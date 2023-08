https://ukraina.ru/20230815/1048701873.html

Самые грязные методы "самой демократичной" страны. Как Трампа и Байдена топят перед выборами

Демократическая администрация Белого дома всеми способами пытается не дать бывшему главе государства Дональду Трампу переизбраться на второй срок, но положение действующего президента Джо Байдена не лучше — он тоже погряз в судебных разбирательствах

2023-08-15T14:55

2023-08-15T14:55

2023-08-15T15:49

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0f/1048702192_0:0:2214:1246_1920x0_80_0_0_7932c3ea73c134919772b154ebacab24.jpg

14 августа около 12:30 по местному времени (19:30 мск) на сайте окружного суда округа Фултон штата Джорджия опубликовали текст обвинительного заключения в отношении 45-го президента США, республиканца Дональда Трампа относительно его попыток изменить результаты президентских выборов 2020 года. Однако уже через полчаса документ исчез. Однако агентство Reuters успело сделать скриншот записи, вскоре он разошёлся по соцсетям.Представители суда назвали эту информацию не соответствующей действительности. Обвинения против Трампа не выдвинуты, говорили они, добавив вскоре, что в интернете были распространены фиктивные документы. А представителям прессы рекомендовали помнить, что документы, которые официально не зарегистрированы, не содержат даты подачи и имени секретаря, не должны рассматриваться в качестве официальных.Важный момент: публикация на сайте появилась, когда заседание большого жюри ещё не завершилось. Согласно американскому законодательству, преждевременная публикация обвинений противоречит судебной процедуре и служит основанием для ходатайства о снятии обвинений. Именно так Трампу посоветовали поступить и его бывший адвокат Рудольф Джулиани, и соперник за право стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами.В основу судебного разбирательства легла якобы имевшая место попытка Трампа оказать давление на должностных лиц штата Джорджия для пересмотра результатов выборов 2020 года. Согласно аудиозаписи разговора тогда ещё действующего президента с местными чиновниками, преданной огласке 3 января 2021 года газетой The Washington Post, в распоряжении которой она оказалась, Трамп требовал от секретаря штата Брэда Раффенспергера найти 11 780 голосов, отданных за него, чего было бы достаточно для победы республиканца в Джорджии, грозя секретарю и его юридическому советнику Райану Джермани уголовной ответственностью в случае отказа. Они же настаивали на отсутствии нарушений, о которых говорил Трамп.В итоге спустя несколько часов большое жюри всё же выступило за выдвижение обвинений по делу о вмешательстве в президентские выборы по 41 пункту против 19 человек. Среди них сам Трамп, возглавлявший аппарат Белого дома в период его правления Марк Медоуз, сотрудники его избирательного штаба Майк Роман и Дженна Эллис, председатель Республиканской партии в штате Джорджия Дэвид Шафер, сотрудник Министерства юстиции США Джеффри Кларк, адвокаты Рудольф Джулиани, Джон Истман, Роберт Чили, Кеннет Чезбро.Как утверждается, указанные лица предпринимали усилия для пересмотра итогов президентских выборов в 2020 году в составе преступной группы, действовавшей в штатах Джорджия, Аризона, Мичиган, Нью-Мексико, Висконсин и в столичном округе Колумбия.В частности, Трампа обвиняют в заговоре с целью подлога, подаче ложных документов, попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги и нарушению закона о преступных организациях (RICO Act), направленного на борьбу с рэкетом, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на 71 год.«То, что когда-то было беспрецедентным, теперь стало сюрреалистично обычным делом», — констатирует издание The New York Times, указывая на предъявление обвинения бывшему главе государства в серьёзных преступлениях в четвёртый раз всего за несколько месяцев.Причём в отличие от предыдущих трёх дел, по этому обвинению, предъявленному не на федеральном уровне, а на уровне штата Джорджия, Трамп в случае переизбрания не сможет себя помиловать. Не сможет это сделать и нынешний президент страны Джо Байден, если вдруг у него такое желание возникнет.Комментируя происходящее, Трамп заявил, что охота на ведьм продолжается, и назвал окружного прокурора неподконтрольным и очень коррумпированным.«Что касается обвинительных документов, которые были сегодня представлены, ещё задолго до того, как большое жюри проголосовало, а затем документы быстро изъяли? Для меня звучит как фальсификация. Почему они не предъявили обвинения 2,5 года назад? Потому что они хотели сделать это прямо посреди моей политической кампании?» — написал 45-й президент США в социальной сети Truth Social.Действительно, разбирательство большого жюри присяжных которое и должно принять решение, есть ли основания для выдвижения уголовных обвинений в адрес Трампа по этому эпизоду, было инициировано прокуратурой округа Фултон ещё весной 2021 года. А до обвинений дошло только сейчас.Более того, прокурор округа Фултон Фэни Уиллис дала фигурантам дела возможность предстать перед судом не позднее 25 августа и намерена запросить, чтобы рассмотрение дела о вмешательстве в выборы-2020 по существу началось в течение 6 месяцев.«То есть к февралю 2024 года, когда президентская кампания уже будет в разгаре и кандидаты станут тратить все силы на внутрипартийные праймериз. Но именно путь к номинации для Трампа теперь буквально заминирован уголовными делами. За 13 дней до кокусов в Айове стартует дело о штурме Капитолия 6 января 2021-го. К июлю (то есть к республиканской конвенции в Милуоки) пойдёт процесс по секретным документам. А ведь есть ещё и дело о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс в Нью-Йорке. Расчёт заказчиков на то, что какая-то из этих мин рванёт. Ну а дальше всё просто», — отмечает шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.Президентские выборы в США не прямые (когда избиратель отметил в бюллетене, за кого из кандидатов голосует, а заручившийся поддержкой большинства электората становится победителем), они проходят по многоступенчатой системе. Сначала республиканцы и демократы избирают делегатов от штатов, которые летом поедут на национальный партийный съезд и определят имя единого кандидата в президенты от партии. По сложившейся традиции, первичные выборы начинаются со штата Айова.Если у демократов всё ясно — они поддерживают действующего главу государства на пути к переизбранию на 2-й срок, — то у республиканцев идёт реальная борьба, хотя Трамп практически недосягаем для однопартийцев, причём с выдвижением каждого нового уголовного обвинения его рейтинг только укрепляется. На сегодняшний день отрыв 45-го президента составляет 39,7%: 54,5% у него, 14,8% у губернатора штата Флорида Рона Десантиса, 6,3% — у того самого Вивека Рамасвами, который призвал адвокатов Трампа подать ходатайство из-за преждевременной публикации обвинительного приговора.«Да, популярность Трампа с каждым новым делом растёт среди ядерного республиканского электората, но для избирателей колеблющихся, что привыкли определяться в последний момент, количество в итоге может перейти в качество. В день выборов в ноябре 2024-го подобное сомнение может стать решающим в противостоянии с Байденом. В общем, республиканцам, если они не хотят отворачиваться от Трампа, остаётся действовать в том же темпе и выводить Байдена на импичмент, чтобы уравновесить их шансы в этой невиданной в американской истории битве антирейтингов», — уверен Богданов.И республиканцы уже активно действуют в этом направлении.11 августа министр юстиции США, он же генеральный прокурор Меррик Гарланд объявил о назначении спецпрокурора для расследования дел Хантера Байдена. Совсем недавно казалось, что сын президента страны уже готов заключить сделку со следствием, благодаря чему избежит тюремного заключения за неуплату налогов на сумму более $ 100 000 и владение огнестрельным оружием, будучи наркозависимым, но нет, всё сорвалось в последний момент. Кроме того, в конце июля в конгрессе представили новые сведения о полученных Байденом-младшим миллионов из России, Украины и Казахстана, а также о контактах с его бизнес-партнёрами из разных стран Байдена-старшего, когда тот занимал пост вице-президента США.Тогда республиканцы призвали Министерство юстиции назначить независимого спецпрокурора для беспристрастного расследования. Его назначили, но оппозицию не устроило, кого именно назначили — им стал прокурор штата Делавэр (который Джо Байден долгие годы представлял в сенате и где расположен особняк семейства президента) Дэвид Вайс, который и намеревался заключить с Хантером ту самую сделку. После чего руководство Республиканской партии заявило о необходимости объявить импичмент президенту Байдену.«Продолжать расследование — напрямую в интересах консерваторов, даже если оно не приведёт к каким-то новым, потрясающим публику откровениям. Им важно поддерживать ощущение того, что ближайший родственник нынешнего и, возможно, будущего президента не является законопослушным гражданином. Это будет и дальше бросать тень на самого Байдена и отталкивать от него колеблющихся избирателей. Республиканцы и те, кто работает в юридической системе на их стороне, делают всё возможное для того, чтобы дотянуть это до 2024 года, чтобы дело Хантера Байдена шло параллельно с делом Трампа, чтобы фокус внимания был не только на Республиканской партии и доверие к обеим сторонам было подорвано», — поясняет младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Анастасия Бунина.Американская правовая система такова, что дела придерживать и дать ход в нужный момент. Причём так может произойти как с делом Трампа, так и с делом Хантера Байдена, исходя из развития избирательной кампании, а на сегодняшний день самым вероятным вариантом выглядит реванш двух президентов США за второй срок. Однако судебные разбирательства могут реально ослабить их шансы, что подтвердил опрос Reuters/Ipsos, проведённый после предъявления Трампу предыдущей порции обвинений: 45% респондентов-республиканцев сказали, что они не будут голосовать за него в случае осуждения судом присяжных за тяжкое преступление, а 35% всё равно проголосуют за.В этом ситуации мог бы появиться некий малоизвестный независимый кандидат, однако это явно будет не сейчас, уверена руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Виктория Журавлёва.«Истеблишмент очень силён и чужаков не пропускает, но и у Трампа, и у сына Байдена довольно значимые показательные процессы, говорящие о том, как выглядит внутренняя сторона политической элиты, и для американского электората, разочарованного в американском правительстве, это очень важные вещи. Новые люди, молодые реформаторы могли бы это как-то обыграть. Это путь США к обновлению элиты», — заявила эксперт.И вот эти вот люди учат весь мир насаждать демократию и под этой вывеской разрушили несколько благополучных государств.

2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

