https://ukraina.ru/20230816/1048710892.html

"Если навалится весь мир": эксперт раскрыл, когда и против кого Россия применит ядерное оружие

"Если навалится весь мир": эксперт раскрыл, когда и против кого Россия применит ядерное оружие - 16.08.2023 Украина.ру

"Если навалится весь мир": эксперт раскрыл, когда и против кого Россия применит ядерное оружие

Против России на Украине воюет натовская армия со славянским личным составом. При этом задача России – победить противника без применения ядерного оружия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2023-08-16T17:20

2023-08-16T17:20

2023-08-16T17:20

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сша

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ядерная безопасность

запад

вооружение

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В Германии не боятся открытого вооруженного конфликта с Россией. Они изначально провели несколько истеричных кампаний относительно того, что РФ не сможет применить ядерное оружие. При этом российское руководство с этим согласилось, рассказал эксперт.Германия и ЕС настроены "победить врага на поле боя". Против России на Украине воюет натовская армия со славянским личным составом и это очень удобно для Запада, добавил он.Задача России – победить противника без применения ядерного оружия, несмотря на провокации. Для Запада это тоже проблема – они хотят добиться победы над Россией, чтобы она отказалась от использования ядерного оружия, отметил политолог.Концепция безопасности России очень четкая – если на нас навалится весь мир, то нам придётся применить ядерное вооружение, когда под угрозой будет существование всей страны и народа. Но пока такой угрозы нет, российская армия воюет с помощью обычного вооружения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230802/1048429386.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, ядерная безопасность, запад, вооружение