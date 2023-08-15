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"Разрушают советскую модель": депутат Рады назвал неожиданную причину вымирания украинцев
"Разрушают советскую модель": депутат Рады назвал неожиданную причину вымирания украинцев - 15.08.2023 Украина.ру
"Разрушают советскую модель": депутат Рады назвал неожиданную причину вымирания украинцев
Украинцы не хотят рожать, страна находится в демографической яме. Одна из причин этого - отказ от советской модели школ-интернатов. Такое мнение выразил депутат Верховной Рады от партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" Михаил Цымбалюк. Его слова 15 августа приводит "РБК-Украина"
2023-08-15T14:36
2023-08-15T14:36
2023-08-15T14:36
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украина
демография
рождаемость
кризис
катастрофа
вымирание
детские дома
дети
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Цымбалюк полагает, что на сегодняшний день численность населения Украины не превышает 30 млн человек. По словам депутата, среди причин этого - антирекорды по рождаемости и массовый выезд украинцев за границу после начала российской военной спецоперации. Кроме того, столь плачевная ситуация связана еще и с отказом от советской системы приютов. Шансов на то, чтобы выправить ситуацию в ближайшее время, Цымбалюк не видит. Действующие власти не хотят всерьез работать с этой проблемой, считает он. Помимо этого, уехавшие из страны в большинстве своем не вернутся на родину, а оставшиеся украинцы не хотят заводить детей из-за неуверенности в завтрашнем дне, резюмировал депутат. Иногда говорят о том, что население Украины сокращают целенаправленно. Это, возможно, вовсе не конспирология, говорилось в материале "Бедная безлюдная страна. Что демографы говорят о будущем Украины" издания Украина.ру. Один из ведущих YouTube-канала портала "Мрiя Ньюс" рассказал, что когда-то разговаривал с неким украинским олигархом, и тот сказал: может быть, нам нужно на Украине 18 миллионов человек, не больше — "ты не понимаешь…" Что ж, судя по всему, уже и до этой цифры не так уж и далеко, отмечал автор.Все будет зависеть от того, чем закончится спецоперация, писало издание Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, демография, рождаемость, кризис, катастрофа, вымирание, детские дома, дети
Новости, Украина, демография, рождаемость, кризис, катастрофа, вымирание, детские дома, дети
"Разрушают советскую модель": депутат Рады назвал неожиданную причину вымирания украинцев
Украинцы не хотят рожать, страна находится в демографической яме. Одна из причин этого - отказ от советской модели школ-интернатов. Такое мнение выразил депутат Верховной Рады от партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" Михаил Цымбалюк. Его слова 15 августа приводит "РБК-Украина"
Цымбалюк полагает, что на сегодняшний день численность населения Украины не превышает 30 млн человек.
По словам депутата, среди причин этого - антирекорды по рождаемости и массовый выезд украинцев за границу после начала российской военной спецоперации. Кроме того, столь плачевная ситуация связана еще и с отказом от советской системы приютов.
"Мы видим сколько гибнет людей, и гражданских, в том числе. Это неполные семьи. И тут надо думать: государство системно разрушало и разрушает советскую модель школ-интернатов. Но, к сожалению, взамен ничего не предлагает", - сказал парламентарий, подчеркнув, что из-за военного конфликта на Украине в настоящий момент поставлена на паузу возможность усыновления.
Шансов на то, чтобы выправить ситуацию в ближайшее время, Цымбалюк не видит.
Действующие власти не хотят всерьез работать с этой проблемой, считает он. Помимо этого, уехавшие из страны в большинстве своем не вернутся на родину, а оставшиеся украинцы не хотят заводить детей из-за неуверенности в завтрашнем дне, резюмировал депутат.
Иногда говорят о том, что население Украины сокращают целенаправленно. Это, возможно, вовсе не конспирология, говорилось в материале "Бедная безлюдная страна. Что демографы говорят о будущем Украины" издания Украина.ру.
Один из ведущих YouTube-канала портала "Мрiя Ньюс" рассказал, что когда-то разговаривал с неким украинским олигархом, и тот сказал: может быть, нам нужно на Украине 18 миллионов человек, не больше — "ты не понимаешь…" Что ж, судя по всему, уже и до этой цифры не так уж и далеко, отмечал автор.
Все будет зависеть от того, чем закончится спецоперация, писало издание Украина.ру