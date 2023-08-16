https://ukraina.ru/20230816/1048710892.html
"Если навалится весь мир": эксперт раскрыл, когда и против кого Россия применит ядерное оружие
"Если навалится весь мир": эксперт раскрыл, когда и против кого Россия применит ядерное оружие - 16.08.2023 Украина.ру
"Если навалится весь мир": эксперт раскрыл, когда и против кого Россия применит ядерное оружие
Против России на Украине воюет натовская армия со славянским личным составом. При этом задача России – победить противника без применения ядерного оружия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2023-08-16T17:20
2023-08-16T17:20
2023-08-16T17:20
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россия
ядерная безопасность
запад
вооружение
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В Германии не боятся открытого вооруженного конфликта с Россией. Они изначально провели несколько истеричных кампаний относительно того, что РФ не сможет применить ядерное оружие. При этом российское руководство с этим согласилось, рассказал эксперт.Германия и ЕС настроены "победить врага на поле боя". Против России на Украине воюет натовская армия со славянским личным составом и это очень удобно для Запада, добавил он.Задача России – победить противника без применения ядерного оружия, несмотря на провокации. Для Запада это тоже проблема – они хотят добиться победы над Россией, чтобы она отказалась от использования ядерного оружия, отметил политолог.Концепция безопасности России очень четкая – если на нас навалится весь мир, то нам придётся применить ядерное вооружение, когда под угрозой будет существование всей страны и народа. Но пока такой угрозы нет, российская армия воюет с помощью обычного вооружения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230802/1048429386.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, ядерная безопасность, запад, вооружение
Новости, США, Россия, ядерная безопасность, Запад, вооружение
"Если навалится весь мир": эксперт раскрыл, когда и против кого Россия применит ядерное оружие
Против России на Украине воюет натовская армия со славянским личным составом. При этом задача России – победить противника без применения ядерного оружия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
В Германии не боятся открытого вооруженного конфликта с Россией. Они изначально провели несколько истеричных кампаний относительно того, что РФ не сможет применить ядерное оружие. При этом российское руководство с этим согласилось, рассказал эксперт.
Германия и ЕС настроены "победить врага на поле боя". Против России на Украине воюет натовская армия со славянским личным составом и это очень удобно для Запада, добавил он.
"Это очень неплохо для Запада: славянский личный состав и старое западное оружие. Мы эту армию сдерживаем. Больше на суше НАТО выставить ничего не может", - подчеркнул Суздальцев.
Задача России – победить противника без применения ядерного оружия, несмотря на провокации. Для Запада это тоже проблема – они хотят добиться победы над Россией, чтобы она отказалась от использования ядерного оружия, отметил политолог.
Концепция безопасности России очень четкая – если на нас навалится весь мир, то нам придётся применить ядерное вооружение, когда под угрозой будет существование всей страны и народа. Но пока такой угрозы нет, российская армия воюет с помощью обычного вооружения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь