждёт Украину после провала контрнаступления. Мнения экспертов
11:53"Морской малыш": глава СБУ раскрыл детали террористических атак в Чёрном море
11:45Зеленский – кладбище шансов
11:44Предвыборный парад. Польская армия показала почти всю новую технику
11:44ФСБ заподозрила жителя Приангарья в работе на украинскую разведку
11:17Российские дроны-камикадзе атаковали Харьков
11:16ВС РФ ликвидировали полковника Главного управления разведки Украины
11:11"Не хотят быть пушечным мясом": Балицкий рассказал об отказе двух батальонов ВСУ от наступления
11:10Forbes: ВСУ бросили в бой элитную бригаду, которую потом некому будет заменить
11:03Как и для чего менялись сценарии СВО и почему Россия решила побеждать медленно - Ашимбаев. Видео
10:53Марочко: Киев использует мирных жителей для строительства укреплений под Купянском
10:52Герой России Евгений Черняев о том, как использовать подводные аппараты России в борьбе с Украиной и НАТО
10:47"А за что воевать?" В Киеве озабочены ростом пацифистских настроений
10:46Такое им мог передать только один источник: CNN опубликовал кадры июльского подрыва Крымского моста
10:45"Пробивает 1,5 метра бетона": военный эксперт раскрыл боевые характеристики новых ракет ВСУ
Лента новостейМолния