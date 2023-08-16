Глава парламента Крыма Константинов предложил название для мирного плана по Украине
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
Глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал слова секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что Киев не готов идти на уступки, отказываясь от заявленного в "мирном плане Зеленского", передает 16 августа РИА Новости
"Какой будет мир после спецоперации? Думаю, одно из его названий — "Мир без Зеленского". Но это точно будет не "Мир Зеленского". Он заигрался в реалити-шоу "Слуга народа", не отдавая себе отчёт, что в реальности эта игра отражается трагедиями миллионов граждан Украины и катастрофой для украинского государства", - сказал Константинов.
По его словам, киевские власти не принимают никаких самостоятельных решений.
"Кто такой Данилов в современном политическом мире? Абсолютный ноль. Его слова нельзя воспринимать всерьез. Он — часть информационного словоблудия, которое на остатках бывшей Украины зашкаливает, которое использует киевская хунта во главе с Зеленским, пытаясь отвлечь местное население от насущных проблем", - сказал глава парламента.
По его словам, главная насущная проблема состоит в том, что Украина покрылась сетью кладбищ.
"У них сотни тысяч убитых, а значит, сотни тысяч семей остались без своих кормильцев. И этим людям нужно что-то сказать, нужно объяснить, почему не были выполнены Минские соглашения, когда имелся шанс сохранить страну, сохранить в ее составе Херсон, Запорожье, возможно, даже Донецк с Луганском. Почему это не было сделано? Потому что никто из хозяев киевского режима этого не хотел", - подчеркнул глава парламента.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.
Накануне Данилов подчеркнул газете la Repubblica, что Киев не готов идти на уступки, отказываясь от заявленного в "мирном плане Зеленского", гибкость может быть проявлена только в том, чтобы поменять местами его пункты.
Вчера, 13:05Секретарь СНБО Данилов назвал единственный вариант изменений в "формуле мира" ЗеленскогоУкраина не пойдет на уступки и не откажется от пунктов "мирного плана" президента Владимира Зеленского. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности обороны (СНБО) страны Алексей Данилов, передает 15 августа итальянская газета La Repubblica