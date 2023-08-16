"Если навалится весь мир": эксперт раскрыл, когда и против кого Россия применит ядерное оружие - 16.08.2023 Украина.ру
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"Если навалится весь мир": эксперт раскрыл, когда и против кого Россия применит ядерное оружие
"Если навалится весь мир": эксперт раскрыл, когда и против кого Россия применит ядерное оружие - 16.08.2023 Украина.ру
"Если навалится весь мир": эксперт раскрыл, когда и против кого Россия применит ядерное оружие
Против России на Украине воюет натовская армия со славянским личным составом. При этом задача России – победить противника без применения ядерного оружия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2023-08-16T17:20
2023-08-16T17:20
новости
сша
россия
ядерная безопасность
запад
вооружение
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В Германии не боятся открытого вооруженного конфликта с Россией. Они изначально провели несколько истеричных кампаний относительно того, что РФ не сможет применить ядерное оружие. При этом российское руководство с этим согласилось, рассказал эксперт.Германия и ЕС настроены "победить врага на поле боя". Против России на Украине воюет натовская армия со славянским личным составом и это очень удобно для Запада, добавил он.Задача России – победить противника без применения ядерного оружия, несмотря на провокации. Для Запада это тоже проблема – они хотят добиться победы над Россией, чтобы она отказалась от использования ядерного оружия, отметил политолог.Концепция безопасности России очень четкая – если на нас навалится весь мир, то нам придётся применить ядерное вооружение, когда под угрозой будет существование всей страны и народа. Но пока такой угрозы нет, российская армия воюет с помощью обычного вооружения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230802/1048429386.html
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новости, сша, россия, ядерная безопасность, запад, вооружение
Новости, США, Россия, ядерная безопасность, Запад, вооружение

"Если навалится весь мир": эксперт раскрыл, когда и против кого Россия применит ядерное оружие

17:20 16.08.2023
 
© Public domainядерный атомный взрыв
ядерный атомный взрыв
© Public domain
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Против России на Украине воюет натовская армия со славянским личным составом. При этом задача России – победить противника без применения ядерного оружия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
В Германии не боятся открытого вооруженного конфликта с Россией. Они изначально провели несколько истеричных кампаний относительно того, что РФ не сможет применить ядерное оружие. При этом российское руководство с этим согласилось, рассказал эксперт.
Германия и ЕС настроены "победить врага на поле боя". Против России на Украине воюет натовская армия со славянским личным составом и это очень удобно для Запада, добавил он.
"Это очень неплохо для Запада: славянский личный состав и старое западное оружие. Мы эту армию сдерживаем. Больше на суше НАТО выставить ничего не может", - подчеркнул Суздальцев.
Задача России – победить противника без применения ядерного оружия, несмотря на провокации. Для Запада это тоже проблема – они хотят добиться победы над Россией, чтобы она отказалась от использования ядерного оружия, отметил политолог.
Концепция безопасности России очень четкая – если на нас навалится весь мир, то нам придётся применить ядерное вооружение, когда под угрозой будет существование всей страны и народа. Но пока такой угрозы нет, российская армия воюет с помощью обычного вооружения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Олег Неменский
2 августа, 15:49
Олег Неменский: ЧВК "Вагнер" стала большим ужасом для Польши, чем тактическое ядерное оружие РоссииВ польском правительстве решили использовать "вагнеровцев" как повод для очередного запугивания населения. Это может мобилизовать на поддержку правящей партии часть ее электората, считает политолог Олег Неменский
 
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