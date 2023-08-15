https://ukraina.ru/20230815/1048701193.html

"Разрушают советскую модель": депутат Рады назвал неожиданную причину вымирания украинцев

"Разрушают советскую модель": депутат Рады назвал неожиданную причину вымирания украинцев - 15.08.2023 Украина.ру

"Разрушают советскую модель": депутат Рады назвал неожиданную причину вымирания украинцев

Украинцы не хотят рожать, страна находится в демографической яме. Одна из причин этого - отказ от советской модели школ-интернатов. Такое мнение выразил депутат Верховной Рады от партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" Михаил Цымбалюк. Его слова 15 августа приводит "РБК-Украина"

2023-08-15T14:36

2023-08-15T14:36

2023-08-15T14:36

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Цымбалюк полагает, что на сегодняшний день численность населения Украины не превышает 30 млн человек. По словам депутата, среди причин этого - антирекорды по рождаемости и массовый выезд украинцев за границу после начала российской военной спецоперации. Кроме того, столь плачевная ситуация связана еще и с отказом от советской системы приютов. Шансов на то, чтобы выправить ситуацию в ближайшее время, Цымбалюк не видит. Действующие власти не хотят всерьез работать с этой проблемой, считает он. Помимо этого, уехавшие из страны в большинстве своем не вернутся на родину, а оставшиеся украинцы не хотят заводить детей из-за неуверенности в завтрашнем дне, резюмировал депутат. Иногда говорят о том, что население Украины сокращают целенаправленно. Это, возможно, вовсе не конспирология, говорилось в материале "Бедная безлюдная страна. Что демографы говорят о будущем Украины" издания Украина.ру. Один из ведущих YouTube-канала портала "Мрiя Ньюс" рассказал, что когда-то разговаривал с неким украинским олигархом, и тот сказал: может быть, нам нужно на Украине 18 миллионов человек, не больше — "ты не понимаешь…" Что ж, судя по всему, уже и до этой цифры не так уж и далеко, отмечал автор.Все будет зависеть от того, чем закончится спецоперация, писало издание Украина.ру

https://ukraina.ru/20221212/1041723825.html

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новости, украина, демография, рождаемость, кризис, катастрофа, вымирание, детские дома, дети