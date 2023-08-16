https://ukraina.ru/20230816/1048715644.html

Глава парламента Крыма Константинов предложил название для мирного плана по Украине

Глава парламента Крыма Константинов предложил название для мирного плана по Украине - 16.08.2023 Украина.ру

Глава парламента Крыма Константинов предложил название для мирного плана по Украине

Глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал слова секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что Киев не готов идти на уступки, отказываясь от заявленного в "мирном плане Зеленского", передает 16 августа РИА Новости

2023-08-16T09:42

2023-08-16T09:42

2023-08-16T09:42

владимир зеленский

владимир константинов

алексей данилов

новости

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украина

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"Какой будет мир после спецоперации? Думаю, одно из его названий — "Мир без Зеленского". Но это точно будет не "Мир Зеленского". Он заигрался в реалити-шоу "Слуга народа", не отдавая себе отчёт, что в реальности эта игра отражается трагедиями миллионов граждан Украины и катастрофой для украинского государства", - сказал Константинов.По его словам, киевские власти не принимают никаких самостоятельных решений."Кто такой Данилов в современном политическом мире? Абсолютный ноль. Его слова нельзя воспринимать всерьез. Он — часть информационного словоблудия, которое на остатках бывшей Украины зашкаливает, которое использует киевская хунта во главе с Зеленским, пытаясь отвлечь местное население от насущных проблем", - сказал глава парламента.По его словам, главная насущная проблема состоит в том, что Украина покрылась сетью кладбищ.Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.Накануне Данилов подчеркнул газете la Repubblica, что Киев не готов идти на уступки, отказываясь от заявленного в "мирном плане Зеленского", гибкость может быть проявлена только в том, чтобы поменять местами его пункты.

https://ukraina.ru/20230815/1048694896.html

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владимир зеленский, владимир константинов, алексей данилов, новости, мир, украина, россия